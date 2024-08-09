«Пришлось начать смотреть турецкие сериалы»: как новосибирцы отреагировали на замедление и блокировку YouTube — видеоопрос

YouTube — один из крупнейших видеохостингов. В июле в России началось замедление платформы, его заметили большинство пользователей. Смотреть видео — даже самые короткие ролики — стало практически невозможно. Мы решили узнать у новосибирцев, как они переживают такое вынужденное расставание, какие альтернативные сервисы для просмотра и загрузки видеоконтента выбрали и ждут ли восстановления работы YouTube или уверены, что всё закончится его окончательной блокировкой.
Большинство новосибирцев, принявших участие в опросе, разделились на две группы: для кого-то замедление YouTube стало очевидным и болезненным, а кто-то не заметил особых изменений или пользуется разными способами обхода блокировки.
— Неприятненько, невкусненько. Но в целом терпимо, VPN для этого есть. Когда он действительно плохо грузит, подрубаешь VPN. Но по большей части он и так, бывает, нормально работает, — делится впечатлениями сотрудник трансферной компании Михаил.
— Пользуюсь YouTube, смотрю через приложение. Пока через приложение всё работает замечательно, я не заметила замедления скорости. Единственное, иногда падает качество изображения. Но я в основном смотрю новости, для новостей мне хватает, главное — слушать, — рассказывает коллега Михаила Олеся.
— Последние несколько дней пользуюсь [сервисом] с телефона с помощью VPN, по-другому у меня не включается. И мне пришлось начать смотреть турецкие сериалы, потому что они доступны без замедлений, — поделилась своими переживаниями маркетолог София. — Буду смотреть «VK видео». У них прикольно, что можно посмотреть все фильмы и сериалы. Понятно, что это пиратские версии — мне кажется, это больше минус, чем плюс.
А вот уличный музыкант Анастасия не только смотрела, но и заливала свой контент на платформу. Девушка уверена, что замедление — поверхностная и бесполезная мера.
— Я считаю, что это бесполезно. На примере запрещенной соцсети уже все поняли, что как было, так и будет. Просто, возможно, больше людей купят платный VPN, — рассуждает 24-летняя Анастасия. — Я даже не заметила, что что-то произошло, просто прочитала в новостях, везде об этом написано. Но, честно говоря, я разницы вообще пока не вижу.
Для кого-то замедление очевидно и стало достаточно серьезной проблемой.
— Зачем [замедлять]? Это ерунда какая-то. Мне кажется, тех, кто какие-то политические вещи смотрит, их меньшинство — большинство смотрит, как сделать какую-нибудь штуку по ремонту. Ребенок вот мультики смотрит, теперь не может нормально их смотреть. Спасибо правительству, что не даете ребенку мультики смотреть, — возмущен инженер Дмитрий. — RuTube — совершенно нет, это смешно. В VK неудобный поиск вообще. Пробовал, но всё какое-то такое, всё что-то не то. Ну, видимо, остается книжки читать, на фантазию полагаться.
Старшее поколение в этом вопросе в большей степени выражало спокойное отношение к замедлению работы сервиса.
— Видать, где-то какие-то неисправности либо где-то прищемили наши права наши друзья из-за границы, — считает 62-летний IT-специалист Игорь. — Можно RuTube смотреть, хотя, я думаю, что они тоже зависят от YouTube. Не так много я смотрю, поэтому как-то не особо меня напрягает это.
— Пользуюсь только в одном случае, когда смотрю волейбольные матчи. Потому что по программе сейчас не показывают, поскольку не купило телевидение Олимпийские игры, приходится через YouTube. Замедлений не заметил, потому что я раньше не пользовался. Через Safari выходишь на YouTube, и только так можно смотреть, — поделился своим методом пенсионер Юрий Иванович.
— Я другим не пользовался, только YouTube. О скорости — конечно, она снизилась. Я пользуюсь иногда — чувствительно. Поэтому если какие-то возможности есть, чтобы это вернуть на место, то желательно бы это сделать. И почему она замедляется, никто же не знает: может быть, это какие-то природные явления, а может быть, это рука человека. Я не знаю, — рассказал о своих наблюдениях пенсионер Сергей Викторович.
В целом, в настроениях сибиряков больше спокойного принятия, чем драмы.
— Через телефон ничего не поменялось. Бывает время от времени, что начнет медленнее грузиться, на качество просмотра это не влияет, — отмечает парикмахер Ваагн. — Если он совсем прекратит работать, то 80%, что я ничего бы не смотрел. Но, возможно, пришлось бы использовать, например, Boosty. Я просто малым количеством социальных сетей пользуюсь. YouTube — такое развлечение вечером, буквально на 5 минут.
— Это очень плохо. YouTube уходит, жалко. Есть российская платформа — скорее всего, туда будем переходить, если окончательно умрет YouTube, — не унывает студент Широз.
Неделю назад мы спросили новосибирцев, знают ли они о назначении нового мэра — Максима Кудрявцева и заметили ли изменения в городе. Результат нас немного удивил.
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