23 декабря среда
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 10/10
usd 75.35
eur 92.07
Тема дняНадвигаются морозы до -46 градусов

Все новости

Все новости

Тест-драйв самого скандального катка Новосибирска: прямой эфир с площади у оперного театра

Сколько стоит арендовать коньки? Хороший ли там лед? И много ли людей по вечерам?

351
6Обсудить

Поделиться

Журналист Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев (он, как всегда, за кадром) узнают, так ли хорош главный каток Новосибирска, как про него говорят

Журналист Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев (он, как всегда, за кадром) узнают, так ли хорош главный каток Новосибирска, как про него говорят

Поделиться

Главный каток Новосибирска протестировали в прямом эфире

На прошлой неделе в центре Новосибирска заработал, пожалуй, самый скандальный каток страны. И пока в Новосибирск не пришли аномальные морозы (а они уже на подходе), мы решили устроить ему тест-драйв.

Сколько стоит прокат коньков и как можно попасть на каток бесплатно? Все подробности мы расскажем и покажем в прямом эфире, который пройдет сегодня, 23 декабря, в 19:00 в нашей группе в VK. Подписывайтесь на нашу страничку «НГС.НОВОСТИ Новосибирск» — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Также мы встроим прямой эфир в эту новость (он появится прямо тут чуть позже).

А для тех, кто предпочитает конькам лыжи, мы составили список пунктов проката лыж в зимний сезон, а также выяснили, во сколько это обойдется — смотрите подробности в обзоре НГС.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

катокплощадь Ленина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...