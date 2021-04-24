Как отставной майор стал звездой «ТикТока» СержМоржем, купаясь в проруби с медведем и балалайкой

— А вообще вас часто узнают на улице?



— Постоянно. Куда бы я ни прилетел, меня везде узнают. Ко мне всегда подбегают сфотографироваться, потому что социальные сети, они делают свое, они делают человека таким, какой он есть. Я снимаю немного в стиле хайпа, стараюсь привлечь внимание, не пропуская негатива. В «ТикТоке» без разницы, честно говоря, а в «Инстаграме» считаю нужным за этим следить. Люди, которые на меня подписываются, не должны сеять негатив. Мне неинтересно слушать, какой я плохой. Зачем ты пришел? Чтобы мне рассказывать это? Твое мнение здесь не интересно. У меня собираются позитивные люди, которым нравится, что я снимаю.



— Какие вообще у вас планы на будущее и контент? Может быть, вы хотели установить какие-то рекорды?

