«Экономить вообще не получается»: в Госдуме предложили давать по 15 тысяч на подготовку к школе — сколько сейчас тратят горожане

Все опрошенные новосибирцы были бы рады материальной поддержке, но считают, что на 15 тысяч сложно подготовить ребёнка к школе полностью Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Первое сентября ближе, чем кажется, поэтому закупаться к школе нужно уже сейчас. Для подготовки детей к школе в Госдуме предложили выплачивать по 15 тысяч рублей на ребенка. НГС решил узнать у новосибирцев, сколько они тратят на подготовку детей к школе и реально ли закупиться на такую материальную поддержку от государства.



Все опрошенные родители были бы рады, если бы на школьника действительно стали выдавать по 15 тысяч рублей. Но, как отметили новосибирцы, такой суммы не хватит, чтобы собрать полный школьный рюкзак.

Как рассказали родители, на одного ребёнка нужно от 30000 рублей Источник: Анастасия Грачева, Антон Дигаев / NGS.RU

«На одного ребёнка уходит как минимум пятьдесят тысяч»

По мнению Елены Петровны, самое дорогое — это школьная форма, особенно, если её нужно делать на заказ Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Главный бухгалтер Елена Иванова прикинула, что, если умножить предлагаемую материальную поддержку на три или четыре, то её хватить должно. Если сэкономить, то через время придётся покупать то же самое ещё раз.

— На одного ребёнка уходит как минимум 50 тысяч — это если считать одежду, обувь, допустим. Сейчас всё дорого. Тем более сейчас во многих школах существует форма в обязательном порядке и определённого формата — как правило, её нельзя где-то купить в другом месте, только в специализированных ателье либо магазинах, что всегда на порядок выше, — объяснила она. — Что ещё? Школьные принадлежности. Очень дорого сейчас канцелярия стоит.

«Учебники выдают — раньше покупали»

Как рассказала Наталья, ко второму классу готовиться не сложно: форма осталась, а учебники выдадут Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Кто-то ещё не начинал готовиться к школьному сезону, только планирует. Ребёнок Натальи учится во втором классе.



— Что-то ещё осталось из одежды, — прикинула она. — А так ещё не собирали, в выходные планируем собрать. Там только тетради купить, ручки, карандаши. Учебники выдают — раньше покупали, сейчас учебники все, все тетради рабочие выдают.

«Дотации нужны школе»

Юрий считает, что школьной формой детей должны обеспечивать не родители, а государство Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











У научного сотрудника НГТУ Юрия Паршина нет детей, но он считает, что школам нужно выделять отдельный бюджет, чтобы полностью подготовиться к учебному сезону.



— Дотации [нужны] школе, чтобы они выдавали эти спецформы — речь идет о субсидиях не для родителей, а для школ. О том, чтобы школам предоставлялся бюджет для закупки и пошива, собственно, школьной формы, — считает он. — Сейчас это всё ложится на плечи родителей, и достаточно большой бюджет нужно закладывать на это. Думаю, в среднем тысяч тридцать–сорок.

«Денег много надо, на девчат особенно»

Марина считает, что девочек готовить к школе сложнее Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Обувь, канцелярские товары, одежда — для девочек тем более надо и спортивную форму, и такую. И юбочки, и платьица — всё надо в школу. И много тетрадок. Тридцать [тысяч] на одного выходит, — подсчитала сотрудница транспортной компании Марина, у которой две внучки-школьницы. — На детях не сэкономишь, действительно, никак: всё нужное, всё надо. Сейчас такое время, все в новом приходят, прошлогоднее уже не надеть. Денег много надо, на девчат особенно.

«На маркетплейсах дешевле»

Ирина Александровна говорит, что сэкономить можно на качестве одежды Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Предпринимательница Ирина Плясова воспитывает шестиклассника. По её подсчётам, с учётом осенней одежды и обуви на сборы к школе нужно около 40 тысяч рублей. При этом она отметила, что если рационально подходить к покупкам, то на 15 тысяч рублей можно купить большую часть от необходимого. Сэкономить можно как минимум на дневнике — он есть в электронном формате. Можно потратить не так много денег и на одежду.

— На качестве одежды [можно сэкономить], скажем так. Если соблюдать требования школы и не брать много разной одежды, то, конечно, на базовую одежду хватит, — рассуждает она. — Закупаемся как в магазинах, так и на маркетплейсах. В большинстве случаях сейчас — маркетплейс, дешевле и удобнее, есть возможность сравнить, не нужно ездить по всем магазинам, сразу видишь, что тебе нужно.

«Сейчас надо и компьютер иметь»

Как отмечает Александр, кроме канцелярии и одежды важно обеспечить ребёнка компьютером и другой техникой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Дети программиста Александра уже выросли и закончили школу, но он тоже считает, что 15 тысяч рублей недостаточно — на них можно купить разве что тетради.



— Сейчас, я думаю, тысяч тридцать надо. Ну, во-первых, на одежду, что немаловажно. А во-вторых, на принадлежности школьные. Сейчас надо и компьютер иметь, и другие, так сказать, сопутствующие электронные приборы, которые в школе используются. Поэтому 15 тысяч — это только тетрадки купить, — заметил он и добавил: — На детях не экономят.

«Дороже всего — одеть»

Дарья, как и многие родители, говорит, что на детях экономить нельзя Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Чтобы одеть ребенка к школе, нужно тысяч тридцать, наверное. Чтобы купить вещи, тетради, учебники и так далее, — говорит воспитательница детского сада Дарья. — Дороже всего одеть, конечно. Если это девочка, то это, естественно, платья, брюки, сарафаны, блузки, пиджаки — там всё возможно. Обувь сменная. Очень много всего. Нет такого, чтобы на детей экономить, потому что это ребёнок.

«Форма каждый год меняется»

По словам Анны, 15 тысяч рублей — это только часть суммы, которая уходит на ребёнка Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











У Анны, работника в сфере торговли, экономить на дочери тоже не получается. Перед учебным годом они обходят новосибирские торговые центры.



— Ну, я думаю, больше сорока [тысяч нужно]. Дороже всего одежда, обувь. У кого-то форма остается с прошлого года, но вот у нас каждый год меняется, — сказала она.

«Вещи отдаём знакомым»

Владимир решает вопрос по-другому: покупать вещи можно постепенно Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











О том, что на детях нельзя экономить, сказал и предприниматель Владимир — у него своё производство мебели.



— У меня их трое, один в школе учится. Тысяч, наверное, тридцать надо — это как минимум. Вообще, мы закупаемся постепенно. Например, покупаем тетрадки в течение года, а вещи заехали, купили в каком-то магазине [когда удобно]. Как-то мы сильно не заморачиваемся по этому поводу, — сказал он. — Вещи, которые остаются, мы отдаем просто знакомым, кому-то, кто-то нуждается, есть такие семьи.

Неделю назад НГС проводил опрос среди новосибирцев, как они отреагировали на замедление и блокировку работы YouTube.