Образование тест Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну
Очень сложный тест по географии России: проверьте, как вы знаете родную страну
Одних уроков географии не хватит, чтобы ответить на 10 из 10
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Россия настолько большая, что не каждый знаток сможет всё-всё о ней рассказать. Особенно когда дело касается географии. Но это дает нам лишний повод узнать что-то новое о своей стране. Как думаете, этот тест удивит вас неизвестными фактами, или вы из тех, кого можно назвать ходячей энциклопедией? Давайте скорее проверим. Для этого у нас есть 10 не самых простых вопросов.
ТЕСТПройден 126 раз
1 / 10
Начнем с простого. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России, является самым большим и глубоким?
Балтийское
Азовское
Берингово
Черное
2 / 10
Как называется самый высокий действующий вулкан в России?
Корякская Сопка
Авачинская Сопка
Ключевская Сопка
Вулкан Безымянный
3 / 10
Назовите самый удаленный от Москвы город, находящийся в ее часовом поясе.
Дербент
Анадырь
Владивосток
Воркута
4 / 10
Назовите мирового лидера по запасам угля среди российских бассейнов.
Кузбасс
Ленский
Канско-Ачинский
Тунгусский
5 / 10
Какой из этих городов был первым за полярным кругом?
Верхоянск
Пустозерск
Полярные Зори
Заполярный
6 / 10
Вопрос со звездочкой. Выберите лишний вариант из перечисленных.
Кижи
Ратманова
Кунашир
Флигели
7 / 10
Это болото — самое крупное в России. По своим размерам оно даже больше Швейцарии. Назовете его?
Старьковское
Усинское
Васюганское
Великое
8 / 10
Где находится долина лотосов?
Под Волгоградом
Под Астраханью
Под Махачкалой
Под Элистой
9 / 10
Какая область имеет общую границу сразу с тремя европейскими странами?