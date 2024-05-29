«Зашли без лифчиков»: чем обернулся скандал в воронежской школе, где 11-класницам пришлось раздеться перед ЕГЭ

Источник: voronezh1.ru

В Воронеже второй день гремит скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ. Но теперь эта история дошла и до Государственной думы.



Во вторник, 28 мая, после ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе № 62 две девушки рассказали, что ученицам пришлось снимать нижнее белье перед экзаменом — косточки бюстгальтеров «пищали» в рамках металлодетекторов. По словам, некоторым пришлось раздеваться прямо на улице.

— Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик». Кто-то говорил: «Показывайте», — рассказала выпускница.



Министерство образования опубликовало видео из школы, заявив, что на нем «нарушения этических норм не наблюдается». Однако на четвертой с половиной минуте на записи видно, как одна из школьниц показывает лифчик сотруднику, стоящему около рамок.



Происходящим сначала возмутилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а потом и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал обсудить скандальный досмотр с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

