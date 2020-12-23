Тест-драйв самого скандального катка Новосибирска: прямой эфир с площади у оперного театра

Главный каток Новосибирска протестировали в прямом эфире
На прошлой неделе в центре Новосибирска заработал, пожалуй, самый скандальный каток страны. И пока в Новосибирск не пришли аномальные морозы (а они уже на подходе), мы решили устроить ему тест-драйв.
Сколько стоит прокат коньков и как можно попасть на каток бесплатно? Все подробности мы расскажем и покажем в прямом эфире, который пройдет сегодня, 23 декабря, в 19:00 в нашей группе в VK. Подписывайтесь на нашу страничку «
Также мы встроим прямой эфир в эту новость (он появится прямо тут чуть позже).
А для тех, кто предпочитает конькам лыжи, мы составили список пунктов проката лыж в зимний сезон, а также выяснили, во сколько это обойдется — смотрите подробности в обзоре НГС.