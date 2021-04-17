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Тема дняНа Новосибирск идут морозы

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20 горячих фото со спуска в купальниках — красотки, красавчики и просто шикарные участники GrelkaFest

Даже мокрый снег не остановил их

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Фото, от которого становится теплее на душе — бескрайние сибирские горы, снег и красавицы-сибирячки

Фото, от которого становится теплее на душе — бескрайние сибирские горы, снег и красавицы-сибирячки

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Появились фотографии со спуска в купальниках на GrelkaFest

В Шерегеше прошел знаменитый спуск в купальниках — не помешал ни мокрый снег, ни скромные +3 на градуснике. Регистрация на мероприятие вызвала небывалый ажиотаж, поэтому испытать себя на горе захотели 2872 участника, однако до склона дошли только 1772 человека. Но те, которые дошли, — не пожалели. О своих эмоциях и советах, как не замерзнуть, они рассказали НГС в прямом эфире — смотрите видео вот здесь. Ну а в этом фоторепортаже Александра Ощепкова мы покажем, ради чего все-таки стоит ехать на GrelkaFest — нет, это не только горы и снег, но и удивительные, отважные люди (среди них очень много настоящих красоток!).

Вот в такой атмосфере проходила регистрация на спуск. Легко, конечно, улыбаться и позировать, когда на тебе теплый спортивный костюм и пуховик...

Вот в такой атмосфере проходила регистрация на спуск. Легко, конечно, улыбаться и позировать, когда на тебе теплый спортивный костюм и пуховик...

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...однако и на горе никто не унывал&nbsp;

...однако и на горе никто не унывал 

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И снова позирования

И снова позирования

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А если кто-то ежился от холода — тут же старались отогреть

А если кто-то ежился от холода — тут же старались отогреть

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В итоге стартовали все чуть позже 13 часов дня — на горе успело распогодиться

В итоге стартовали все чуть позже 13 часов дня — на горе успело распогодиться

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Если не обращать внимания на слегка посиневшую кожу участниц, можно даже подумать, что на горе Зеленой было довольно тепло

Если не обращать внимания на слегка посиневшую кожу участниц, можно даже подумать, что на горе Зеленой было довольно тепло

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Впрочем, холод, как оказалось, не помеха для веселья

Впрочем, холод, как оказалось, не помеха для веселья

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Особенно если с тобой на одной волне еще 1771 такой же экстремал, как и ты

Особенно если с тобой на одной волне еще 1771 такой же экстремал, как и ты

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Самые находчивые выбирали костюмчики потеплее

Самые находчивые выбирали костюмчики потеплее

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Кто-то и вовсе так и не смог выйти из образа, хотя спуск в карнавальных костюмах прошел двумя неделями ранее

Кто-то и вовсе так и не смог выйти из образа, хотя спуск в карнавальных костюмах прошел двумя неделями ранее

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А вот это, кстати, очень полезная вещь для спуска — чтобы удобнее было падать и шнуроваться

А вот это, кстати, очень полезная вещь для спуска — чтобы удобнее было падать и шнуроваться

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Как говорят организаторы, пандемия сократила географию участников — гостей из-за рубежа не было

Как говорят организаторы, пандемия сократила географию участников — гостей из-за рубежа не было

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Зато в этом году прибыли участники даже из самых отдаленных городов нашей страны (Владивосток, Курган, Дудинка, Сочи)

Зато в этом году прибыли участники даже из самых отдаленных городов нашей страны (Владивосток, Курган, Дудинка, Сочи)

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Пришлось обойтись в этом году и без установки рекорда. Всему виной опять же пандемия

Пришлось обойтись в этом году и без установки рекорда. Всему виной опять же пандемия

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Хотя и без рекорда спуск получился богатым на эмоции

Хотя и без рекорда спуск получился богатым на эмоции

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Редакция НГС может только поаплодировать смелости этой участницы, которая отважилась на спуск (решились ведь скатиться не все). Кстати, как говорят организаторы, самому возрастному участнику 77 лет

Редакция НГС может только поаплодировать смелости этой участницы, которая отважилась на спуск (решились ведь скатиться не все). Кстати, как говорят организаторы, самому возрастному участнику 77 лет

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И еще немного экстремальных забав

И еще немного экстремальных забав

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Вам тоже холодно от этого кадра?

Вам тоже холодно от этого кадра?

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Тогда согрейтесь, глядя на этот

Тогда согрейтесь, глядя на этот

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А пока отважные экстремалы покоряли Зеленую под мокрым снегом, вчера новосибирцы грелись в лучах совсем уж летнего солнца. Взгляните на эти теплые кадры.

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девушкиспуск в купальникахGrelkaFest
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