20 горячих фото со спуска в купальниках — красотки, красавчики и просто шикарные участники GrelkaFest

В Шерегеше прошел знаменитый спуск в купальниках — не помешал ни мокрый снег, ни скромные +3 на градуснике. Регистрация на мероприятие вызвала небывалый ажиотаж, поэтому испытать себя на горе захотели 2872 участника, однако до склона дошли только 1772 человека. Но те, которые дошли, — не пожалели. О своих эмоциях и советах, как не замерзнуть, они рассказали НГС в прямом эфире — смотрите видео вот здесь. Ну а в этом фоторепортаже Александра Ощепкова мы покажем, ради чего все-таки стоит ехать на GrelkaFest — нет, это не только горы и снег, но и удивительные, отважные люди (среди них очень много настоящих красоток!).