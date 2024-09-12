Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

С каждым годом мы копим всё больше и больше знаний. И если вам казалось, что их даже применить некуда, то как бы не так — взять хотя бы наш тест на кругозор. Ведь только настоящие эрудиты смогут без ошибок дойти до самого конца. Докажите, что вы входите в их число.
Что изучает наука фелинология?
Рыб
Насекомых
Кошек
Филинов
Про нанотехнологии слышали все, а сколько нанометров в метре?
Тысяча
Сто тысяч
Миллион
Миллиард
Кто из этих персонажей не вымышленный?
Король Артур
Д'Артаньян
Робин Гуд
Алеша Попович
Вы наверняка видели фотографии этих милых подводных существ. А помните, как они называются?
Дурукуль
Щитоспинка
Какомицли
Аксолотль
Стрекозы — мастера полета, но в каком случае им приходится ходить на лапах?
Чтобы подойти к партнеру для спаривания
Чтобы подкрасться к своей добыче
Чтобы скрыться от хищников
Ни в каком — стрекозы не могут ходить
Римляне называли планеты в честь богов. А кем был Меркурий?
Богом торговли
Богом плодородия
Богом огня
Меркурий был не богом, а одним из правителей Древнего Рима
Какое из этих произведений написал не Лев Толстой?
«Детство»
«Воскресенье»
«Хождение по мукам»
«Живой труп»
Что означает фразеологизм «андроны едут»?
Что важный человек скоро придет с проверкой
Так говорят о чем-то бессмысленном
Что скоро место займет кто-то другой
Что кто-то совсем не умеет водить
Какая рыба в океане самая большая?
Китовая акула
Кашалот
Мурена
Косатка
Ну и напоследок: как называется эта проволока, держащая пробку шампанского?
Каподастр
Стрейнер
Мюзле
Джиггер