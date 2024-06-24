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В новосибирских школах не хватает учителей

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Образование Дефицит кадров: в новосибирских школах не хватает более 750 учителей

Дефицит кадров: в новосибирских школах не хватает более 750 учителей

Наиболее востребованными остаются учителя иностранного языка и начальных классов

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Вакансии открыты по 10 дисциплинам

Более 750 учителей не хватает в школах Новосибирска. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в мэрии.

— По состоянию на 20 июня 2024 в образовательных организациях города Новосибирска открыто 772 вакансии учителей, — говорится в ответе.

Как уточнили в мэрии, наиболее востребованными остаются учителя иностранного языка, учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, учителя информатики и физики, истории и обществознания, учителя физической культуры.

Ранее учителя потребовали повысить оплату работы на экзаменах. Профсоюз назвал «принудительным и унизительным» труд педагогов на ГИА.

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