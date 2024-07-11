Образование тест Если ответите хотя бы на 9 из 10, то вы точно интеллектуал: быстрый, но сложный тест
Если ответите хотя бы на 9 из 10, то вы точно интеллектуал: быстрый, но сложный тест
Настало время сдуть пыль с давно заброшенных знаний
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Покажите нам человека, который знает всё на свете, и мы покажем ему наш тест. В нем всего 10 вопросов, но ответить на каждый из них сможет только тот, кто действительно хорошо подкован в разных направлениях. Впрочем, глубоких и специализированных знаний, чтобы проверить свою эрудированность, вам тоже не понадобится. Достаточно немного сосредоточиться, и вы поймете, что знаете куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Ну что, готовы это проверить?
ТЕСТПройден 1935 раз
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Кто автор романа «Братья Карамазовы»?
Лев Толстой
Федор Достоевский
Иван Тургенев
Антон Чехов
2 / 10
В каком году было Крещение Руси?
874
912
988
1205
3 / 10
Как называется горная цепь, отделяющая Европу от Азии?
Хребет Черского
Уральские горы
Верхоянский хребет
Кавказ
4 / 10
В СССР во время показа этого фильма все 12 вечеров в стране почти не было уличной преступности, резко возрастало потребление электроэнергии и снижалось потребление воды — люди сидели у телевизоров. Что это был за фильм?
17 мгновений весны
Место встречи изменить нельзя
Неуловимые мстители
12 стульев
5 / 10
От чего Россия освободилась в 1480 году?
От крепостничества
От безграмотности
От монголо-татарского ига
От пьянства
6 / 10
Что означает символ земляники в живописи Западной Европы Средних веков?
Гордыню
Знание
Чревоугодие
Непорочность и чистоту
7 / 10
Как называется самая длинная река России?
Волга
Лена
Иртыш
Енисей
8 / 10
Стремление этого царя заполучить прибалтийские земли привело к затяжной войне против Литвы, Польши и Швеции. Одновременно началась война с Крымским ханством, которая закончилась тем, что Крымский хан осадил и сжег Москву. Захваченные в начале Ливонской войны прибалтийские земли пришлось вернуть, а самодержец, столкнувшись с недостатком средств, поднял налоги, что разорило сперва крестьян, а вслед за ними и дворян. Как звали царя?
Лжедмитрий I
Василий Темный
Иван Грозный
Дмитрий Внук
9 / 10
Всем знакомо его короткое имя, а вот полное мало кто вспомнит. Итак, имя Шарль Ожье де Батс де Кастельмор вам о чем-нибудь говорит?
Это Дон Кихот
Это д’Артаньян
Это Портос
Это полное имя звонаря Квазимодо — горбуна из Нотр-Дама
10 / 10
Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера постоянно кидала его в разные концы страны и в конце концов привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. О ком речь?