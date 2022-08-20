«Кого как обольщать будешь?»: как попасть в реалити-шоу о любви и что спрашивают на кастингах

Насте Михельсон из Нижнего Новгорода 24 года, она работала помощником руководителя, а сейчас ищет работу. Настя мечтает попасть в новое телевизионное шоу ТНТ о любви — она прошла кастинг и теперь ждет звонка от организаторов. Мы провели с ней целый день и узнали, зачем уверенной в себе девушке, недавно окончившей факультет иностранных языков, всё это нужно.

А еще подслушали, какие вопросы задают на таких кастингах и какие ответы нравятся «жюри».