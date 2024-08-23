«Иначе директор будет недовольна»: как разводят родителей в новосибирских школах — они скидываются даже на мыло

Скоро в новосибирские школы пойдут тысячи первоклассников Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Сборы в школе на шторы и шкафы, казалось бы, уже давно стали бородатой шуткой. Но многие родители в нее попадают и сегодня. К «поборам» прибавляется еще и покупка определенной формы у одного продавца. В этом году в Новосибирске разгорелся конфликт в престижной гимназии «Горностай», где учительница собирала с родителей школьников средства на ремонт класса и баннеры. Мы узнали мнения разных сторон истории, послушали истории жителей Новосибирска и разобрались, что делать в каждом случае.

Скандал в элитной гимназии

«Горностай» находится в Академгородке Источник: «Горностай» / 2ГИС











Конфликт в престижной новосибирской гимназии «Горностай» начался с обращения одной из мам к общественной активистке Анне Тажеевой. Мама попросила остаться анонимной в публикациях, так как переживает из-за реакции родительского комитета.

Сибирячка повела своего ребенка в 1-й «В» класс. Еще в начале лета родители договорились скинуться по 8,5 тысячи рублей: в эту сумму входили и учебники, которые выходили за рамки общеобразовательной программы, и маркеры для доски, и дополнительная тысяча рублей на ремонт тамбура. Большую сумму разделили на три месяца.

— В августе мы платили 2,5 тысячи рублей — это последняя наша была трата. В чате была тишина. И тут 8 августа нам неожиданно сообщили: «Мы хотим сделать ремонт, краска уже закуплена». Родкомитет из двух человек принял решение закупить краску и купить шкафы, — объяснила мама первоклассника.

Также в ближайшие дни появились сообщения, что родители уже пришли в класс и начали красить стены. По словам сибирячки, класс был в неплохом состоянии, и, например, ее устраивали шкафы и состояние стен — их только в некоторых местах надо было помыть.

Часть родителей возмутилась сборами. Как рассказала мама первоклассника, их хоть и обозначили как добровольные, классный руководитель на них настаивала. Как видно по переписке, учитель первого «В» класса говорила родителям, что деньги на детей выделять можно и нужно, а также утверждала, что их и так всем семьям выделяет государство.

В редакцию НГС передали скриншоты переписки родителей с учительницей первоклассников Источник: предоставлено читателем НГС











После того как мама первоклассника дала огласку инциденту и обратилась к Анне Тажеевой, у нее начался конфликт с классным руководителем. Сибирячка и еще несколько родителей решили перевести ребенка из 1-го «В», а инцидентом заинтересовалась прокуратура Новосибирской области — 21 августа ведомство начало проверку.

Директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева заявила НГС, что сейчас учительница отстранена от классного руководства, а гимназия всегда стремилась отказываться от любых взносов родителей.

— Я всегда была противником так называемых «поборов» — только официальная плата за платные образовательные услуги. Конечно, родители традиционно участвуют в расходах на организацию праздников, линеек и выпускного, такие расходы мы всегда согласовываем с родителями. Это могут быть расходы на сцену, звукоусиливающее оборудование и баннеры первоклассников и выпускников, — отметила она.

В гимназии в новом учебном году около 300 первоклассников и около 300 выпускников. Как утверждает Ирина Путинцева, высокий уровень образования в «Горностае» обеспечивается и государственным финансированием, и усилиями администрации и родителей. В том числе финансовыми.

Бюджет «Горностая» составляет 356 миллионов рублей в год. По словам Ирины Путинцевой, 325 миллионов составляют фонд заработной платы. На коммунальные услуги на шесть зданий образовательного центра уходит около 13 миллионов рублей. На ремонт при этом остается небольшая сумма: этим летом на него потратили 3 миллиона рублей, из которых около 2 миллионов пошли на ремонт крыши в начальной школе. Также в школе заменили тревожные кнопки.

Каждый месяц директор обращается в департамент образования с какими-то конкретными потребностями и какие-то суммы на него получает.

— У нас на согласовании расходы на ремонт стадиона, теплицы и так далее. В каждом из двух зданий школы около 60 кабинетов — безусловно, мы не можем каждый год делать косметический ремонт во всех кабинетах, поэтому инициатива ремонта тех кабинетов, в которых есть классные руководители, часто исходит от родителей. Они же этот ремонт и организовывают, и делают, если не хотят, чтобы дети учились в кабинетах в том виде, в котором они им достались, — объяснила Ирина Путинцива.

У гимназии есть несколько меценатов, которые помогают с крупными расходами и проектами. Все расходы при этом обсуждают в управляющем совете, в котором также есть представители родителей. Как утверждает директор «Горностая», в этот раз конфликт случился из-за печати баннеров, которые весь учебный год висят над входом.

По словам активистки Анны Тажеевой, на эти баннеры собирали примерно по 2 тысячи рублей. Ирина Путинцива объясняет, что на этих баннерах есть фотографии первоклассников, их учителей и фраза из книги года.

— Конечно, на эту традицию у нас нет финансирования, поэтому традиционно в этом участвовали родители по желанию. Этой традиции много лет, и за всю историю были один или два родителя, которые отказывались, — в итоге остальные обычно компенсируют эти расходы, чтобы общая сумма от класса позволяла напечатать баннер. В этом году мы решили нарушить традицию, отказаться от большой линейки, от баннера первоклассников, чтобы не провоцировать никаких конфликтных ситуаций. Всем родителям, которые уже сдали деньги, их просто вернут, — заявила директор.

Любые же другие суммы, по словам директора, собирают по инициативе родительского комитета — школа в них не участвуют и не поддерживает их.

Как отличить «поборы» от добровольных взносов

Анна Тажеева, которая много лет занимается проблемой «поборов» в школе, объясняет, что родители по правилам не могут самостоятельно ремонтировать класс. «Поборы» же отличаются от благотворительности своей обязательностью и тем, что это равные суммы.

— Благотворительность — это когда у какого-то ребенка богатый папа и он может прислать 50 тысяч. А у другого ребенка мама-одиночка, и она говорит, что может скинуть только, условно, 50 рублей, — объясняет Анна Тажеева. — И нельзя финансировать то, что финансируется государством: учебники, ремонт, мебель и так далее.

По мнению Анны Тажеевой, мама первоклассника поступила правильно, когда вышла на общественников и СМИ — ведь только после нескольких публикаций прокуратура начала проверку. До этого женщина пыталась объяснить свою точку зрения родителям, но у нее не вышло. Сейчас она ждет ответа от прокуратуры.

«Все должны ходить в одинаковом»

Во многих школах дети носят форму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Больше десяти новосибирцев рассказали НГС о том, что скидывались разными суммами и на самые разные нужны класса и школы. Мама ученика школы № 183 рассказала, что в начальных классах деньги с родителей собирали даже на мыло.

Такая ситуация, конечно, не везде. В лицее № 9, который находится на улице 1905 года, есть добровольные взносы, рассказала мама лицеиста Анна, а вот поборов, по ее словам, никогда не было.

— Они посильные, в общем-то, не обременительные и сугубо по желанию. Я вношу, потому что вижу, что делают для детей. Реально приятно в чистые, ухоженные, современные классы приводить детей, — отметила Анна. — По форме просто установлен серый цвет для всех, покупаем где кому удобно.

Школьная форма — действительно отдельная статья расходов. Большинство родителей из школ направляют за ней в SAMM (в частности, в школе № 23 в Калининском районе) или «Непоседу» (в лицее № 28). Качество одежды ни там, ни там родителям, как правило, не нравится.

— Запредельные цены, очень убогое качество, так еще единственный магазин на весь город. И после 10 августа столпотворение в магазине. Замеры на детей делают в апреле, а за лето дети вырастают, и потом все пытаются в августе обменять размеры, — пожаловалась мама школьницы из школы № 23 Лариса. — Хорошо, если достанется и не приходится ехать второй раз в этот кошмар. Одеть девочку очень дорого в данной фирме.

По словам читательницы НГС Мии, в лицее № 176 покупают форму только у швеи, а у начальных, средних и старших классов цвет одежды отличается.

— Обязательно иметь пиджак — он у них стоит около 4000 рублей. Все должны ходить в одинаковом, иначе директор будет недовольна. Нельзя надевать кофты — только неудобные пиджаки, в которых холодно. И на родительских собраниях собирают по 5 тысяч рублей с родителя. Новых учебников при этом единицы, а классы старые, — сообщила читательница НГС.

В поисках выгоды

Каждый год в SAMM собираются очереди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Родители ищут разные способы, чтобы избежать поборов. В том числе некоторые используют хитрость. Как рассказал НГС отец ученика лицея № 185 Дмитрий (имя изменено), ребенку в первом классе сказали купить форму фирмы SAMM. Тогда родители еще мало что понимали в устройстве школы и решили пойти по рекомендации.

— Мы прикинули, что дороговато вышло — особенно за то качество, которое нам предоставили. Например, брюки через два месяца покрылись катышками, а к весне просто лопнули по швам. Через год ребенок подрос, надо менять форму. Жилет форменный в SAMM стоил на тот момент около 3 тысяч, в других магазинах оказалось, что есть такие же, но по 1500. На «Алиэкспрессе» — 900 рублей, — посчитал Дмитрий.

Но появилась одна маленькая проблема: по требованию школы на форме ученика должен быть шеврон. Шевроны формально дарят при покупке жилета, но отдельно их купить нельзя. То есть, чтобы получить шеврон, нужно так или иначе купить вещь за 3000 рублей.

— Мы проблему чуть позже решили с помощью вышивальщиков на «Авито». Скинули им картинку шеврона, они отрисовали и отшили. При мелкооптовой партии в 10 штук шеврон получился по 200 рублей. Договорились с другими родителями класса и выкупили, — рассказал мужчина.

С предложением рассмотреть и другие варианты покупки формы Дмитрий подходил к завучам школы. Но, по его словам, «получил пассивно-агрессивный ответ».

Жительница Новосибирска Марина рассказала, что в прошлом году решила отправить сына в онлайн-школу на дистанционное обучение, в частности из соображений экономии.

— Я учитывала сборы в школе, одежду, теряющиеся кроссовки, порванные куртки и так далее. В прошлом учебном году с ноября у нас получилась экономия тысяч 20 по сравнению с расходами на бесплатное образование, — рассказала женщина. — В этом учебном году еще не считала, но, на первый взгляд, опять сэкономили: парень растет, под замену вся одежда. Сказал: «Купи мне новые трусы к учебному году». И поржал так насчет формы. Плюс нервы: боже, как же мы все стали спокойнее и дружнее!

Оплата в онлайн-школе обходится сибирячке в 68 тысяч рублей в год без дополнительных заданий, которые тоже можно брать. Год в обычной школе, по подсчетам Марины, обходился в 80 тысяч рублей: надо было платить взносы в 3 тысячи рублей, но основные траты были на одежду и принадлежности.

При этом истории с поборами могут закончиться и печально. Глава Совета матерей Новосибирской области Наталья Боголюбова рассказала, что несколько лет назад к ним обратилась мама, которую начали терроризировать после ее жалобы директору. Женщина якобы пошла в администрацию школы после сообщений в чате о поборах. В итоге мама младшеклассника решила перевести ребенка в другую школу из-за напряженных отношений с родителями и учителями.

По всем школам, на которые поступили жалобы в редакцию НГС, корреспондент направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответ не поступил. Также мы попросили компанию SAMM прокомментировать жалобы родителей на качество и стоимость школьной формы.

Годы жалоб и проверок

Некоторых родителей просят отремонтировать классы Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











На навязывание покупки школьной формы в SAMM новосибирцы жалуются годами. В 2021 году министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявлял, что школы не могут принуждать родителей покупать форму у конкретного поставщика, и предлагал сообщать о таких случаях непосредственно в ведомство.

В 2022 году прокуратура Новосибирской по сообщениям СМИ о принуждении к покупкам формы в SAMM и «Непоседе» начала проверку. Ведомство должно было проверить исполнение ответственными должностными лицами школ федерального законодательства об образовании. Корреспондент НГС направила запрос в ведомство, чтобы уточнить результаты.

Юрист Алексей Аржанников напоминает, что родители вправе самостоятельно выбирать магазин и ателье, в котором будут покупать школьную форму. Школа, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», может устанавливать только требования к одежде, то есть ее общему виду, фасону, видам одежды, знакам отличия и правилам ношения.

— Неоднократно разъяснялось, что образовательные учреждения не вправе требовать от родителей приобретать школьную форму у конкретного продавца, — отметил Алексей Аржанников.

Тем не менее приобретенная родителями школьная форма должна соответствовать установленным в школе требованиям.

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