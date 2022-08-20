«Кого как обольщать будешь?»: как попасть в реалити-шоу о любви и что спрашивают на кастингах
За какой мечтой идут туда девушки?
Насте Михельсон из Нижнего Новгорода 24 года, она работала помощником руководителя, а сейчас ищет работу. Настя мечтает попасть в новое телевизионное шоу ТНТ о любви — она прошла кастинг и теперь ждет звонка от организаторов. Мы провели с ней целый день и узнали, зачем уверенной в себе девушке, недавно окончившей факультет иностранных языков, всё это нужно.
А еще подслушали, какие вопросы задают на таких кастингах и какие ответы нравятся «жюри».
— Не переживайте, потом на монтаже это всё будет вырезаться. Будет смотреться чикибамбони. Говорите со мной, как с подружкой на кухне, — говорит кастинг-директор. — Как ты ведешь себя в спорах? Можно на «ты»? Например, я за полигамию, а ты за моногамию.
— А давайте наоборот? Я за полигамию. Ну я буду говорить с людьми, я за диалог, за разговор, — отвечает Настя.
— Давай посмелее. Телик не любит идеальных людей.
Какие еще вопросы задавали Насте и кого она мечтает встретить на шоу, смотрите в видео выше.