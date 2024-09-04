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Вице-губернатор стал ректором НГПУ

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Политика подробности В НГПУ новый ректор — им стал вице-губернатор Новосибирской области

В НГПУ новый ректор — им стал вице-губернатор Новосибирской области

С поста в правительстве Сергей Нелюбов ушел

3 472
37 комментариев

Завтра Сергея Нелюбова представят педагогическому коллективу

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов перешел на должность ректора Новосибирского государственного педагогического университета. Об этом НГС сообщила руководитель пресс-центра НГПУ Юлия Паначук.

5 сентября в учебном заведении представят Сергея Нелюбова коллективу. В правительстве Новосибирской области пояснили, что Сергей Нелюбов ушел с поста вице-губернатора.

— Соответствующее распоряжение вышло, с сегодняшнего дня Сергей Александрович не работает в правительстве региона. Трудовые отношения прекращены на основании заявления работника, — отметил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Сергей Нелюбов курировал министерства здравоохранения, образования, труда и социального развития, физкультуры и спорта, а также департамент молодежной политики. В вузе добавили, что пока Нелюбов назначен врио.

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Ранее НГС писал о том, что Алексей Колмаков ушел в отставку. Он был министром строительства Новосибирской области.

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Комментарии
38
Татьяна 53
4 сентября 2024, 14:20
Какое у него образование, обычно сообщают краткую биографию, когда назначают на большую должность.
shamank331
4 сентября 2024, 14:18
слишком много он провального курировал чтоб ректором стать, по правильному после такого руководства надо иметь запрет на занимание руководящих должностей лет на пяток, а за деньгами вон, в зону сво путёвку выдавать, а то сразу в ректоры сел, поди как раз за время вице и пару диссертации защитил, их проверить ни кто не желает?
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