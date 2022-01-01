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Весам беречь ноги, а Стрельцам — спину: гороскоп здоровья на 2022 год для всех знаков зодиака

К советам целителя вряд ли стоит относиться всерьез, но кое на что можно обратить внимание

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Пожелаем друг другу здоровья!

Пожелаем друг другу здоровья!

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Мы ни в коем случае не призываем принимать советы астрологов всерьез. Следя за своим здоровьем, ориентируйтесь на свои ощущения и здравый смысл — это самое правильное. А гороскоп — это просто развлечение от «Доктора Питера».

— Хозяин 2022 года, Голубой Водяной Тигр обладает непростым, подчас суровым характером, потому каждому знаку зодиакального круга стоит проследить за своим здоровьем, — говорит астролог, Рена Яндар, целитель, мастер ритуальной магии.

Овен


Лето и зима в 2022 году станут для Овнов замечательным временем в плане здоровья. Состояние организма порадует в январе и со второй половины августа до сентября. Окружающие оценят физическую форму Овнов, а некоторые ей даже позавидуют. А вот в переходные периоды года, весной и осенью, Голубой Водяной Тигр может подкинуть проблем в виде простуд и перепадов давления.

Стоит поберечь сосудистую систему в целом и проконтролировать кровообращение в области шейно-грудного отдела. На время откажитесь от занятий экстремальными видами спорта и защитите себя от резких колебаний температур. Возможно, даст о себе знать мигрень, так что придется обратиться к массажным техникам и лечебной физкультуре.

Полезная практика: сохранять запас энергии и ясность мысли поможет ритуал разгрузки. Выходите на прогулку, засекайте полчаса и спокойно прогуливайтесь по любимым местам. Мысленно отмечайте всё, что видите — от предметов до животных и людей. Так вы очистите свой разум, прокачаете навык концентрации и сумеете расслабиться.

Телец


Тельцы вряд ли смогут рассчитывать на особое к ним отношение хозяина 2022 года. Голубой Водяной Тигр к вам не будет строг, но и особенной милости от него не ждите. Если январь выдастся относительно благоприятным в плане здоровья, то в короткий февраль ваши силы могут внезапно закончиться. Тельцы рискуют на себе прочувствовать все «прелести» профессионального выгорания — от стресса и хандры до апатии, физической слабости и нервного напряжения.

Эти симптомы могут сохраниться до апреля, а затем, словно по щелчку пальцев, состояние организма изменится. На эти перемены повлияют новые знакомства и проекты, которые зарядят позитивом.

Уделяйте больше внимания тренировкам, прогулкам, пешим походам и пробежкам. Лучше всего заниматься с друзьями, которые поддержат в любых начинаниях. В теплое время года могут беспокоить ослабленный иммунитет, щитовидная железа, уровень сахара в крови, отеки на лице.

Полезная практика: чтобы помочь организму, проводите утренний ритуал, простив себе и близким все обиды. Через 20 минут после пробуждения удобно устройтесь на стуле, чтобы ступни касались пола. Расправьте плечи, подышите глубоко и вспомните обиды, поражения и неудачи. Прокрутите их в мыслях и вслух произнесите слова прощения. Отпустив неприятности, вы быстро восстановитесь.

Близнецы


После зимних каникул Близнецы рванут с места в карьер, отдавая всё свое время работе. Не старайтесь успеть всё, иначе останетесь без сил к началу весны. Наладьте режим труда и отдыха, чтобы не страдать от переутомления. Но не стоит долго предаваться ленивому отдыху в постели, больше пользы принесут тренировки, походы в лес, сплавы на байдарках. Посещение театров и концертов также пойдет на пользу: яркие впечатления вас взбодрят. В период летнего отпуска берегите кожу, ожоги — это малое, с чем вы можете столкнуться. Осенью есть риск лор-заболеваний, некоторые из них обернутся потерей голоса.

Полезная практика: начали замечать, что срываетесь на коллег и родственников? Так выходит нервное напряжение, которое легко снимает ритуал с деревом-покровителем. Зарядитесь, обняв его ствол, постойте так минут десять. В это время представляйте, как поток энергии дерева плавно перетекает в ваше тело. Чаще проводите этот ритуал и увидите, как вас станет непросто задеть замечанием или критикой.

Чтобы 2022 год не принес проблем со здоровьем, просто чаще обращайте на него внимание

Чтобы 2022 год не принес проблем со здоровьем, просто чаще обращайте на него внимание

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Рак


Благоприятные в плане здоровья месяцы для Раков — с января по март, а также все лето и осень. А вот весна и декабрь могут преподнести неприятные сюрпризы с желудочно-кишечным трактом. Впрочем, они не обернутся большими неприятностями. Максимум, что вам грозит — отравления и аллергия. Так что не пробуйте незнакомые блюда и продукты, если нет уверенности, что желудок выдержит.

Женщинам-Ракам стоит провериться у маммолога. Вас должны насторожить уплотнения в груди, новые родинки странной формы и цвета. Не ссылайтесь на недостаток времени, сходите к врачу — само не рассосется! Чаще устраивайте тренировки на улице, например, в тихом сквере или за городом. Пробежки, йога в парке, турники, где можно практиковать воркаут — подойдет всё, что вытащит вас из помещения на белый свет.

Полезная практика: вам будет полезно сбрасывать стресс и напряжение. Перед сном, уже лежа в постели, начинайте медленно и спокойно дышать, представляя, как в области солнечного сплетения формируются небольшие синие шары негативной энергии. Отпустите их с выдохом вверх, чтобы они растворились в воздухе. Делайте практику по 5–10 минут каждый вечер, и через месяц вы обязательно заметите позитивные перемены.

Лев


Голубой Водяной Тигр благоволит Льву как своему собрату. Хозяин 2022 года наделит вас крепким здоровьем и отменной физической формой. Правда, только до мая, а потом нахлынут эмоции, переживания из-за неразделенной любви и вследствие этого поиск себя и своего места под солнцем. Если вы не долечили депрессию, самое время вернуться к сеансам психотерапии, иначе все окончится серьезным расстройством сна и заболеваниями сердца.

Полезная практика: с января начинайте проводить ритуал с камнями. Каждый месяц приобретайте какое-нибудь украшение с натуральным драгоценным или полудрагоценным камнем. Вид украшения (кольцо, серьги, колье, кулон, браслет), его форма, дизайн и стоимость не играют большой роли. Главное, чтобы камень не оказался подделкой. Первой покупкой Львов должно стать украшение с янтарем. Только выбирайте солнечный камень покрупнее. А если он вдобавок сочетается с драгоценным металлом, то станет эффективным талисманом на весь год.

Дева


Организм Дев в 2022 году будет работать как часы. Вашей активности и бодрости позавидуют даже спортсмены. А всё потому, что у Дев нет времени скучать: они заранее продумали план весь год Голубого Водяного Тигра. Впрочем, организм может дать сбой летом и в декабре. В сезон фруктов и овощей старайтесь не пробовать экзотические плоды, обходитесь продуктами местности, в которой проживаете в данный момент. Ну, а в декабре не жадничайте на корпоративах и семейных застольях. Пробовать все блюда можно, а вот накладывать на тарелку горкой необязательно. Иначе расстройство кишечника неминуемо.

Полезная практика: Дев могут подвести навыки кулинарии, в ней они не очень сильны, хотя поесть любят. Потому для вас ритуалом должно стать изучение искусства готовить. Запишитесь на курсы по созданию тортов, жарке мяса, нарезанию салатов и приготовлению борща. Открывайте для себя национальные кухни и пробуйте улучшать уже известные вам рецепты. Захотите прикоснуться к сфере правильного питания, найдите грамотного диетолога, который докажет, что здоровая пища не только полезная, но еще и аппетитная.

Весы


Весам стоит держать ноги в тепле и избегать переохлаждения. Январь пройдет неплохо, ваше состояние и позитивный настрой вызовут всеобщее восхищение. В конце зимы Весов могут беспокоить почки и выделительная система. Не машите рукой на проблему, сразу идите к врачу. Лечение и профилактика — вот два кита вашего здоровья. Употребляйте больше травяных чаев, пейте минеральную воду без газа. Эти напитки благотворно скажутся на почках и помогут вывести песок.

Берегитесь яркого палящего солнца летом! Старайтесь не загорать после 11:00 до самого вечера. В июле может проявиться пигментация, возможно, придется обратиться к специалисту по поводу дерматита или экземы.

Полезная практика: чаще практикуйте ритуал очищения тела, заранее приготовив лекарственные травы. Ополаскивайте волосы отварами крапивы, хмеля и ромашки, кожу лица при раздражении протирайте настоем календулы. Поддержат организм восточные практики и медицина — иглоукалывание, чайная церемония, окуривания, гимнастика цигун. Регулярными должны стать медитации и аффирмации.

Скорпион


До конца лета Скорпионы будут просто поражать своим здоровьем окружающих. Правда, из-за их таинственности никто так и не узнает секрет: это здоровый образ жизни или просто принцип «назло всем». Может подвести августовский отпуск. Холостяки могут вернуться домой с болезнями Венеры, а женатых подведут гормоны и мочеполовая система. Но если на отдыхе вы отдадите бразды правления супруге, то возвратитесь из теплых или прохладных краев в отличной физической форме и с прекрасным настроением.

К сожалению, Голубой Водяной Тигр не очень-то дружен со Скорпионами, так что не услышит их мольбы о ребенке. Вы можете планировать зачатие, но даже благоприятные периоды не дадут положительного результата. Тест на беременность покажет две полоски только в конце осени, когда вы отпустите ситуацию и прекратите попытки.

Полезная практика: женщинам-Скорпионам просто необходим ритуал женского круга! Чаще собирайте подруг, проводя коллективные медитации и практикуя занятия йогой. Попробуйте получить новый навык — тантрического секса, что укрепит ваши отношения с партнером.

Стрелец


Стрельцы, откровенно говоря, не по душе хозяину 2022 года. Голубому Водяному Тигру достаточно легонько стукнуть лапой по спине — и у представителей этого знака сразу заломит шею, потянет поясницу. Это, действительно, станет вашей проблемой номер один. Обратите внимание на боли в пояснице в начале марта, они могут стать предвестниками не самых приятных изменений. Не экономьте на МРТ, не исключено, что всё дело окажется в протрузии, а ее лечение потребует приличных затрат. Представители опасных профессий должны поберечься от травм позвоночника, на вас могут «напасть» невралгия и воспаление седалищного нерва.

Полезная практика: возьмите за правило каждый день выполнять йогаритуал — проходить полный комплекс Сурья-намаскара (Приветствие Солнцу). Всего 12 асан укрепят ваши мышцы и дадут облегчение при слабых болях в спине. Стремитесь чаще воздействовать на тело физическими практиками, чем лекарствами.

Козерог


Обычно рогатые и копытные становятся добычей хищников, но в 2022 году Голубой Водяной Тигр пожалеет Козерогов. Так что проблемы со здоровьем будут в основном мелкими и ближе к концу года. Критический месяц — октябрь, когда вы ощутите нехватку кальция. Вы это почувствуете, когда частота посещений стоматолога и трихолога превысит все мыслимые пределы. Впрочем, современные технологии лечения и восстановления зубов, а также курс специальных препаратов для волос, ногтей и костей вернут Козерогам былую привлекательность. Если предстоит имплантация, не ищите дешевых клиник. Работа мастеров всегда ценится высоко, а скупой платит дважды.

Июль прибавит Козерогам пигментных пятен и морщин, могут беспокоить акне. Не пробуйте даже избавиться от них дома, ничего не выйдет! Любые процедуры проводите у дипломированного косметолога. Женщинам-Козерогам рекомендуется обратить внимание на гимнастику для лица.

Полезная практика: ваш главный ритуал — ритуал ухода. Он ничем по сути не отличается от уходовых процедур в салоне, с одной только разницей — проводят его при полной Луне. Ее энергия наполнит вас жизненными силами.

Водолей


Весь год Водолеи будут уделять самое пристальное внимание профилактике и здоровому образу жизни. За такое усердие Голубой Водяной Тигр наградит вас прекрасным состоянием организма. Небольшие проблемы могут возникнуть в зоне колен, в кровеносной системе. Но если вовремя обратиться к доктору, тромбоз будет излечен в начальной стадии. Разумеется, вам придется снизить холестерин и держать в норме гормоны и железо. Но вам силы воли и терпения в этом плане не занимать, так что все обойдется. С ноющими коленными суставами вы разберетесь совершенно оригинальным способом: спортивной или скандинавской ходьбой.

Полезная практика: именно пешие прогулки с утяжелениями станут вашим ритуалом на год. Чаще практикуйте походы в лес, пешие горные переходы, моционы на побережье. В последнем случае ходите босиком по песку и в полосе прибоя. Не бойтесь превратить метод восстановления в личное хобби — семья поддержит, а кое-кто даже присоединится к вам.

Рыбы


Неизвестно, чем так не угодили Рыбы Голубому Водяному Тигру, но он с большой вероятностью устроит им серьезные испытания. Правда, случится это лишь во второй половине 2022 года, до лета можете выдохнуть. А вот в жаркое время Рыбам необходимо собраться, чтобы не получить травмы вследствие своей рассеянности и невнимательности. Не переусердствуйте с силовыми тренировками, просите подстраховать вас со штангой, иначе ваша физическая активность обернется вывихами и растяжениями, разрывами сухожилий. Остерегайтесь высоты, в том числе малой, возможны переломы голени и бедра.

Полезная практика: возвращайтесь в воду, так сумеете избежать тигриных неприятностей. Ваш ритуал на весь год — водные процедуры. И это не только спа, душ и ванна, это еще физические упражнения на воде и в воде. Запишитесь на курсы подводного или синхронного плавания, сыграйте с друзьями в водное поло, чаще устраивайте заплывы на открытой воде, соблюдая правила безопасности. Хозяин года хоть и Тигр, но все же Водяной, а значит, оценит поклонение и уважение, выказываемое его стихии, и пощадит Рыб. К декабрю Тигр устанет следить за вами, так что можете снова заняться сухопутными делами.

Полезная практика для всех знаков


Этот ритуал с талой водой может проводить любой знак зодиака, чтобы укрепить иммунитет и улучшить здоровье в целом. Заранее приготовьте лед из чистой холодной воды, сохраняя его в морозилке. Для создания целительной талой воды достаньте несколько кубиков льда, разморозьте, чтобы получилось наполнить стакан.

Поднесите стакан близко к губам и произнесите любой из заговоров на здоровье. Или же своими словами опишите проблему, которую необходимо решить. В конце каждой фразы произносите: «Я исцеляю». Заговаривайте воду в течение пяти минут, контролируя дыхание: оно должно достигать воды. Разделите полученный объем на три равные доли и пейте талую воду утром, днем и вечером.

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