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«Я в слезы, а он стоит на одном колене»: Инстасамка в платье невесты появилась на обложке ELLE girl

В интервью Даша и Олег рассказали, как он сделал ей предложение в самом романтичном городе мира

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Пара впервые рассказала о помолвке

Пара впервые рассказала о помолвке

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В декабре Даша Instasamka и Олег Moneyken уже дразнили подписчиков свадебными фотографиями. Официально ни подтверждать, ни опровергать слухи о свадьбе сладкая парочка не торопилась. Но теперь, кажется, всё серьезно. По крайней мере, Олег сделал любимой предложение — об этом жених и невеста лично рассказали нашим коллегам из ELLE girl.

Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, — российский рэп-исполнитель и тиктокер, ранее — инстаблогер.

— Я не знаю, как Олегу пришла в голову эта идея, потому что я вообще ни о чём не подозревала. Думала, что мы едем в Милан просто покупать шмотки, гулять, есть вкусную еду, пробовать итальянский «Макдоналдс». Потом мы улетели в Париж. И когда мы подъезжали на такси к отелю, Олег очень разнервничался, — рассказала девушка в эксклюзивном интервью журналу ELLE girl.

Сам момент предложения ребята описали очень эмоционально.

— А когда мы приехали в отель, я уже по его нервам начала чувствовать, что что-то сейчас произойдет и, кажется, я знаю что. А потом я смотрю в окно, там — Эйфелева башня! Я в слезы, поворачиваюсь, а он стоит на одном колене. Я рыдаю, мы обнимаемся. Я даже не ожидала, что в моей жизни такое может быть, — рассказала Дарья журналистам. Ее жених Олег признался, что давно планировал сделать эффектное предложение руки и сердца.

Свадьбы еще не было. Но в интервью ребята расскажут, когда и где планируют ее провести

Свадьбы еще не было. Но в интервью ребята расскажут, когда и где планируют ее провести

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Подробности читайте в полном интервью в мартовском номере ELLE girl (уже в эту пятницу появится в продаже).

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