В НГПУ новый ректор — им стал вице-губернатор Новосибирской области

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов перешел на должность ректора Новосибирского государственного педагогического университета. Об этом НГС сообщила руководитель пресс-центра НГПУ Юлия Паначук.
5 сентября в учебном заведении представят Сергея Нелюбова коллективу. В правительстве Новосибирской области пояснили, что Сергей Нелюбов ушел с поста вице-губернатора.
— Соответствующее распоряжение вышло, с сегодняшнего дня Сергей Александрович не работает в правительстве региона. Трудовые отношения прекращены на основании заявления работника, — отметил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
Сергей Нелюбов курировал министерства здравоохранения, образования, труда и социального развития, физкультуры и спорта, а также департамент молодежной политики. В вузе добавили, что пока Нелюбов назначен врио.
Ранее НГС писал о том, что Алексей Колмаков ушел в отставку. Он был министром строительства Новосибирской области.