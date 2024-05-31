В новосибирских школах с 1 сентября вводят два новых обязательных предмета — чему будут учить детей?

Они должны положить начало профориентации и научить защищать Родину Источник: Максим Серков / NGS42.RU











С 1 сентября в российских школах появится два новых обязательных предмета, нововведение коснется и Новосибирской области. Подробности сообщили в региональном правительстве 31 мая.



— Вместо привычного ОБЖ в школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В него войдут образовательные модули, содержащие основы национальной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, начальной военной подготовки, основы медицинских знаний, гражданской обороны, — отметили в правительстве НСО.



На смену привычной технологии придёт предмет под названием «труд». По задумке минобразования, это станет начало профориентации для школьников.



— Уроки труда станут обязательными для учеников начальной и средней школы, а уроки по основам безопасности и защите Родины — для учащихся средней школы и старшеклассников, — подчеркнули в правительстве НСО.



25 мая выпускники захватили набережную с ушами эльфа, гитарой и планами на будущее. Читайте наш репортаж со дня последних звонков.

