Спуски в купальниках и свадебных платья: организаторы GrelkaFest назвали даты фестиваля в Шерегеше

Организаторы фестиваля GrelkaFest в Шерегеше определили его даты. В 2022 году популярная у новосибирцев «Грелка» будет проходить с 7 по 24 апреля. В этот раз увеличено количество тематических спусков.
Спуск в карнавальных костюмах состоится 9 апреля. Накануне, 8 апреля, организаторы предлагают участникам фестиваля спуститься в пижамах.
Следующим пройдет свадебный спуск. Он состоится 22 апреля. А на 23 апреля запланирован спуск в купальниках, во время которого организаторы рассчитывают установить очередной рекорд.
Организатор «Грелки» Никита Гирин пообещал NGS42.RU сообщить чуть позже подробности фестиваля и назвать хедлайнеров.
В 2021 году фестиваль GrelkaFest проходил с 1 по 4 апреля (карнавальная часть) и с 15 по 18 апреля (спуск в купальниках). Тогда хедлайнерами фестиваля были Шура, «Отпетые мошенники» и группа The Hatters.
В карнавальных костюмах в прошлом году спустились 611 человек. Самому маленькому из участников был 1 год и 4 месяца. В спуске в бикини участвовали 1772 человека. Самому взрослому из них было 77 лет, а самому юному — 4 года.
Перед прошлым фестивалем на пресс-конференции Никита Гирин сообщил журналистам, что с 2013 года, когда прошла первая «Грелка», бюджет фестиваля увеличился в несколько раз и достиг 7–8 миллионов. Деньги на проведение фестиваля дают спонсоры.
В 2021 году команда НГС побывала на склоне вместе участниками и своими глазами увидела, как более полутора тысяч экстремалов и любителей активных развлечений спустились с горы. Как это было — смотрите в эфире НГС.
А в этом фоторепортаже Александра Ощепкова мы показывали, ради чего все-таки стоит ехать на GrelkaFest — это не только горы и снег, но и удивительные, отважные люди (среди них очень много настоящих красоток!).