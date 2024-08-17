«Автоматическую не надо, я ей буду щелкать»: выбираем канцелярию к школе вместе с подростком — эксперимент про деньги и нервы

О милых тетрадках с котами, капибарами и единорогами пришлось забыть — в средней школе всем нравится черное Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Вторая половина августа — время, когда в шкафу по идее уже должна висеть форма на будущий учебный год, а в ящиках стола — лежать запасы тетрадок, ручек и карандашей. Но если родители учеников начальной школы могут сделать ход конем и купить нужное, ориентируясь на собственный вкус, а папы и мамы старшеклассников — просто выдать ребенку фиксированную сумму, в которую придется уложиться и заодно развить навыки планирования бюджета, родителям школьников среднего звена приходится туго. Журналистка НГС Анна Скок вместе с ученицей седьмого класса прошлась по трем магазинам, где продается школьная канцелярия на любой вкус и кошелек и изучила, на что обращают внимание подростки при выборе тетрадей и ручек, и во сколько это обойдется родительскому бюджету.



До начала учебного года остается меньше 2 недель, новосибирцы в панике устремились в магазины — в том числе и канцелярские. Журналисты НГС — не исключение. Мы решили проверить, на какую сумму похудеет родительский кошелек, и на что обращают внимание подростки, когда готовятся к школе. В этом НГС помогла семиклассница Алиса. Изначально мы рассчитывали посетить пять магазинов, но 12-летние девочки — покупатели настолько вдумчивые, что времени на программу-максимум просто не хватило.

План

Алиса перешла в 7 класс, и в этом году у нее появляются 2 новых предмета — информатика и физика. Она — большая аккуратистка, любит вести красивые конспекты, записывать свои мысли в маленьких блокнотах и использовать милые закладки. Но вместе с тем она девочка-подросток, которая иногда теряет вещи или хочет купить что-то новое вместо еще исправного, просто потому, что старое разонравилось. Исходя из этого мы составили план.

Разброс цен на шариковые ручки поражает воображение. Можно найти и дешевле 10, и дороже 300 рублей за штуку Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Тетради 12 листов в клеточку для алгебры и геометрии — 4 штуки (значительная часть заданий — в рабочих тетрадях);



— тетради 12 листов в линейку по русскому языку — 4 штуки;



— Предметные тетради по 48 листов — 10 штук;



— просто красивые тетрадки по 48 листов (на случай, если мы о чем-то забыли) — 5 штук;



— синие шариковые ручки — 4 штуки;



— красная и зеленая шариковые ручки (для оформления конспектов) — по одной штуке;



— черная капиллярная ручка (для олимпиад) — одна штука;

Корректорами, которые сделаны как маркеры, девочки красят ногти (все еще). Поэтому в школе они под запретом Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— простые карандаши (6 штук);



— ластики;



— точилка (магическим образом теряется к началу каждого учебного года);



— текстовыделители;



— корректор;



— линейка (обычно к седьмому классу у более аккуратных детей линейки уже лежат в пеналах, но Алиса — активная девочка, и подружки ее тоже активные и непоседливые, так что нам нужна и линейка);



— циркуль (тут история похожа на ту, что с линейкой; не знаю, питается ли ассистент журналистов циркулями или просто рассеивает их по школе в надежде собрать однажды богатый урожай, но ей понадобился новый);

Некоторые ручки так затейливо оформлены, что напоминают скорее арт-объект, нежели обычный канцелярский предмет для школы. Вдобавок «попка» мишки выполнена из мягкого силикона, что позволяет писать на этикетке слово «антистресс». Увы, цена снижению стресса не способствует Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— пенал (просто старый разонравился);



— Обложки для тетрадей (учебники еще не выдали, так что какого размера понадобятся обложки, неизвестно);



Финансовый плюс: к 7 классу ИЗО наконец закончилось, так что мы смогли немного сэкономить на красках, кистях (тоже загадочным образом теряются) и прочих цветных бумагах и альбомах.



Финансовый минус: Алиса учится музыке, так что кроме стандартного набора нам понадобится дневник для музыкальной школы (в общеобразовательной — только электронный) и нотная тетрадь.



Великий поход

Без необязательных покупок бюджет бы уменьшился. Но кто откажется от удовольствия порадовать ребенка? Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Смотреть канцелярские товары мы последовательно отправились в три магазина — «Читай-город», «Бухгалтер» и «Milomania». Выбор Алиса начала с тетрадей.



Боль многих родителей подростков — черный цвет. Милые тетради с котиками, единорогами и блестками остались в прошлом — теперь мам подростков ждет лаконичный Total Black, и отличить одну предметную тетрадь от другой можно только по белым надписям.



— Зато там есть подсказки, — улыбается Алиса.



На провокации относительно того, что тем, кто хорошо учится, подсказки не нужны, она не ведется.



Не менее тщательно семиклассница подошла и к ручкам — к основному оружию на охоте за знаниями она относится даже слишком серьезно.

— Я люблю, когда пишет тонко, — обстоятельно объясняет юная аккуратистка, расписывая шестой или седьмой предмет. — И цвет красивый. И еще я хочу автоматическую. Хотя... нет. Автоматическую не надо, а то я буду ей все время щелкать на уроке. И вообще я могу забыть нажать на кнопочку, и тогда она пересохнет.

— А если колпачок потеряется и она пересохнет? — провокационно интересуюсь я.

Алиса надолго задумывается. Но в итоге все же склоняется к ручкам с колпачком.

Выбор идеальной ручки растянулся на 27 минут, в течение которых мы с фотокорром явно заскучали, зато сама Алиса смогла выбрать те, что показалось ей самыми красивыми и удобными. В диапазоне от 10 до 300+ рублей цена по 65 рублей показалась вполне приемлемой. Кстати, в процессе выбора капиллярной ручки команда экспериментаторов тотально обнулилась и выбрала, во-первых, синюю, во-вторых, гелевую, в-третьих, со стирающимися чернилами. Зато красивую.

Выбор стирательных резинок, текстовыделителей и точилок — отдельная боль для романтичных мамочек: несмотря на то, что витрины изобилуют «котиками», «пироженками» и «звездочками», подростковая лаконичность требует самых простых белых ластиков по 40 рублей.



С корректорами — отдельная проблема: подойдут далеко не всякие:



— Те, которые с пастой, нам нельзя, — говорит Алиса, — они сильно пахнут, а еще одноклассницы ими красят ногти.

В прошлом году канцелярские товары к школе обошлись родителям Алисы едва ли не вдвое дороже: в 6 классе в программе еще было ИЗО Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Выбираем ленточные. Уважать подростковые вкусы (да еще и за собственные деньги) на второй час получается плохо, и взрослым родительским произволом я выбираю тот, что в виде морды собаки корги. Черно-белой. Алиса (большая любительница собак) не возражает.



Неожиданные трудности возникают с линейками: покупать пластиковые приходится слишком часто, а деревянные ассистента экспериментаторов не устраивают:



— В прошлом году моя подруга случайно сломала две мои пластиковые линейки, — объясняет Алиса и показывает, как подруга «случайно» гнула линейки, пока пластик не разлетелся у нее в руках. — Так что пластиковую линейку мне не надо, она снова сломает. А деревянные — слишком толстые, неудобно чертить. Лучше всего тонкие, металлические.

Ее выбор оказывается неожиданно выгодным экономически: пластиковые линейки в 2, а то и в 3 раза дороже, но я все-таки уточняю, не погнет ли ее подруга. Ну, случайно.



— Нет, нам нельзя вместе сидеть, — светло улыбается семиклассница.

Решение учителей на фоне случайностей выглядит разумным.

Большую часть необходимого (тетради, ручки, обложки, карандаши, точилку, текстовыделители и ластики) мы покупаем в первом же магазине. На все уходит 3900 рублей.



Пеналы в «Читай-городе» Алиса бракует: слишком яркие и вдобавок слишком дорогие. Поручиться за весь ассортимент нельзя, но школьница уверяет: она видела за 2 тысячи рублей (при наличии вполне исправного, просто надоевшего — сумма, и вправду, выглядит слишком большой).



В «Бухгалтере» ассортимент отличается: если ассортимент «Читай-города» явно рассчитан на тех, кто любит розовое, блестящее и модное, здесь цвета более спокойные, рассчитанные на взрослых людей или юных нон-конформистов. Кстати, выбор предметных тетрадей здесь больше, а цены — ниже (но мы сошли с финансовой дистанции раньше).

Не вся купленная канцелярия относилась к предметам первой необходимости. Например, часть тетрадок мы брали просто про запас Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Бонусом, здесь можно найти и нотные тетради, и музыкальные дневники, причем еще и поискать с нужным инструментом на обложке. Здесь же мы находим магнитные закладки для учебников (черные, разумеется, зато в виде магических котиков) и блокнот (категорически не нужный, но очень-очень важный) и жуткий черный пенал размером со старушечью авоську и такого же вида.

— Он не надоест? — с подозрением интересуюсь я.

— Нет! — с жаром отвечает Алиса. — Он мне очень, очень нужен, он не надоест.

Внутренний демократ во мне умирает. В покупке огромного и странноватого на вид пенала школьнице отказано.

Итого 500 с небольшим рублей и скидка 15% за то, что Алиса сумела вспомнить трех русских писателей. Правда это были Пушкин, Гоголь и Лев Толстой, но и это уже отличный результат. Итог — 500 рублей ровно.



Назвать «Миломанию» канцелярским магазином язык не поворачивается, но ручки, блокноты, карандаши и тетради там продаются. Причем по оформлению они настолько сложны и хороши, что раньше мы могли оставить здесь порядка 5 тысяч только на необязательную канцелярию. К счастью (подарок родителям!) теперь подобных товаров здесь стало несколько меньше. От покупки солнечных очков, значков с кей-поп певцами и диких сережек мы отговариваемся условиями эксперимента. Тем не менее именно здесь мы находим пенал — значительно дешевле предыдущего и, по крайней мере, серый.



В итоге обязательные траты обходятся нам в 4 тысячи 630 рублей, то, без чего можно было бы обойтись увеличивает эту сумму еще на 1,5 тысячи, что вызывает отчетливые болевые ощущения в области кошелька.



В активе — счастливый ребенок, готовый к школе. А это уже немало.

А как вы походите к выбору канцелярских товаров для ребенка-школьника? Точно так же: вместе ходим, вместе выбираем Покупаю все сам(а): ему (ей) всякая ерунда нравится. Выбирать будет, когда будет зарабатывать Выдаю дорогой (очень дорогой!) кровинушке деньги, чтобы выбирал(а) самостоятельно. Если сэкономит, купит себе вкусненького Я уже иду в комментарии, чтобы рассказать о своем опыте

В прошлом году журналисты НГС примеряли школьную форму вместе с третьеклашкой. Как в самых дешевых магазинах, так и в самых дорогих.

