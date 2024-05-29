НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 749мм 42%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,26
EUR 96,89
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Силовики показали дом главы МУП «САХ». Видео

Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
Такие дома строят в городе
Кто живет в усадьбе
Что с выпускными
Страдающая Затулинка
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Образование «Зашли без лифчиков»: чем обернулся скандал в воронежской школе, где 11-класницам пришлось раздеться перед ЕГЭ

«Зашли без лифчиков»: чем обернулся скандал в воронежской школе, где 11-класницам пришлось раздеться перед ЕГЭ

Девушки шли на экзамен по русскому языку

2 043
56 комментариев

В Воронеже второй день гремит скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ. Но теперь эта история дошла и до Государственной думы.

Во вторник, 28 мая, после ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе № 62 две девушки рассказали, что ученицам пришлось снимать нижнее белье перед экзаменом — косточки бюстгальтеров «пищали» в рамках металлодетекторов. По словам, некоторым пришлось раздеваться прямо на улице.

— Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик». Кто-то говорил: «Показывайте», — рассказала выпускница.

Министерство образования опубликовало видео из школы, заявив, что на нем «нарушения этических норм не наблюдается». Однако на четвертой с половиной минуте на записи видно, как одна из школьниц показывает лифчик сотруднику, стоящему около рамок.

Происходящим сначала возмутилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а потом и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал обсудить скандальный досмотр с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Проверку истории с досмотром школьниц перед ЕГЭ начали в Следственном комитете и прокуратуре.

ПО ТЕМЕ
ЕГЭ ЕГЭ по русскому языку Школа Нижнее белье Школьницы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,  36

Bylochka,  51

Оля,  37

Алексей,  46

Ксения,  33

Vagon,  36

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление