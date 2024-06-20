«Педагог вообще не считается за человека». Учителя требуют повысить оплату работы на экзаменах

Учителя хотят «достойную» оплату работы на экзаменах. Также они требуют отмены административной ответственности педагогов за нарушение процедуры проведения экзамена. Штраф за это правонарушение для учителей доходит до 40 тысяч рублей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Профсоюз «Учитель» опубликовал петицию «Работе на ГИА — добровольность и достойная оплата!» на сайте общественных кампаний Change.org. Авторы обращения заявили, что работа педагогов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в мае и июне — «принудительный труд», который запрещен и конвенцией Международной организации труда, и российским законодательством.



— Казалось бы, учитель — свободный человек, имеющий право выбирать, заниматься дополнительной работой или отказываться от нее. Но в случае с ГИА это не так! Педагогов назначают на работу приказами, не спрашивая согласия и угрожая всевозможными карами в случае отказа, — возмутились инициаторы петиции. Они считают, что работа учителей в ППЭ должна стать добровольной.



Общественники также потребовали «достойной» оплаты труда для всех, кто работает на ГИА. Участники профсоюза утверждают, что компенсация за труд в ППЭ «возмутительно мала в большинстве регионов». По их оценкам, организаторы экзамена, работающие вне аудитории, в некоторых субъектах получают от 100 до 360 рублей в день.



— Оплаты часа труда на ГИА в регионах очень-очень сильно отличаются. И непонятно, почему учитель в Тверской области должен за ту же самую работу получать в разы меньше, чем педагог в Москве, — рассказал MSK1.RU член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.



Эксперт назвал ежегодный труд педагогов на ГИА «унизительным», потому что они «не имеют права ни поесть, ни попить» во время экзамена (согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора, учитель должен оставить личные вещи в месте хранения до входа в ППЭ. Документ не регламентирует перерыв для организатора экзамена на перекус. — Прим. ред.). Иногда, добавил Луховицкий, учителя сталкиваются с тем, что не могут даже принести лекарство на экзамен.



— Получается, на ГИА педагог вообще не считается за человека. Мы в профсоюзе решили: надо в очередной раз напомнить власти и обществу, что это не дело и что нужно продолжать добиваться приличных условий работы, — пояснил он.



Как уточнил Луховицкий, члены профсоюза настаивают: с учителем, который работает в ППЭ, нужно заключать договор. Юристы, по его словам, считают, что это может быть срочный трудовой или гражданско-правовой.



— В любом случае, если это договор, должно быть согласие двух сторон. А сейчас их как раз таки нет. Вот это проблема, — говорит Луховицкий.



Директор московской школы № 109, академик Российской академии образования Евгений Ямбург считает: «добровольности» среди организаторов экзамена быть не может, так как ГИА — «явление массовое», которому нужны безопасность и объективность.

— Пищу никто принимать не запрещает, — говорит Ямбург. — Люди берут с собой то, что необходимо, какой-то сухой паек.



Он уточнил, что любые проблемы решаются на уровне директора, а педагог может отказаться от работы в ППЭ.



— Более того, создается резерв. А вот учитель внезапно, например, заболел — значит, нужен кто-то из резерва. Кстати говоря, все организаторы экзаменов проходят специальное обучение. Чтобы не повторялись мерзейшие ситуации, когда детей раздевают. Безусловно, чтобы не было эксцессов, организаторы должны знать свои права, обязанности и границы полномочий.

