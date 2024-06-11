«Вас заметили за списыванием!» Мошенники запугивают школьников: схема обмана

Мошенники придумали новую схему обмана. На этот раз жертвами стали школьники, которые в 2024 году сдавали экзамены в девятом или одиннадцатом классе. Первые случаи заметили в Екатеринбурге.
Аферисты пишут подросткам в мессенджерах и социальных сетях, представляясь общественными наблюдателями с пункта проведения ОГЭ или ЕГЭ. Они указывают номер школы, в которой ребенок сдавал экзамен, и отправляют следующее сообщение:
— Вас заметили за списыванием на экзамене, мы вынуждены передать запись с видеокамер в Министерство образования РФ.
Если ребенок просит прислать видео, в ответ мошенники отправляют ему вредоносную ссылку. Так личные данные ребенка и номера карт, привязанных к телефону, попадают в руки аферистов.
Сообщение о подобной схеме мошенничества получила одна из читательниц E1.RU.
— Даже те дети, кто и не пытался списать во время ОГЭ, начинают переживать, потому что боятся, что любое их движение может быть расценено как попытка достать шпаргалку. Ни в коем случае не надо отвечать на сообщения и тем более переходить по каким-либо ссылкам, сразу блокируйте абонента, — порекомендовала наша собеседница.
Одновременно с этим в Екатеринбурге рухнул сайт, на котором можно было узнать свои баллы ЕГЭ.
Мошенники постоянно придумывают новые, все более изощренные схемы для обмана россиян. Например, в мае россиянам массово предлагали заменить старый полис ОМС на цифровой с QR-кодом. В результате обмана человек лишался или денег со счета, или доступа к аккаунту на Госуслугах.
Эксперты по безопасности выделили 7 главных правил, которые помогут избежать обмана:
По возможности не брать трубки с незнакомых номеров
Установить на телефон защиту (определитель номеров или голосовой помощник)
Не доверять звонящим, обладающим личными данными
Не переводить деньги тем, с кем вы давно не общаетесь и не виделись
Прежде чем помочь знакомому, убедиться, что это он иными способами
Не переходить по незнакомым ссылкам
Не жертвовать деньги неустановленным организациям и людям