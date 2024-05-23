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Образование «Если мы не нервничаем, значит, мы роботы»: новосибирские выпускники начали сдавать ЕГЭ — первые фото из аудитории

«Если мы не нервничаем, значит, мы роботы»: новосибирские выпускники начали сдавать ЕГЭ — первые фото из аудитории

В Новосибирской области работает 119 пунктов проведения экзаменов

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В пункте, где побывал журналист НГС, ЕГЭ планируют сдавать больше 80 детей

В Новосибирске выпускники школ начали сдавать единый государственный экзамен в 10:00 23 мая. Как сообщил корреспонденту НГС руководитель одного из пунктов приёма ЕГЭ в инженерном лицее НГТУ, сегодня экзамен сдают по литературе, географии и химии.

— В нашем пункте на сегодня распределено 84 человека, но сколько из них придёт — это, как и всегда, загадка. У нас на сегодняшний день семь аудиторий: две под литературу, две под географию и три под химию, — объяснил Михаил Литвяков.

Учителя нервничают не меньше самих детей

По словам собеседника, школьники прибыли в пункт приёма экзамена к 9 часам утра. Затем детей проверят металлоискателями на наличие запрещённых предметов: телефонов, смарт-часов и так далее.

— За каждым ребёнком закреплено определённое место. Дальше в 9:50 начинается первая часть инструктажа, а в 10:00 — сам экзамен, — уточнил Литвяков.

Школьникам можно принести с собой не так много вещей — всю запрещёнку придётся оставить

Длительность экзаменов разная, однако сегодня самым долгим тестом станет литература — 3 часа 55 минут, уточнил Михаил Литвяков. По его словам, и выпускники, и их учителя переживают в день ЕГЭ.

— Нужно сделать так, чтобы всё было правильно. Естественно, учителя также переживают за своих, которые пойдут сдавать сегодня. Они пришли подготовленные, но мы все люди и мы понимаем, что все нервничают. Если мы не нервничаем, значит, мы роботы, — заключил собеседник НГС.

Каждому ребёнку присвоили своё место

Основной период проведения ЕГЭ в России проходит с 23 мая по 5 июля. Ранее НГС писал, что в регионе будет работать 119 пунктов проведения экзаменов для учащихся 11-х классов, из них 97 основных, 13 в местах лишения свободы, 1 на базе туберкулезной больницы, 8 на дому.

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