Как отставной майор стал звездой «ТикТока» СержМоржем, купаясь в проруби с медведем и балалайкой

В Самаре объявился настоящий герой социальных сетей. СержМорж меньше чем за минуту успевает и здоровье поправить, и публику развлечь. Он одинаково талантливо играет на балалайке в компании медведя и, не вылезая из проруби, готовит на завтрак бутерброды с красной и черной икрой. Креативные ролики блогера можно воспринимать по-разному, но в российском «ТикТоке» до него такого не делал никто. С Сергеем встретились наши коллеги из 63.RU.
«На эксперименты у меня ушел год»
— Как в вашей жизни появилось моржевание?
— Я с детства им занимался. Самая максимальная температура, при которой мне удалось окунаться в воду, — это -45 в Енисее. Бегал зимой в маечке и шортиках, пока люди шли на работу в тулупе и валенках. На тебя смотрят дико, но они не понимают, что организму на самом деле очень жарко. Ты надеваешь только шапочку, чтобы не замерзли уши, и перчатки, остальному телу очень тепло. Нужно понимать, что холод — твой друг.
Я моржую даже летом. Как? Вы понимаете, что даже летом температура воды в Волге —
Сергею Трифонову 41 год. Он родился в Краснодаре, отучился в военной академии и переехал в Самару. В
— Когда вы решили снимать свои заплывы и выкладывать их в Сеть?
— Активно вести блог в «Инстаграме» и «ТикТоке» по вопросам закаливания я начал с
«Надо чувствовать аудиторию»
— Как вы считаете, почему ваши видео начали набирать так много просмотров?
— Это получилось благодаря «ТикТоку», он уже намного опередил все соцсети, в том числе и «Инстаграм». Оттуда идет вирусность и популярность любых видео.
Я считаю, что алгоритмы не нужны. Все эти специалисты, которых сейчас в «ТикТоке» до фига, в большинстве своем из себя ничего не представляют. Нужно знать, как снимать, чтобы это нравилось публике, чувствовать аудиторию и то, что ей надо. «ТикТок» нужно понимать. (При этом Сергей не хочет говорить, откуда у него медведь и как он заставил его сниматься. —
— Кто придумывает сценарии для ваших видео?
— Я сам, и рождаются они очень легко. Я могу придумать это лежа на диване. Мне приходится жить в ненормированном графике: ложиться очень поздно и вставать очень рано. Но сил и потенциала хватает и на занятие блогом. «ТикТок» может рождаться из ничего.
— Что самое главное в видео для «ТикТока»?
— В видео очень важны детали. Нужно знать, как снять и преподнести. В «ТикТоке» больше
— В каких видеоформатах вы себя пробовали?
— У меня были разные периоды в творчестве. Сначала я просто снимал свои купания, потом у меня появились сюжеты, и съемки стали более художественными. В том числе снимали косплеи на фильмы. Например, наш первый «Титаник» вышел в марте 2020-го и очень зашел аудитории.
— Как вы относитесь к хайпу?
— Если что-то делается ради хайпа, то это не значит, что человек и в жизни такой неадекватный, как меня называют, но это ведь просто моменты съемки, которые способствуют тому, что ты привлекаешь внимание. Это не хайпануть, а больше сделать резонанс. Я слово «хайпануть» вообще не люблю в принципе. Да, я так снимаю, но это же входит в какие-то рамки. Мне говорят: «Вот вы снимаете с черной икрой, а могли бы помочь детскому дому». При этом они по факту не знают, что я это делаю, хотя такая прямая помощь сейчас очень проблематична. Весь прошлый год мы помогали дому престарелых, приюту. На всякое действие найдется тот, кто скажет, что это делается специально. Поэтому я стараюсь снимать то, что мне нравится, а не выслушивать весь негатив от людей.
Хайп — от английского High Yield Investment Program (программа высокодоходных инвестиций) — агрессивная и навязчивая реклама. Название такого типа контента происходит от слова, которое значит надувательство, обман или трюк, который используется для привлечения внимания.
— Почему, на ваш взгляд, бешеную популярность всё чаще приобретает треш-контент?
— Потому что он притягивает людей. Я, например, пропагандирую ЗОЖ, но так, как это будет интересно мне и публике. Мы снимаем развлекательный контент, это большему количеству людей нравится. Это хайп. Людям в хорошем смысле нужен треш и дичь. Надо показать это, не выходя за рамки, чтобы тебя не заблокировали, поэтому каждый нормальный тиктокер должен знать, как не нарваться на блокировки. Ты снял дичь, а это тебе в зачет зашло.
«Россия — мать ваша: и обнимет, и прижмет»
— В «Инстаграме» и «ТикТоке» у вас по два миллионных аккаунта. Почему?
— Сейчас у меня в «ТикТоке» две страницы одна «СержМорж», а другая «МоржСерж». Это связано с тем, что
— Вы зарабатываете на «ТикТоке»?
— В «ТикТоке» нет встроенной монетизации. Платформа только планирует ее запустить. Она есть практически во всех подобных сервисах, но не здесь. Более того, в «ТикТоке» мне все еще не выдали заветную галочку. У меня больше двух миллионов, но он меня еще не верифицировал. Я получил галочку уже во всех социальных сетях, и только «Инстаграм» и «ТикТок» пока мне ее не дали. Хотя некоторые блогеры и с меньшим количеством подписчиков ее получают, но, думаю, в ближайшее время мой администратор этим займется, и это приведет к тому, что галочки там будут. Потому что это, конечно, повышает уважение аудитории.
— Расскажите о своем слогане, какой он и что значит?
— Мол слоган: «Welcome to Russia, мать ваша». Почему-то русские, когда его слышат, считают, что это ругательство, но ведь это же совсем не так. Наоборот, я говорю о том, что мы приглашаем иностранцев к нам в гости, в Россию, потому что наша страна — она мать: обнимет и прижмет. Приходите, мы все вам рады. Давайте быть добрее, любить друг друга и не терять себя.
— А вообще вас часто узнают на улице?
— Постоянно. Куда бы я ни прилетел, меня везде узнают. Ко мне всегда подбегают сфотографироваться, потому что социальные сети, они делают свое, они делают человека таким, какой он есть. Я снимаю немного в стиле хайпа, стараюсь привлечь внимание, не пропуская негатива. В «ТикТоке» без разницы, честно говоря, а в «Инстаграме» считаю нужным за этим следить. Люди, которые на меня подписываются, не должны сеять негатив. Мне неинтересно слушать, какой я плохой. Зачем ты пришел? Чтобы мне рассказывать это? Твое мнение здесь не интересно. У меня собираются позитивные люди, которым нравится, что я снимаю.
— Какие вообще у вас планы на будущее и контент? Может быть, вы хотели установить какие-то рекорды?
— Про творчество не рассказываю, планов очень много, и обо всех вы узнаете из моих социальных сетей. У нас недавно был проект с медведем, который очень хорошо разошелся по всей России. Впереди еще много интересного, а вот рекорды ставить я не хочу. Кому это надо? Мне это неинтересно, и я это пропагандировать не буду. Это ни один адекватный человек не объяснит. Зачем ты просидел
— И последнее — что для вас Самара?
— Я очень уважаю и люблю Самару. Здесь второе дыхание моего закаливания прошло. Здесь я открыл себя нового. Поэтому я всегда горжусь и буду гордиться, что живу в Самаре. Тут даже люди не такие, как везде. Наша Самарская область представляет собой форму сердечка, если посмотреть на нее на карте России. Это потому, что мы из центра страны. Мы рады всегда и всем.