Как журналистка НГС прыгала с 30-метровой башни — мы сняли падение на GoPro

Путешествие к башне занимает больше часа, но оно очень приятное. Сначала я сажусь на электричку и доезжаю до «моря Обского». По дороге в вагон заходят музыканты: скрипачка, гитарист и певец, все в разное время, а атмосфера в вагоне веселая и расслабленная. Дальше мы идем по карте к самой башне, где и встречаем команду ZigZag, которые как раз спускают какого-то человека с башни.

Геодезическую башню построили во время СССР, чтобы проводить исследования. Их было несколько, на расстоянии 50 километров от одной до другой. Залезая на одну башню, можно было увидеть еще две других. Сейчас их, правда, уже не видно.