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Конфликт из-за закрытой калитки в школу

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Образование «Жизнь учеников в опасности»: между родителями и новосибирской школой произошёл конфликт из-за закрытой калитки

«Жизнь учеников в опасности»: между родителями и новосибирской школой произошёл конфликт из-за закрытой калитки

Директор школы опровергает эту информацию

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14 комментариев

Дети, по словам жителей, вынуждены обходить здание по проезжей части

В Новосибирске в школе №195 произошёл конфликт из-за калитки — родители утверждают, что её заварили. В школе эту информацию опровергли.

Как рассказала НГС сибирячка Людмила, мэрия якобы вынесла предписание школе — заварить боковую калитку в целях обеспечения безопасности учащихся.

— Теперь дети обходят угол школьного ограждения до имеющегося пешеходного перехода, по проезжей части, чрезмерно загруженной автомобилями. Жизнь и здоровье учеников под угрозой. Родители и дети в шоке и крайне возмущены, — утверждает женщина.

Корреспондент НГС связался с директором школы Светланой Мельниковой. Она заявила, что калитку никто не заваривал, а слова местных жителей не соответствуют действительности.

— У нас есть запасные входы и выходы. Эта калитка — один из них. Это не основной вход. И её никто не заваривал — она закрыта на ключ. Открываем её только в случае необходимости или чрезвычайных ситуаций, — объяснила директор учреждения.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Комментарии
15
Татьяна 53
4 сентября 2024, 18:39
Машин тьма, ходить там нервозно, только идёшь и думаешь хоть бы не задавили, да грязью не обкатили.
Директор Завода (Ржака)
4 сентября 2024, 18:35
Город заборов. Сначала ставят их за деньги, потом недовольны остаются за свои же деньги.
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