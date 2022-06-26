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День города — 2022Подробности

На Дне города в Новосибирске выступила группа Reflex

Группа заявлена как хедлайнер концерта

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На набережной прошел концерт с участием звезд «МУЗ-ТВ»

На набережной прошел концерт с участием звезд «МУЗ-ТВ»

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На Дне города в Новосибирске выступила группа Reflex, участница которой Ирина Нельсон родилась в Барабинске. Тысячи человек пришли на музыкальный концерт на Михайловской набережной.

Группа заявлена как хедлайнер концерта. Со сцены прозвучали разные песни, включая такие хиты группы, как «Нон-стоп», «Падали звезды». Про последнюю песню Ирина Нельсон со сцены сказала, что ее знают все.

Эту известную блондинку фанаты знают по откровенным клипам начала <nobr>2000-х</nobr> и песням «Сойти с ума», «Люблю» и «Танцы»

Эту известную блондинку фанаты знают по откровенным клипам начала 2000-х и песням «Сойти с ума», «Люблю» и «Танцы»

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На концерте также выступили экс-солист группы MBAND Анатолий Цой и победительница «Новой Фабрики звезд» на «МУЗ-ТВ» Гузель Хасанова.

Подробнее о том, как прошел День города, читайте в нашем онлайне.

Ранее мы рассказывали, как шикарная блондинка из группы Reflex жила в Барабинске Новосибирской области, — смотрим фото Ирины Нельсон до славы.

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концертгруппа Reflex«МУЗ-ТВ»
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