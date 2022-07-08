Как журналистка НГС прыгала с 30-метровой башни — мы сняли падение на GoPro
С геодезической башни в Академгородке прыгают любители роупджампинга
Офисная работа в разгар лета приводит к неожиданным мыслям. Например, что прыгнуть с 30-метровой башни — хорошая идея. Тем более, если прыгать в безопасных условиях, с инструктором и с видом на Обское море. Так подумала журналистка НГС Елизавета Шаталова и решила опробовать роупджампинг в Новосибирске. Мы сняли всё на видео, узнали, сколько это стоит и правда ли, что это весело.
Доехать и доползти
Роупджампинг считают экстремальным видом спорта. Его суть, как понятно из названия (от англ. rope — верёвка, jump — прыгать), — прыгнуть с большой высоты с прикрепленным специальным амортизирующим снаряжением и альпинистскими веревками. Хотя основатель этого движения и погиб во время прыжка, это было больше 20 лет назад — сейчас всё намного безопаснее.
В Новосибирске роупджампинг совсем не развит. Любители пощекотать нервы скорее поедут в Кемеровскую область или на Алтай, рассказал основатель ZigZag team Максим Камынин. Компания организует прыжки с геодезической башни в Академгородке. Она сравнительно невысокая — всего 30 метров. Здесь мы и опробуем прыжки с высоты.
Стоимость первого прыжка — 1000 рублей, второй обойдется в 700 рублей, третий — 500 рублей, а четвертый прыжок уже будет бесплатным. Студентам при предъявлении студенческого дают скидку, и прыжок будет стоить 500 рублей. В ZigZag team бесплатно могут прыгнуть именинник или человек, приведший двух друзей прыгать.
В клубе также принимают пожертвования на снаряжение. Его создатели подчеркивают, что все собранные средства идут исключительно на обновление снаряжения, транспортные расходы и другие предметы общего пользования.
Путешествие к башне занимает больше часа, но оно очень приятное. Сначала я сажусь на электричку и доезжаю до «моря Обского». По дороге в вагон заходят музыканты: скрипачка, гитарист и певец, все в разное время, а атмосфера в вагоне веселая и расслабленная. Дальше мы идем по карте к самой башне, где и встречаем команду ZigZag, которые как раз спускают какого-то человека с башни.
Геодезическую башню построили во время СССР, чтобы проводить исследования. Их было несколько, на расстоянии 50 километров от одной до другой. Залезая на одну башню, можно было увидеть еще две других. Сейчас их, правда, уже не видно.
Передо мной для прыжка приехала компания друзей: оказалось, что это был подарок одному из них, но остальные тоже решили поучаствовать. Девочка из компании залазает наверх, но не решается прыгнуть и спускается. Остальные же прыгают, кричат, а с земли их снимают на видео, подбадривают и подшучивают.
Прыгнуть и повисеть
Залезать на башню тяжело физически, прыгать страшно. Вид сверху открывается прекрасный и он отвлекает: с одной стороны — академовский лес с виднеющейся верхушкой НГУ, с другой — Обское море.
Боязни высоты не было, хотя небольшая досточка для прыжка выглядит ненадежной. Зато появился огромный иррациональный страх врезаться в дерево. Но инструктор успокаивает: всё рассчитано и проверено. Главное, не держать руки за спиной и прыгать вдаль.
Для прыжков с высоты существует правило: чем больше стоишь — тем больше боишься. Самое эмоциональное — это сделать шаг. На себе я использовала старый как мир прием: говоришь, что прыгнешь на три, считаешь и прыгаешь на два. Сразу скажу, что прыжок у меня вышел не очень правильным: прыгнула я всё-таки не в даль, а четко вниз, но с этим можно поработать и в следующий раз.
В свободном падении, как объясняют в ZigZag team, я пролетела 15 метров, полное падение — 20 метров. Дух, безусловно, захватывает. Это похоже на чувство легкого опьянения. Начинаешь чувствовать всё тело целиком, коленки дрожат, и появляется чувство, будто все системы в организме напоминают, что ты живая. И когда веревка останавливает тебя, рывок может показаться довольно жестким.
Как появилась команда ZigZag
История ZigZag началась около 10 лет назад. Максим Камынин первый раз прыгнул со знакомыми со здания напротив «Сибирского молла».
— Тогда я понял, что есть куча крутых развлечений, и начал заниматься альпинизмом, потом скалолазанием и всем этим сопутствующим. Потом так получилось, что нашелся человек, который смог передать мне знания именно о прыжках с веревки, — вспоминает Максим.
Как объяснил организатор ZigZag, всё началось с того, что он, набравшись опыта, дал попробовать прыгнуть друзьям с опоры Октябрьского моста, а те позвали своих друзей. И всё завертелось. В итоге появилась команда, которая постоянно занималась роупджампингом. Сейчас это хобби для людей из разных сфер.
— Это вообще не вид деятельности, ничего такого. Это просто развлечение, отдых на выходных. У нас в команде разные профессии есть. Я айтишник, есть техник-бутафор, молодой ученый и связист. В основном профессии такие, которые связаны с умственной деятельностью, и прыжки — это способ отдыха, — объясняет Максим.
Один из членов команды, молодой ученый, смеется и говорит, что они просто эмоциональные вампиры и им нравятся наблюдать за людьми после прыжков.
В Новосибирске мест, где можно прыгнуть, немного.
— Из таких доступных два-три места осталось. Что-то достраивают, что-то закрывают. Раньше прыгали с опоры Октябрьского моста, но прекратили: сам роупджампинг с моста не запрещен, но запрещено находиться на объектах, с которых частенько организуются прыжки. Бывали случаи, когда недовольные горожане, которые отдыхали на пляже, смотрели на прыгающих и думали, что какие-то люди сумасшедшие. Они вызывали полицию, полиция приезжала и объясняла, что тут нам находиться нельзя, — рассказал Максим Калмыкин.
В прошлом году корреспондент НГС отправился испытать на себе открывшуюся аэродинамическую трубу, которую до этого разгромили вандалы с топором.