Если ответите хотя бы на 9 из 10, то вы точно интеллектуал: быстрый, но сложный тест

Покажите нам человека, который знает всё на свете, и мы покажем ему наш тест. В нем всего 10 вопросов, но ответить на каждый из них сможет только тот, кто действительно хорошо подкован в разных направлениях. Впрочем, глубоких и специализированных знаний, чтобы проверить свою эрудированность, вам тоже не понадобится. Достаточно немного сосредоточиться, и вы поймете, что знаете куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Ну что, готовы это проверить?