«Я в слезы, а он стоит на одном колене»: Инстасамка в платье невесты появилась на обложке ELLE girl

В декабре Даша Instasamka и Олег Moneyken уже дразнили подписчиков свадебными фотографиями. Официально ни подтверждать, ни опровергать слухи о свадьбе сладкая парочка не торопилась. Но теперь, кажется, всё серьезно. По крайней мере, Олег сделал любимой предложение — об этом жених и невеста лично рассказали нашим коллегам из ELLE girl.



Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, — российский рэп-исполнитель и тиктокер, ранее — инстаблогер.

— Я не знаю, как Олегу пришла в голову эта идея, потому что я вообще ни о чём не подозревала. Думала, что мы едем в Милан просто покупать шмотки, гулять, есть вкусную еду, пробовать итальянский «Макдоналдс». Потом мы улетели в Париж. И когда мы подъезжали на такси к отелю, Олег очень разнервничался, — рассказала девушка в эксклюзивном интервью журналу ELLE girl.