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Политика опрос «Нет, как зовут, не знаю»: новосибирцы на улицах подвели итоги 100 дней работы нового мэра — какие изменения они уже заметили

«Нет, как зовут, не знаю»: новосибирцы на улицах подвели итоги 100 дней работы нового мэра — какие изменения они уже заметили

НГС спросил мнение горожан о назначении Максима Кудрявцева и видимых результатах его работы

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45 комментариев
Далеко не все смогли называть имя нового мэра Новосибирска

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в любом случае уже вошел в историю вверенного ему города как первый не всенародно выбранный: его фактически назначили депутаты Горсовета. Он начал работу с обновления команды муниципалитета, но кадровые перестановки для обычных жителей не являются чем-то принципиальным. От градоначальника ждут конкретных решений и действий. Заметили ли новосибирцы изменения на улицах, дорогах и во дворах города? Смог ли Максим Кудрявцев заявить о себе на старте и обратить на себя внимание горожан? Мы вышли на улицу и узнали мнение людей.

Новосибирцы еще не привыкли к новому мэру, многие не знают даже его имени

В первую очередь мы попытались выяснить, успели ли новосибирцы «познакомиться» с новым мэром. Кто-то вообще впервые услышал о смене главы городской администрации, другие, хоть и слышали о назначении мэра, до сих пор не знают его имени. Большинство горожан на вопрос о том, как зовут нового градоначальника, отвечали коротко: «Не знаю».

— Нет, как зовут, не знаю. Изменений пока не заметил, но надеюсь, что хотя бы один из мостов отремонтируют наконец-то, — поделился один из участников нашего опроса.

А вот один из опрошенных не только смог назвать имя главы городской администрации, но и рассказал кое-что о его профессиональном пути.

— Кудрявцев, точно, Максим Кудрявцев, — вспоминает, чуть подумав, сибиряк, — Я знаю, что он из Барнаула. Что он закончил, по-моему, политех. Он работал в «Сибирьтелекоме», потом работал в Москве и вернулся сюда.

Одним из пожеланий новосибирцев в качестве видимых результатов работы градоначальника стала уборка улиц

О первых результатах работы многие сказать затруднились. Изменений не увидели большинство опрошенных, но есть исключения: те, кто все же отметил какие-то преображения Новосибирска, говорили об уборке улиц и дорогах. Для других болевые точки городской среды так и остались «недолеченными».

— Ну как бы уборку стало видно — до этого не было видно ничего такого. Ну и дороги вроде получше становятся постепенно. Может, это, конечно, результат предыдущего мэра, но пока результат налицо, — делится впечатлениями мужчина, гуляющий с ребенком на детской площадке.

— Мы ходим здесь по тротуару, разобрали, и всё стоит на том же месте, к сожалению, — пожаловалась в свою очередь жительница улицы Урицкого.

Тема ремонта дорог в Новосибирске актуальна при любом мэре

От нового градоначальника всегда ждут реформ и перемен, разумеется, к лучшему. Здесь новосибирцы едины во мнении: горожанам нужны дороги и порядок на улицах. Для многих этого достаточно, чтобы признать работу мэра удовлетворительной в будущем.

— Дороги — везде, везде — дороги. Что бы мы еще хотели? Чистоту. И всё, — делится своим запросом к мэру одна из жительниц города.

— Вот Первомайский сквер не доделали до сих пор. Я вот буду ждать, что это как-то изменится, наверное. И вот по этой улице если идти, там дорога, очень грязно, и как-то это долго всё не чинится, — говорит еще одна сибирячка. — Моя мечта — чтобы пустили общественный транспорт из Академгородка после десяти [вечера]. Хотя бы в половину одиннадцатого, потому что уехать оттуда невозможно. Я уже думала реально обращение писать. Если это изменится — всё, достаточно.

Женщина пообещала «погуглить» имя мэра — на случай, если всё же придется направить обращение в городскую администрацию.

Ранее мы проводили опрос о том, что новосибирцы посоветовали бы посетить премьер-министру Михаилу Мишустину во время визита в Новосибирск.

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Мэр Новосибирск Город Максим Кудрявцев
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Комментарии
48
Smykson
3 августа 2024, 11:51
"..какие изменения они уже заметили..." - с первых полос исчезла фамилия "Локоть". "Всё остальное - то же самое" (М.Жванецкий)
Гость
3 августа 2024, 11:08
ничем от предыдущих не отличается
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