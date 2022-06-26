На Дне города в Новосибирске выступила группа Reflex
Группа заявлена как хедлайнер концерта
На Дне города в Новосибирске выступила группа Reflex, участница которой Ирина Нельсон родилась в Барабинске. Тысячи человек пришли на музыкальный концерт на Михайловской набережной.
Группа заявлена как хедлайнер концерта. Со сцены прозвучали разные песни, включая такие хиты группы, как «Нон-стоп», «Падали звезды». Про последнюю песню Ирина Нельсон со сцены сказала, что ее знают все.
На концерте также выступили экс-солист группы MBAND Анатолий Цой и победительница «Новой Фабрики звезд» на «МУЗ-ТВ» Гузель Хасанова.
Подробнее о том, как прошел День города, читайте в нашем онлайне.
Ранее мы рассказывали, как шикарная блондинка из группы Reflex жила в Барабинске Новосибирской области, — смотрим фото Ирины Нельсон до славы.