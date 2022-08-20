СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 59.13
eur 59.39
Тема дняПожарные МЧС спасли кошку
Все новости
Все новости

«Кого как обольщать будешь?»: как попасть в реалити-шоу о любви и что спрашивают на кастингах

За какой мечтой идут туда девушки?

1

Насте Михельсон из Нижнего Новгорода 24 года, она работала помощником руководителя, а сейчас ищет работу. Настя мечтает попасть в новое телевизионное шоу ТНТ о любви — она прошла кастинг и теперь ждет звонка от организаторов. Мы провели с ней целый день и узнали, зачем уверенной в себе девушке, недавно окончившей факультет иностранных языков, всё это нужно.

А еще подслушали, какие вопросы задают на таких кастингах и какие ответы нравятся «жюри».

— Не переживайте, потом на монтаже это всё будет вырезаться. Будет смотреться чикибамбони. Говорите со мной, как с подружкой на кухне, — говорит кастинг-директор. — Как ты ведешь себя в спорах? Можно на «ты»? Например, я за полигамию, а ты за моногамию.

— А давайте наоборот? Я за полигамию. Ну я буду говорить с людьми, я за диалог, за разговор, — отвечает Настя.

— Давай посмелее. Телик не любит идеальных людей.

Какие еще вопросы задавали Насте и кого она мечтает встретить на шоу, смотрите в видео выше.

По теме

КастингКастинг в шоуКастинг на телепроектШоу
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2