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Образование обзор Обидеть учителя может каждый? За оскорбление педагогов хотят ввести статью — что ждет школьных хулиганов и их родителей

Обидеть учителя может каждый? За оскорбление педагогов хотят ввести статью — что ждет школьных хулиганов и их родителей

Доказать оскорбление учеником сложнее, чем может показаться

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Оскорбленный педагог может рассчитывать на компенсацию морального вреда, но сначала нужно доказать, что его оскорбили

На днях депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести административную ответственность и штрафы за оскорбление учителей. По словам депутата, это будет предупреждать унижение чести и достоинства учителей, а при необходимости защитит их. Мы изучили предложение депутата и имеющуюся практику, чтобы разобраться, зачем оно понадобилось.

В СМИ регулярно попадают истории о скандалах между педагогами и учениками. Чаще речь идет о жестоком обращении с детьми, но учителя тоже нередко жалуются на школьников. После того как осенью прошлого года в интернет попало видео из школы в Красноярске, где педагог оттаскала за воротник семиклассника, ее коллеги рассказали, что мальчик регулярно доводит педагогов и в тот раз учительница, к которой прежде нареканий не было, сорвалась. В школе после этого выстроили индивидуальный план работы — и с сорвавшимся педагогом, и с мальчиком.

Еще раньше громкий случай с таким школьным хулиганом был в Таганроге — там третьеклассник обматерил учительницу. На видео, которое засняли одноклассники, мальчик обещает, что жестко изнасилует учительницу при всех. «Сейчас будет кровища», — говорит школьник в камеру и пинает женщину.

Ему спровоцировать учителя не удалось — педагог только посмотрела с недоумением и, игнорируя мальчика, спокойным голосом обратилась к классу: «Доделывайте контрольную работу, ребята!»

Такое поведение ученика вполне можно было бы считать «публичным оскорблением педагогического работника при исполнении им обязанностей» — именно за него депутат Яна Лантратова и предлагает наказывать штрафами. Согласно ее инициативе, для граждан такие штрафы должны составлять от 5 до 20 тысяч рублей. За оскорбление в публичном выступлении, в СМИ или в интернете она предлагает ввести более высокий штраф — от 10 до 30 тысяч рублей.

Предлагается штрафовать также должностных лиц и юрлица. Идея, впрочем, пока только обсуждается — депутат направила обращение в правительство с просьбой «рассмотреть целесообразность инициативы».

Сейчас учителей тоже оскорблять нельзя — в том числе и с точки зрения закона. Просто потому, что с точки зрения закона оскорблять нельзя никого: в КоАП предусмотрена соответствующая статья и штрафы. Они, впрочем, ниже, чем предлагает депутат в своей инициативе, — для граждан штраф за оскорбление человека составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Тем не менее педагоги могут ее использовать.

— У меня в практике была ситуация, когда учитель подала в суд на законных представителей, то есть на родителей школьника за то, что он допустил высказывание, которое порочит ее честь и достоинство, — рассказывает юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — Соответственно, в общем порядке это всё прекрасно работает. То есть, по сути, за оскорбление административная ответственность у нас и так предусмотрена. И прецеденты есть, учителя могут подавать иски.

Сложность, по словам юриста, бывает в том, чтобы доказать сам факт оскорбления, даже если все понимают, что оно было.

— Допустим, школьник использовал слово «сука» — учительница по коридору, слышит его, она оборачивается и видит ученика, понимает, что это в ее адрес. А ученик говорит, что он эмоциональный, ключи выпали, телефон упал, вот он и сказал «сука» на весь коридор, — объясняет юрист. — Или это было при других детях, но они все друзья и просто говорят, что не было такого. Даже если есть дети, которые школьного хулигана не поддерживают, остается сложность в привлечении их в качестве свидетелей, потому что свидетели несовершеннолетние и нужно будет участие педагога-психолога, родителей.

Несмотря на сложности, учителя пытаются бороться с дерзкими учениками и их родителями. Весной этого года в Томской области учительница подала в суд из-за оскорбительного торта. Как пишет издание «Вести.Томск», учительнице показали снимок, где ее ученик держит бенто-торт с надписью «*** teacher». Фото выложила в интернет мама мальчика, сопроводив пояснением: «В этой четверти у сына одна четверка. Отгадайте, по какому предмету». Учительница английского посчитала снимок оскорбительным, по ее заявлению возбудили административное дело.

Штрафы спасут учителей от оскорблений?

Да, можно еще сумму штрафа увеличить
Нет, всё зависит только от учителя
Тут штрафов мало, нужны розги
У меня есть идея получше (расскажу в комментариях)

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Учителя Педагоги Оскорбление Школьники Ученики
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