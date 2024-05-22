Обидеть учителя может каждый? За оскорбление педагогов хотят ввести статью — что ждет школьных хулиганов и их родителей

Оскорбленный педагог может рассчитывать на компенсацию морального вреда, но сначала нужно доказать, что его оскорбили Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











На днях депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести административную ответственность и штрафы за оскорбление учителей. По словам депутата, это будет предупреждать унижение чести и достоинства учителей, а при необходимости защитит их. Мы изучили предложение депутата и имеющуюся практику, чтобы разобраться, зачем оно понадобилось.



В СМИ регулярно попадают истории о скандалах между педагогами и учениками. Чаще речь идет о жестоком обращении с детьми, но учителя тоже нередко жалуются на школьников. После того как осенью прошлого года в интернет попало видео из школы в Красноярске, где педагог оттаскала за воротник семиклассника, ее коллеги рассказали, что мальчик регулярно доводит педагогов и в тот раз учительница, к которой прежде нареканий не было, сорвалась. В школе после этого выстроили индивидуальный план работы — и с сорвавшимся педагогом, и с мальчиком.



Еще раньше громкий случай с таким школьным хулиганом был в Таганроге — там третьеклассник обматерил учительницу. На видео, которое засняли одноклассники, мальчик обещает, что жестко изнасилует учительницу при всех. «Сейчас будет кровища», — говорит школьник в камеру и пинает женщину.



Источник: LIFE SHOT / Telegram.org

Ему спровоцировать учителя не удалось — педагог только посмотрела с недоумением и, игнорируя мальчика, спокойным голосом обратилась к классу: «Доделывайте контрольную работу, ребята!»



Такое поведение ученика вполне можно было бы считать «публичным оскорблением педагогического работника при исполнении им обязанностей» — именно за него депутат Яна Лантратова и предлагает наказывать штрафами. Согласно ее инициативе, для граждан такие штрафы должны составлять от 5 до 20 тысяч рублей. За оскорбление в публичном выступлении, в СМИ или в интернете она предлагает ввести более высокий штраф — от 10 до 30 тысяч рублей.



Предлагается штрафовать также должностных лиц и юрлица. Идея, впрочем, пока только обсуждается — депутат направила обращение в правительство с просьбой «рассмотреть целесообразность инициативы».



Сейчас учителей тоже оскорблять нельзя — в том числе и с точки зрения закона. Просто потому, что с точки зрения закона оскорблять нельзя никого: в КоАП предусмотрена соответствующая статья и штрафы. Они, впрочем, ниже, чем предлагает депутат в своей инициативе, — для граждан штраф за оскорбление человека составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Тем не менее педагоги могут ее использовать.



— У меня в практике была ситуация, когда учитель подала в суд на законных представителей, то есть на родителей школьника за то, что он допустил высказывание, которое порочит ее честь и достоинство, — рассказывает юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — Соответственно, в общем порядке это всё прекрасно работает. То есть, по сути, за оскорбление административная ответственность у нас и так предусмотрена. И прецеденты есть, учителя могут подавать иски.



Сложность, по словам юриста, бывает в том, чтобы доказать сам факт оскорбления, даже если все понимают, что оно было.



— Допустим, школьник использовал слово «сука» — учительница по коридору, слышит его, она оборачивается и видит ученика, понимает, что это в ее адрес. А ученик говорит, что он эмоциональный, ключи выпали, телефон упал, вот он и сказал «сука» на весь коридор, — объясняет юрист. — Или это было при других детях, но они все друзья и просто говорят, что не было такого. Даже если есть дети, которые школьного хулигана не поддерживают, остается сложность в привлечении их в качестве свидетелей, потому что свидетели несовершеннолетние и нужно будет участие педагога-психолога, родителей.



Несмотря на сложности, учителя пытаются бороться с дерзкими учениками и их родителями. Весной этого года в Томской области учительница подала в суд из-за оскорбительного торта. Как пишет издание «Вести.Томск», учительнице показали снимок, где ее ученик держит бенто-торт с надписью «*** teacher». Фото выложила в интернет мама мальчика, сопроводив пояснением: «В этой четверти у сына одна четверка. Отгадайте, по какому предмету». Учительница английского посчитала снимок оскорбительным, по ее заявлению возбудили административное дело.