Дефицит кадров: в новосибирских школах не хватает более 750 учителей

Более 750 учителей не хватает в школах Новосибирска. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в мэрии.
— По состоянию на 20 июня 2024 в образовательных организациях города Новосибирска открыто 772 вакансии учителей, — говорится в ответе.
Как уточнили в мэрии, наиболее востребованными остаются учителя иностранного языка, учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, учителя информатики и физики, истории и обществознания, учителя физической культуры.
Ранее учителя потребовали повысить оплату работы на экзаменах. Профсоюз назвал «принудительным и унизительным» труд педагогов на ГИА.