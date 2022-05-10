«В июне будет стрессовая полоса»: нумерологический прогноз на лето 2022 — что нас ждет и как себя вести
Вместе с нумерологом разбираем по месяцам, какие сюрпризы готовит летний сезон для каждого из нас
К любым прогнозам можно и нужно относиться с некоторой долей скептицизма. Реальность меняется каждую секунду, поэтому предсказания могут сбыться, а могут и нет. Но приоткрыть завесу будущего люди хотели во все времена. И мы хотим, а сейчас особенно. Недавно нашему журналисту погадала таролог — она спросила у карт, когда закончится спецоперация и каким будет курс доллара, и они ей кое-что показали. А сейчас мы посмотрим на будущее, в том числе и с помощью нумерологии. Специально для Marie Claire нумеролог Ольга Твардовская разобрала предстоящий летний период текущего 2022 года. Публикуем ее прогноз от первого лица.
Ольга Твардовская — магистр нумерологии, таролог, психолог. Провела 2000 консультаций, стаж работы более 4-х лет.
Июнь
Сам по себе июнь в любом году всегда соответствует Аркану 6 в системе Таро — Аркану Влюбленные. Все, родившиеся в этом месяце, объединены одной кармической задачей — научиться любить и строить отношения. Энергии текущего года аналогичны и управляются тем же Арканом, соответственно, имеют те же задачи. Именно поэтому основная нагрузка по теме любви, отношений и партнерства падает именно на июнь текущего года. Для многих именно этот месяц будет кульминацией в отношениях — либо сходимся и строим отношения, либо расходимся окончательно. Также это может быть месяц, когда мы стоим перед выбором или выясняем отношения. Если есть цель сохранить связь, то следует найти компромисс — это основное качество Аркана Влюбленные.
Аркан — классическая колода Таро представлена 78 картами, которые называют Арканами. Само слово «аркан» относят к латинскому происхождению, значение которого переводится как «тайна». Арканы бывают Старшие и Младшие. Старших Арканов в колоде насчитывается 22 карты. Каждая лишена масти и цифр, но наделена символическим изображением.
В июне также благоприятно будет изучать дисциплины, связанные с эзотерикой, духовным ростом, самосовершенствованием, хорошо также начать обучение в традиционном учебном заведении. В теме отношений это цель создать крепкий партнерский союз — помолвки, знакомства с семьей вашего партнера. А в бизнесе это повышение по службе, завоевание авторитета, укрепление связей, получение важного согласования по документам или подписание крупного контракта.
Далее, углубляясь в расчеты, можно сказать, что для тех пар, которые нацелены на рождение детей, этот месяц может дать зачатие. Если вашей целью является материальная сторона, то этот месяц будет очень удачным для создания взаимовыгодного сотрудничества — партнеры будут объединены жгучим желанием повысить свой материальный статус.
Исходя из нумерологических реалий июня можно сказать, что этот месяц принесет и серьезные изменения в жизнь большинства из нас — для кого-то это тема семьи, отношений, зачатия или рождения детей, для кого-то очень выгодное сотрудничество. Нельзя обойти вниманием и трудности, которые сулит месяц — в этот период будет стрессовая полоса, когда придется столкнуться с предательством, неверностью, нечестностью и даже подлостью, вредностью, обострением конфликтов, скрытым сопротивлением, интригами и закулисными играми в партнерских отношениях. Придется пройти эти испытания.
Кармической проработкой этого месяца будет полное принятие ситуации, вашего партнера (по отношениям либо по бизнесу), смирение, умение увидеть ситуацию с другой стороны. Также в течение месяца предстоит долго мучиться с решением какого-то одного вопроса и топтаться на месте.
Июль
Июль всегда управляется Арканом Колесница — запускает процессы и несет перемены. Исходя из смысла Аркана, мы понимаем, что в период данного месяца наиболее часто происходят поездки, переезды, путешествия. А конкретно в июле 2022 года будет лучше, если эти поездки будут связаны с вашей семьей, любимыми. Либо вы вместе поедете куда-то, либо кто-то к кому-то приедет.
Для многих этот месяц будет означать завершение некоего цикла. Это, судя по расчетам, может быть связано с завершением работы в каком-то конкретном месте. Также, учитывая наличие определенных энергий и Арканов, этот месяц в 2022 году будет особенно хорош для того, чтобы устроить себе отдых, независимо от обстоятельств, с которыми вам придется столкнуться. Также июль может стать и месяцем принятия какого-то кардинального решения касательно новой работы, и возможно, что она будет также связана с переездом.
Очень вероятно, что в июле вам предстоят дела, связанные с документами, оформлением — договоры, контракты, запросы, любые юридические и бюрократические процедуры. Они могут быть связаны с работой, поездкой или отношениями, а могут проигрываться отдельно друг от друга. Очень выражены энергии перехода на новый уровень в этом месяце. Так что с точки зрения кармы в этот период лучше дать чему-то завершиться, а далее провести его в состоянии набора энергии — отдохнуть, взять паузу ото всех дел. Новые задачи будут в любом случае блокироваться в этом месяце, а потому лучше набраться сил перед стартом, который может дать следующий период.
Август
Август любого года сам по себе является достаточно спокойным по энергетике месяцем, зачастую он направлен на улаживание каких-либо дел, бюрократических, оформительских и судебных процессов. В этом конкретном году эти процессы будут иметь опять-таки оттенок партнерства и отношений. Поэтому в августе могут проходить процессы развода или, наоборот, примирения и урегулирования возникших ранее конфликтов в отношениях. У крепких пар отношения будут ровные и гармоничные.
В этом месяце вы можете столкнуться с тем, что вам приходится ждать решения какого-то вопроса — будь то тема отношений или юридическая сфера. В любом случае лучше будет проявить терпение, смирение, понимание, суметь договориться о нужных вам условиях, формате отношений. Так или иначе месяц показывает, что вы сможете найти выход. Кроме того, месяц хорош, чтобы заниматься здоровьем.
В плане трудностей можно отметить то, что вам придется искать компромисс со знакомой вам женщиной — мамой, сестрой, племянницей. Вы будете чувствовать то, что дела с ней решаются очень медленно, либо она препятствует вам. Ваша задача — не входить с ней в конфликты, при любом раскладе договариваться и придерживаться нейтральной позиции.
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