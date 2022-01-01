Весам беречь ноги, а Стрельцам — спину: гороскоп здоровья на 2022 год для всех знаков зодиака

Весы

Весам стоит держать ноги в тепле и избегать переохлаждения. Январь пройдет неплохо, ваше состояние и позитивный настрой вызовут всеобщее восхищение. В конце зимы Весов могут беспокоить почки и выделительная система. Не машите рукой на проблему, сразу идите к врачу. Лечение и профилактика — вот два кита вашего здоровья. Употребляйте больше травяных чаев, пейте минеральную воду без газа. Эти напитки благотворно скажутся на почках и помогут вывести песок.



Берегитесь яркого палящего солнца летом! Старайтесь не загорать после 11:00 до самого вечера. В июле может проявиться пигментация, возможно, придется обратиться к специалисту по поводу дерматита или экземы.

Полезная практика: чаще практикуйте ритуал очищения тела, заранее приготовив лекарственные травы. Ополаскивайте волосы отварами крапивы, хмеля и ромашки, кожу лица при раздражении протирайте настоем календулы. Поддержат организм восточные практики и медицина — иглоукалывание, чайная церемония, окуривания, гимнастика цигун. Регулярными должны стать медитации и аффирмации.

Скорпион

До конца лета Скорпионы будут просто поражать своим здоровьем окружающих. Правда, из-за их таинственности никто так и не узнает секрет: это здоровый образ жизни или просто принцип «назло всем». Может подвести августовский отпуск. Холостяки могут вернуться домой с болезнями Венеры, а женатых подведут гормоны и мочеполовая система. Но если на отдыхе вы отдадите бразды правления супруге, то возвратитесь из теплых или прохладных краев в отличной физической форме и с прекрасным настроением.



К сожалению, Голубой Водяной Тигр не очень-то дружен со Скорпионами, так что не услышит их мольбы о ребенке. Вы можете планировать зачатие, но даже благоприятные периоды не дадут положительного результата. Тест на беременность покажет две полоски только в конце осени, когда вы отпустите ситуацию и прекратите попытки.

Полезная практика: женщинам-Скорпионам просто необходим ритуал женского круга! Чаще собирайте подруг, проводя коллективные медитации и практикуя занятия йогой. Попробуйте получить новый навык — тантрического секса, что укрепит ваши отношения с партнером.

Стрелец

Стрельцы, откровенно говоря, не по душе хозяину 2022 года. Голубому Водяному Тигру достаточно легонько стукнуть лапой по спине — и у представителей этого знака сразу заломит шею, потянет поясницу. Это, действительно, станет вашей проблемой номер один. Обратите внимание на боли в пояснице в начале марта, они могут стать предвестниками не самых приятных изменений. Не экономьте на МРТ, не исключено, что всё дело окажется в протрузии, а ее лечение потребует приличных затрат. Представители опасных профессий должны поберечься от травм позвоночника, на вас могут «напасть» невралгия и воспаление седалищного нерва.

Полезная практика: возьмите за правило каждый день выполнять йогаритуал — проходить полный комплекс Сурья-намаскара (Приветствие Солнцу). Всего 12 асан укрепят ваши мышцы и дадут облегчение при слабых болях в спине. Стремитесь чаще воздействовать на тело физическими практиками, чем лекарствами.

Козерог

Обычно рогатые и копытные становятся добычей хищников, но в 2022 году Голубой Водяной Тигр пожалеет Козерогов. Так что проблемы со здоровьем будут в основном мелкими и ближе к концу года. Критический месяц — октябрь, когда вы ощутите нехватку кальция. Вы это почувствуете, когда частота посещений стоматолога и трихолога превысит все мыслимые пределы. Впрочем, современные технологии лечения и восстановления зубов, а также курс специальных препаратов для волос, ногтей и костей вернут Козерогам былую привлекательность. Если предстоит имплантация, не ищите дешевых клиник. Работа мастеров всегда ценится высоко, а скупой платит дважды.



Июль прибавит Козерогам пигментных пятен и морщин, могут беспокоить акне. Не пробуйте даже избавиться от них дома, ничего не выйдет! Любые процедуры проводите у дипломированного косметолога. Женщинам-Козерогам рекомендуется обратить внимание на гимнастику для лица.

Полезная практика: ваш главный ритуал — ритуал ухода. Он ничем по сути не отличается от уходовых процедур в салоне, с одной только разницей — проводят его при полной Луне. Ее энергия наполнит вас жизненными силами.

Водолей

Весь год Водолеи будут уделять самое пристальное внимание профилактике и здоровому образу жизни. За такое усердие Голубой Водяной Тигр наградит вас прекрасным состоянием организма. Небольшие проблемы могут возникнуть в зоне колен, в кровеносной системе. Но если вовремя обратиться к доктору, тромбоз будет излечен в начальной стадии. Разумеется, вам придется снизить холестерин и держать в норме гормоны и железо. Но вам силы воли и терпения в этом плане не занимать, так что все обойдется. С ноющими коленными суставами вы разберетесь совершенно оригинальным способом: спортивной или скандинавской ходьбой.

Полезная практика: именно пешие прогулки с утяжелениями станут вашим ритуалом на год. Чаще практикуйте походы в лес, пешие горные переходы, моционы на побережье. В последнем случае ходите босиком по песку и в полосе прибоя. Не бойтесь превратить метод восстановления в личное хобби — семья поддержит, а кое-кто даже присоединится к вам.

Рыбы

Неизвестно, чем так не угодили Рыбы Голубому Водяному Тигру, но он с большой вероятностью устроит им серьезные испытания. Правда, случится это лишь во второй половине 2022 года, до лета можете выдохнуть. А вот в жаркое время Рыбам необходимо собраться, чтобы не получить травмы вследствие своей рассеянности и невнимательности. Не переусердствуйте с силовыми тренировками, просите подстраховать вас со штангой, иначе ваша физическая активность обернется вывихами и растяжениями, разрывами сухожилий. Остерегайтесь высоты, в том числе малой, возможны переломы голени и бедра.

Полезная практика: возвращайтесь в воду, так сумеете избежать тигриных неприятностей. Ваш ритуал на весь год — водные процедуры. И это не только спа, душ и ванна, это еще физические упражнения на воде и в воде. Запишитесь на курсы подводного или синхронного плавания, сыграйте с друзьями в водное поло, чаще устраивайте заплывы на открытой воде, соблюдая правила безопасности. Хозяин года хоть и Тигр, но все же Водяной, а значит, оценит поклонение и уважение, выказываемое его стихии, и пощадит Рыб. К декабрю Тигр устанет следить за вами, так что можете снова заняться сухопутными делами.

Полезная практика для всех знаков

Этот ритуал с талой водой может проводить любой знак зодиака, чтобы укрепить иммунитет и улучшить здоровье в целом. Заранее приготовьте лед из чистой холодной воды, сохраняя его в морозилке. Для создания целительной талой воды достаньте несколько кубиков льда, разморозьте, чтобы получилось наполнить стакан.



Поднесите стакан близко к губам и произнесите любой из заговоров на здоровье. Или же своими словами опишите проблему, которую необходимо решить. В конце каждой фразы произносите: «Я исцеляю». Заговаривайте воду в течение пяти минут, контролируя дыхание: оно должно достигать воды. Разделите полученный объем на три равные доли и пейте талую воду утром, днем и вечером.

