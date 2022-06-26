На Дне города в Новосибирске выступила группа Reflex, участница которой Ирина Нельсон родилась в Барабинске. Тысячи человек пришли на музыкальный концерт на Михайловской набережной.

Группа заявлена как хедлайнер концерта. Со сцены прозвучали разные песни, включая такие хиты группы, как «Нон-стоп», «Падали звезды». Про последнюю песню Ирина Нельсон со сцены сказала, что ее знают все.