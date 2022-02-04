Как пройдет GrelkaFest в Шерегеше: программа фестиваля с временем и датами

Организаторы фестиваля GrelkaFest в Шерегеше рассказали, какие развлечения, кроме тематических спусков, пройдут в апреле 2022 года. В этом году популярный у новосибирцев фестиваль будет проходить с 7 по 24 апреля.
В первый день на 14:00 запланирован Фестиваль красок Холи, вечером, с 18:00, начнут играть диджеи. В пятницу, 8 апреля, в 13:00 пройдет пижамный спуск, а в 15:00 на главной сцене начнет выступать кавер-группа.
В субботу, 9 апреля, в 09:00 на секторе Е начнется «Гонка героев», на 12:00 на секторе А состоится спуск в карнавальных костюмах. В 16:00 на главной сцене выступит кавер-группа, а в 17:00 начнется концерт хедлайнера.
21 апреля запланирован только один спуск с горы с цветным дымом. Он пройдет в 14:00.
22 апреля в 12:00 состоится свадебный спуск, в это же время начнется «человекобоулинг». Также в этот день стартуют конкурсы «Мисс Шерегеш» — в 13:15 пройдут творческий и интеллектуальный этапы, а в 21:00 — караоке-битва.
Основные развлечения пройдут в субботу, 23 апреля. В 12:00 состоится спуск в купальниках, в 13:30 — Pool&Ride Contest (прыжки в купальниках и карнавальных костюмах в бассейн). На 15:00 запланирован Фестиваль красок Холи, на 16:00 — финал «Мисс Шерегеш».
С 17:00 начнется концерт хедлайнера фестиваля. А завершится день массовым вечерним спуском, который запланирован на 21:00.
Организаторы пока не разглашают информацию о том, кто станет хедлайнером «Грелки». Как правило, это становится известно за несколько недель до старта фестиваля.
Напомним, в 2021 году фестиваль GrelkaFest проходил с 1 по 4 апреля (карнавальная часть) и с 15 по 18 апреля (спуск в купальниках). Тогда хедлайнерами фестиваля были Шура, «Отпетые мошенники» и группа The Hatters.
В карнавальных костюмах в прошлом году спустились 611 человек. Самому маленькому из участников был 1 год и 4 месяца. В спуске в бикини участвовали 1772 человека. Самому взрослому из них было 77 лет, а самому юному — 4 года.
Перед фестивалем на пресс-конференции Никита Гирин сообщил журналистам, что с 2013 года, когда прошла первая «Грелка», бюджет фестиваля увеличился в несколько раз и достиг 7–8 миллионов. Деньги на проведение фестиваля дают спонсоры.
В 2021 году команда НГС побывала на склоне вместе участниками и своими глазами увидела, как более полутора тысяч экстремалов и любителей активных развлечений спустились с горы. Как это было — смотрите в эфире НГС.
А в этом фоторепортаже Александра Ощепкова мы показывали, ради чего все-таки стоит ехать на GrelkaFest — это не только горы и снег, но и удивительные, отважные люди (среди них очень много настоящих красоток!).