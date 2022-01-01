Весам беречь ноги, а Стрельцам — спину: гороскоп здоровья на 2022 год для всех знаков зодиака

Мы ни в коем случае не призываем принимать советы астрологов всерьез. Следя за своим здоровьем, ориентируйтесь на свои ощущения и здравый смысл — это самое правильное. А гороскоп — это просто развлечение от «Доктора Питера».
— Хозяин 2022 года, Голубой Водяной Тигр обладает непростым, подчас суровым характером, потому каждому знаку зодиакального круга стоит проследить за своим здоровьем, — говорит астролог, Рена Яндар, целитель, мастер ритуальной магии.
Овен
Лето и зима в 2022 году станут для Овнов замечательным временем в плане здоровья. Состояние организма порадует в январе и со второй половины августа до сентября. Окружающие оценят физическую форму Овнов, а некоторые ей даже позавидуют. А вот в переходные периоды года, весной и осенью, Голубой Водяной Тигр может подкинуть проблем в виде простуд и перепадов давления.
Стоит поберечь сосудистую систему в целом и проконтролировать кровообращение в области шейно-грудного отдела. На время откажитесь от занятий экстремальными видами спорта и защитите себя от резких колебаний температур. Возможно, даст о себе знать мигрень, так что придется обратиться к массажным техникам и лечебной физкультуре.
Полезная практика: сохранять запас энергии и ясность мысли поможет ритуал разгрузки. Выходите на прогулку, засекайте полчаса и спокойно прогуливайтесь по любимым местам. Мысленно отмечайте всё, что видите — от предметов до животных и людей. Так вы очистите свой разум, прокачаете навык концентрации и сумеете расслабиться.
Телец
Тельцы вряд ли смогут рассчитывать на особое к ним отношение хозяина 2022 года. Голубой Водяной Тигр к вам не будет строг, но и особенной милости от него не ждите. Если январь выдастся относительно благоприятным в плане здоровья, то в короткий февраль ваши силы могут внезапно закончиться. Тельцы рискуют на себе прочувствовать все «прелести» профессионального выгорания — от стресса и хандры до апатии, физической слабости и нервного напряжения.
Эти симптомы могут сохраниться до апреля, а затем, словно по щелчку пальцев, состояние организма изменится. На эти перемены повлияют новые знакомства и проекты, которые зарядят позитивом.
Уделяйте больше внимания тренировкам, прогулкам, пешим походам и пробежкам. Лучше всего заниматься с друзьями, которые поддержат в любых начинаниях. В теплое время года могут беспокоить ослабленный иммунитет, щитовидная железа, уровень сахара в крови, отеки на лице.
Полезная практика: чтобы помочь организму, проводите утренний ритуал, простив себе и близким все обиды. Через 20 минут после пробуждения удобно устройтесь на стуле, чтобы ступни касались пола. Расправьте плечи, подышите глубоко и вспомните обиды, поражения и неудачи. Прокрутите их в мыслях и вслух произнесите слова прощения. Отпустив неприятности, вы быстро восстановитесь.
Близнецы
После зимних каникул Близнецы рванут с места в карьер, отдавая всё свое время работе. Не старайтесь успеть всё, иначе останетесь без сил к началу весны. Наладьте режим труда и отдыха, чтобы не страдать от переутомления. Но не стоит долго предаваться ленивому отдыху в постели, больше пользы принесут тренировки, походы в лес, сплавы на байдарках. Посещение театров и концертов также пойдет на пользу: яркие впечатления вас взбодрят. В период летнего отпуска берегите кожу, ожоги — это малое, с чем вы можете столкнуться. Осенью есть риск лор-заболеваний, некоторые из них обернутся потерей голоса.
Полезная практика: начали замечать, что срываетесь на коллег и родственников? Так выходит нервное напряжение, которое легко снимает ритуал с деревом-покровителем. Зарядитесь, обняв его ствол, постойте так минут десять. В это время представляйте, как поток энергии дерева плавно перетекает в ваше тело. Чаще проводите этот ритуал и увидите, как вас станет непросто задеть замечанием или критикой.
Рак
Благоприятные в плане здоровья месяцы для Раков — с января по март, а также все лето и осень. А вот весна и декабрь могут преподнести неприятные сюрпризы с желудочно-кишечным трактом. Впрочем, они не обернутся большими неприятностями. Максимум, что вам грозит — отравления и аллергия. Так что не пробуйте незнакомые блюда и продукты, если нет уверенности, что желудок выдержит.
Женщинам-Ракам стоит провериться у маммолога. Вас должны насторожить уплотнения в груди, новые родинки странной формы и цвета. Не ссылайтесь на недостаток времени, сходите к врачу — само не рассосется! Чаще устраивайте тренировки на улице, например, в тихом сквере или за городом. Пробежки, йога в парке, турники, где можно практиковать воркаут — подойдет всё, что вытащит вас из помещения на белый свет.
Полезная практика: вам будет полезно сбрасывать стресс и напряжение. Перед сном, уже лежа в постели, начинайте медленно и спокойно дышать, представляя, как в области солнечного сплетения формируются небольшие синие шары негативной энергии. Отпустите их с выдохом вверх, чтобы они растворились в воздухе. Делайте практику по 5–10 минут каждый вечер, и через месяц вы обязательно заметите позитивные перемены.
Лев
Голубой Водяной Тигр благоволит Льву как своему собрату. Хозяин 2022 года наделит вас крепким здоровьем и отменной физической формой. Правда, только до мая, а потом нахлынут эмоции, переживания из-за неразделенной любви и вследствие этого поиск себя и своего места под солнцем. Если вы не долечили депрессию, самое время вернуться к сеансам психотерапии, иначе все окончится серьезным расстройством сна и заболеваниями сердца.
Полезная практика: с января начинайте проводить ритуал с камнями. Каждый месяц приобретайте какое-нибудь украшение с натуральным драгоценным или полудрагоценным камнем. Вид украшения (кольцо, серьги, колье, кулон, браслет), его форма, дизайн и стоимость не играют большой роли. Главное, чтобы камень не оказался подделкой. Первой покупкой Львов должно стать украшение с янтарем. Только выбирайте солнечный камень покрупнее. А если он вдобавок сочетается с драгоценным металлом, то станет эффективным талисманом на весь год.
Дева
Организм Дев в 2022 году будет работать как часы. Вашей активности и бодрости позавидуют даже спортсмены. А всё потому, что у Дев нет времени скучать: они заранее продумали план весь год Голубого Водяного Тигра. Впрочем, организм может дать сбой летом и в декабре. В сезон фруктов и овощей старайтесь не пробовать экзотические плоды, обходитесь продуктами местности, в которой проживаете в данный момент. Ну, а в декабре не жадничайте на корпоративах и семейных застольях. Пробовать все блюда можно, а вот накладывать на тарелку горкой необязательно. Иначе расстройство кишечника неминуемо.
Полезная практика: Дев могут подвести навыки кулинарии, в ней они не очень сильны, хотя поесть любят. Потому для вас ритуалом должно стать изучение искусства готовить. Запишитесь на курсы по созданию тортов, жарке мяса, нарезанию салатов и приготовлению борща. Открывайте для себя национальные кухни и пробуйте улучшать уже известные вам рецепты. Захотите прикоснуться к сфере правильного питания, найдите грамотного диетолога, который докажет, что здоровая пища не только полезная, но еще и аппетитная.
Весы
Весам стоит держать ноги в тепле и избегать переохлаждения. Январь пройдет неплохо, ваше состояние и позитивный настрой вызовут всеобщее восхищение. В конце зимы Весов могут беспокоить почки и выделительная система. Не машите рукой на проблему, сразу идите к врачу. Лечение и профилактика — вот два кита вашего здоровья. Употребляйте больше травяных чаев, пейте минеральную воду без газа. Эти напитки благотворно скажутся на почках и помогут вывести песок.
Берегитесь яркого палящего солнца летом! Старайтесь не загорать после 11:00 до самого вечера. В июле может проявиться пигментация, возможно, придется обратиться к специалисту по поводу дерматита или экземы.
Полезная практика: чаще практикуйте ритуал очищения тела, заранее приготовив лекарственные травы. Ополаскивайте волосы отварами крапивы, хмеля и ромашки, кожу лица при раздражении протирайте настоем календулы. Поддержат организм восточные практики и медицина — иглоукалывание, чайная церемония, окуривания, гимнастика цигун. Регулярными должны стать медитации и аффирмации.
Скорпион
До конца лета Скорпионы будут просто поражать своим здоровьем окружающих. Правда, из-за их таинственности никто так и не узнает секрет: это здоровый образ жизни или просто принцип «назло всем». Может подвести августовский отпуск. Холостяки могут вернуться домой с болезнями Венеры, а женатых подведут гормоны и мочеполовая система. Но если на отдыхе вы отдадите бразды правления супруге, то возвратитесь из теплых или прохладных краев в отличной физической форме и с прекрасным настроением.
К сожалению, Голубой Водяной Тигр не очень-то дружен со Скорпионами, так что не услышит их мольбы о ребенке. Вы можете планировать зачатие, но даже благоприятные периоды не дадут положительного результата. Тест на беременность покажет две полоски только в конце осени, когда вы отпустите ситуацию и прекратите попытки.
Полезная практика: женщинам-Скорпионам просто необходим ритуал женского круга! Чаще собирайте подруг, проводя коллективные медитации и практикуя занятия йогой. Попробуйте получить новый навык — тантрического секса, что укрепит ваши отношения с партнером.
Стрелец
Стрельцы, откровенно говоря, не по душе хозяину 2022 года. Голубому Водяному Тигру достаточно легонько стукнуть лапой по спине — и у представителей этого знака сразу заломит шею, потянет поясницу. Это, действительно, станет вашей проблемой номер один. Обратите внимание на боли в пояснице в начале марта, они могут стать предвестниками не самых приятных изменений. Не экономьте на МРТ, не исключено, что всё дело окажется в протрузии, а ее лечение потребует приличных затрат. Представители опасных профессий должны поберечься от травм позвоночника, на вас могут «напасть» невралгия и воспаление седалищного нерва.
Полезная практика: возьмите за правило каждый день выполнять йогаритуал — проходить полный комплекс Сурья-намаскара (Приветствие Солнцу). Всего 12 асан укрепят ваши мышцы и дадут облегчение при слабых болях в спине. Стремитесь чаще воздействовать на тело физическими практиками, чем лекарствами.
Козерог
Обычно рогатые и копытные становятся добычей хищников, но в 2022 году Голубой Водяной Тигр пожалеет Козерогов. Так что проблемы со здоровьем будут в основном мелкими и ближе к концу года. Критический месяц — октябрь, когда вы ощутите нехватку кальция. Вы это почувствуете, когда частота посещений стоматолога и трихолога превысит все мыслимые пределы. Впрочем, современные технологии лечения и восстановления зубов, а также курс специальных препаратов для волос, ногтей и костей вернут Козерогам былую привлекательность. Если предстоит имплантация, не ищите дешевых клиник. Работа мастеров всегда ценится высоко, а скупой платит дважды.
Июль прибавит Козерогам пигментных пятен и морщин, могут беспокоить акне. Не пробуйте даже избавиться от них дома, ничего не выйдет! Любые процедуры проводите у дипломированного косметолога. Женщинам-Козерогам рекомендуется обратить внимание на гимнастику для лица.
Полезная практика: ваш главный ритуал — ритуал ухода. Он ничем по сути не отличается от уходовых процедур в салоне, с одной только разницей — проводят его при полной Луне. Ее энергия наполнит вас жизненными силами.
Водолей
Весь год Водолеи будут уделять самое пристальное внимание профилактике и здоровому образу жизни. За такое усердие Голубой Водяной Тигр наградит вас прекрасным состоянием организма. Небольшие проблемы могут возникнуть в зоне колен, в кровеносной системе. Но если вовремя обратиться к доктору, тромбоз будет излечен в начальной стадии. Разумеется, вам придется снизить холестерин и держать в норме гормоны и железо. Но вам силы воли и терпения в этом плане не занимать, так что все обойдется. С ноющими коленными суставами вы разберетесь совершенно оригинальным способом: спортивной или скандинавской ходьбой.
Полезная практика: именно пешие прогулки с утяжелениями станут вашим ритуалом на год. Чаще практикуйте походы в лес, пешие горные переходы, моционы на побережье. В последнем случае ходите босиком по песку и в полосе прибоя. Не бойтесь превратить метод восстановления в личное хобби — семья поддержит, а кое-кто даже присоединится к вам.
Рыбы
Неизвестно, чем так не угодили Рыбы Голубому Водяному Тигру, но он с большой вероятностью устроит им серьезные испытания. Правда, случится это лишь во второй половине 2022 года, до лета можете выдохнуть. А вот в жаркое время Рыбам необходимо собраться, чтобы не получить травмы вследствие своей рассеянности и невнимательности. Не переусердствуйте с силовыми тренировками, просите подстраховать вас со штангой, иначе ваша физическая активность обернется вывихами и растяжениями, разрывами сухожилий. Остерегайтесь высоты, в том числе малой, возможны переломы голени и бедра.
Полезная практика: возвращайтесь в воду, так сумеете избежать тигриных неприятностей. Ваш ритуал на весь год — водные процедуры. И это не только спа, душ и ванна, это еще физические упражнения на воде и в воде. Запишитесь на курсы подводного или синхронного плавания, сыграйте с друзьями в водное поло, чаще устраивайте заплывы на открытой воде, соблюдая правила безопасности. Хозяин года хоть и Тигр, но все же Водяной, а значит, оценит поклонение и уважение, выказываемое его стихии, и пощадит Рыб. К декабрю Тигр устанет следить за вами, так что можете снова заняться сухопутными делами.
Полезная практика для всех знаков
Этот ритуал с талой водой может проводить любой знак зодиака, чтобы укрепить иммунитет и улучшить здоровье в целом. Заранее приготовьте лед из чистой холодной воды, сохраняя его в морозилке. Для создания целительной талой воды достаньте несколько кубиков льда, разморозьте, чтобы получилось наполнить стакан.
Поднесите стакан близко к губам и произнесите любой из заговоров на здоровье. Или же своими словами опишите проблему, которую необходимо решить. В конце каждой фразы произносите: «Я исцеляю». Заговаривайте воду в течение пяти минут, контролируя дыхание: оно должно достигать воды. Разделите полученный объем на три равные доли и пейте талую воду утром, днем и вечером.