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Образование «Огромная благодарность команде»: куда ушел работать экс-ректор НГПУ — он возглавлял вуз 16 лет

«Огромная благодарность команде»: куда ушел работать экс-ректор НГПУ — он возглавлял вуз 16 лет

Его должность занял вице-губернатор Новосибирской области

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Алексей Герасёв завершил работу в должности ректора вуза 3 сентября

Бывший ректор НГПУ Алексей Герасёв раскрыл, куда перешел работать после отставки с поста руководителя вуза. Он заявил, что останется в управленческой команде учреждения.

— Я остаюсь работать в управленческой команде вуза, буду заниматься вопросами регионального взаимодействия и развитием дополнительного образования, — сообщил Алексей Герасёв на своей странице во «ВКонтакте».

Он сообщил, что завершил работу в должности ректора Новосибирского государственного педагогического университета во вторник, 3 сентября. Алексей Герасёв также попросил коллектив вуза и партнеров оказать «всестороннюю поддержку» новому и. о. руководителя учреждения — Сергею Нелюбову.

— Благодарю коллектив вуза, который доверил мне 16 лет быть ректором одного из крупнейших педагогических вузов России. Огромная благодарность моей команде, с которой мы успешно решали все задачи развития вуза, — сказано в сообщении.

На сайте университета сказано, что Алексей Герасёв является председателем координационного совета по качеству и ученого совета вуза.

О назначении Сергея Нелюбова на пост ректора Новосибирского государственного педагогического университета стало известно 4 сентября. До назначения он занимал должность вице-губернатора региона.

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