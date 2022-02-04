Как пройдет GrelkaFest в Шерегеше: программа фестиваля с временем и датами

Организаторы фестиваля GrelkaFest в Шерегеше рассказали, какие развлечения, кроме тематических спусков, пройдут в апреле 2022 года. В этом году популярный у новосибирцев фестиваль будет проходить с 7 по 24 апреля.

В первый день на 14:00 запланирован Фестиваль красок Холи, вечером, с 18:00, начнут играть диджеи. В пятницу, 8 апреля, в 13:00 пройдет пижамный спуск, а в 15:00 на главной сцене начнет выступать кавер-группа.

В субботу, 9 апреля, в 09:00 на секторе Е начнется «Гонка героев», на 12:00 на секторе А состоится спуск в карнавальных костюмах. В 16:00 на главной сцене выступит кавер-группа, а в 17:00 начнется концерт хедлайнера.