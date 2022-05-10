«В июне будет стрессовая полоса»: нумерологический прогноз на лето 2022 — что нас ждет и как себя вести

Ольга Твардовская — магистр нумерологии, таролог, психолог. Провела 2000 консультаций, стаж работы более 4-х лет.

Июнь

Сам по себе июнь в любом году всегда соответствует Аркану 6 в системе Таро — Аркану Влюбленные. Все, родившиеся в этом месяце, объединены одной кармической задачей — научиться любить и строить отношения. Энергии текущего года аналогичны и управляются тем же Арканом, соответственно, имеют те же задачи. Именно поэтому основная нагрузка по теме любви, отношений и партнерства падает именно на июнь текущего года. Для многих именно этот месяц будет кульминацией в отношениях — либо сходимся и строим отношения, либо расходимся окончательно. Также это может быть месяц, когда мы стоим перед выбором или выясняем отношения. Если есть цель сохранить связь, то следует найти компромисс — это основное качество Аркана Влюбленные.

Аркан — классическая колода Таро представлена 78 картами, которые называют Арканами. Само слово «аркан» относят к латинскому происхождению, значение которого переводится как «тайна». Арканы бывают Старшие и Младшие. Старших Арканов в колоде насчитывается 22 карты. Каждая лишена масти и цифр, но наделена символическим изображением.