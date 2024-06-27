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Образование тест Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну

Одних уроков географии не хватит, чтобы ответить на 10 из 10

515
2 комментария
Думаете, знаете о России всё? У нас есть несколько заковыристых заданий, чтобы это проверить

Россия настолько большая, что не каждый знаток сможет всё-всё о ней рассказать. Особенно когда дело касается географии. Но это дает нам лишний повод узнать что-то новое о своей стране. Как думаете, этот тест удивит вас неизвестными фактами, или вы из тех, кого можно назвать ходячей энциклопедией? Давайте скорее проверим. Для этого у нас есть 10 не самых простых вопросов.

ТЕСТПройден 126 раз
1 / 10
Начнем с простого. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России, является самым большим и глубоким?
  • Балтийское
  • Азовское
  • Берингово
  • Черное
2 / 10
Как называется самый высокий действующий вулкан в России?
  • Корякская Сопка
  • Авачинская Сопка
  • Ключевская Сопка
  • Вулкан Безымянный
3 / 10
Назовите самый удаленный от Москвы город, находящийся в ее часовом поясе.
  • Дербент
  • Анадырь
  • Владивосток
  • Воркута
4 / 10
Назовите мирового лидера по запасам угля среди российских бассейнов.
  • Кузбасс
  • Ленский
  • Канско-Ачинский
  • Тунгусский
5 / 10
Какой из этих городов был первым за полярным кругом?
  • Верхоянск
  • Пустозерск
  • Полярные Зори
  • Заполярный
6 / 10
Вопрос со звездочкой. Выберите лишний вариант из перечисленных.
  • Кижи
  • Ратманова
  • Кунашир
  • Флигели
7 / 10
Это болото — самое крупное в России. По своим размерам оно даже больше Швейцарии. Назовете его?
  • Старьковское
  • Усинское
  • Васюганское
  • Великое
8 / 10
Где находится долина лотосов?
  • Под Волгоградом
  • Под Астраханью
  • Под Махачкалой
  • Под Элистой
9 / 10
Какая область имеет общую границу сразу с тремя европейскими странами?
  • Псковская
  • Смоленская
  • Ленинградская
  • Новгородская
10 / 10
Какой их этих город находится на берегах Волги?
  • Калуга
  • Тамбов
  • Смоленск
  • Саратов

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Тест География Знания Образование Обучение Россия
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Комментарии
2
Ходжа Насреддин
27 июня 2024, 12:04
Ошибка в первом же вопросе. Как вы это делаете? Почему засчитывается за правильный ответ Балтийское море?
Гость
27 июня 2024, 12:05
На первый вопрос я дал правильный ответ, но он в базе идёт как неправильный. Отметка противоречит тексту.
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