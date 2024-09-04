«Жизнь учеников в опасности»: между родителями и новосибирской школой произошёл конфликт из-за закрытой калитки

Дети, по словам жителей, вынуждены обходить здание по проезжей части Источник: читательница НГС











В Новосибирске в школе №195 произошёл конфликт из-за калитки — родители утверждают, что её заварили. В школе эту информацию опровергли.

Как рассказала НГС сибирячка Людмила, мэрия якобы вынесла предписание школе — заварить боковую калитку в целях обеспечения безопасности учащихся.

— Теперь дети обходят угол школьного ограждения до имеющегося пешеходного перехода, по проезжей части, чрезмерно загруженной автомобилями. Жизнь и здоровье учеников под угрозой. Родители и дети в шоке и крайне возмущены, — утверждает женщина.

Источник: читательница НГС

Корреспондент НГС связался с директором школы Светланой Мельниковой. Она заявила, что калитку никто не заваривал, а слова местных жителей не соответствуют действительности.

— У нас есть запасные входы и выходы. Эта калитка — один из них. Это не основной вход. И её никто не заваривал — она закрыта на ключ. Открываем её только в случае необходимости или чрезвычайных ситуаций, — объяснила директор учреждения.