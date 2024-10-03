НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

с-з.

 758мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45
Что интересного в стране
Высотки сползают в реку
Сибиряки — про работу в офисе
Конопля в законе
Лайфхаки для уютного дома
Домогательства в соцсетях
Последние дома на Троллейке
Новости в Telegram
Образование тест Вы не разбираетесь в географии, если не ответите хотя бы на 7 из 10: сложный тест

Вы не разбираетесь в географии, если не ответите хотя бы на 7 из 10: сложный тест

Зато эти задания помогут лучше разобраться в окружающем нас мире

1 431
3 комментария

На глобусе всех ответов на наши задания не найти

Знание географии не пригождается нам каждый день, но быть в курсе того, как всё кругом устроено, безумно интересно. А еще — полезно для прохождения наших географических тестов. На этот раз в нем мы объединили 10 вопросов, со многими из которых справятся и школьники. Но насколько легко дадутся они вам?

ТЕСТПройден 699 раз
1 / 10

Где находится самый большой вулкан на Земле?

  • В Индонезии

  • В Японии

  • На Гавайских островах

  • В России

2 / 10

У этой вершины есть несколько названий — Сагарматха, Шэнмуфэн, Джомолунгма. Но больше всего мы знаем ее именно по этому названию. Какому?

  • Эльбрус

  • Эверест

  • Килиманджаро

  • Пик Костюшко

3 / 10

Какая немецкая достопримечательность была снесена во время массовых гуляний в ноябре 1991 года?

  • Голштинские ворота

  • Магдебургский водный мост

  • Вальхалла

  • Берлинская стена

4 / 10

Вы оказались в городе Пномпень. В какой вы стране?

  • В Камбодже

  • Во Вьетнаме

  • В Бангладеш

  • В КНР

5 / 10

Чем покрыто более 70% поверхности Земли?

  • Лесами

  • Мхами

  • Океаном

  • Лишайниками

6 / 10

У какого моря нет берегов?

  • Азовское

  • Охотское

  • Адриатическое

  • Саргассово

7 / 10

По поводу происхождения названия этого города есть множество версий. Наиболее популярная гипотеза говорит, что происходит оно от фразы, означающей «Я видел гору». О каком городе речь?

  • Монтевидео

  • Подгорица

  • Монте-Карло

  • Урус-Мартан

8 / 10

Какой из перечисленных ветров относится к ветрам мирового значения?

  • Мистраль

  • Вихрь

  • Буран

  • Пассат

9 / 10

От какой страны Испанию отделяет пролив Гибралтар?

  • Португалия

  • Алжир

  • Марокко

  • Франция

10 / 10

Что общего у Сары-Таш и Саратова?

  • Сары-Таш — это первое историческое название Саратова

  • Сары-Таш — отец-основатель Саратова

  • Саратов стоит на месте, где когда-то протекала река Сары-Таш

  • Ничего общего

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Коляныч 2.0
24 минуты
900-дневная оборона Угледара продлилась 7 дней!
золотая середина
1 минута
"В географии вы разбираетесь хорошо, но пока не идеально. И что это, если не лишний повод немного улучшить свои знания."(ц) Дык, продолжайте.Интересный тест.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

CNNЮлия,41

Виктор,32

Екатерина,37

Николай,30

Анна,30

Алла,42

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление