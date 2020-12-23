Тест-драйв самого скандального катка Новосибирска: прямой эфир с площади у оперного театра

На прошлой неделе в центре Новосибирска заработал, пожалуй, самый скандальный каток страны. И пока в Новосибирск не пришли аномальные морозы (а они уже на подходе), мы решили устроить ему тест-драйв.



Сколько стоит прокат коньков и как можно попасть на каток бесплатно? Все подробности мы расскажем и покажем в прямом эфире, который пройдет сегодня, 23 декабря, в 19:00 в нашей группе в VK. Подписывайтесь на нашу страничку « НГС.НОВОСТИ Новосибирск » — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление.