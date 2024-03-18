«Всё здесь сделано руками моей семьи»: как учительница, мать восемнадцати детей не дает развалиться крохотной сельской школе

В деревне Исаковке Горьковского района Омской области живет около 200 человек. Большинство из них пенсионеры, остальные живут за счет разведения скота и домашней птицы. В селе, как могут, стараются развивать инфраструктуру — администрация установила новую детскую площадку и медицинский пункт. Два раза в неделю сюда приезжает фельдшер.
Есть в деревне и начальная школа, в которой учатся всего девять детей из первого, третьего и четвертого классов. Уроки им преподают две учительницы. Одну из них местные особенно хвалят. Говорят, если бы не Ольга Петровна, школа давно бы развалилась. Как она поддерживает жизнь крохотного учебного заведения — в материале NGS55.RU.
Эта деревянная изба из бруса и есть начальная школа в Исаковке. О том, что здесь дают знания детям, а не доживают свой век старики, говорит лишь табличка с названием учреждения. Более
Вдоль стен аккуратными рядами выстроены детские ботинки — ученики переобуваются прямо у порога, как дома. Справа комната для персонала, где стоит разложенный диван и телевизор — здесь находятся сторожа.
— Всё здесь сделано руками моей семьи, — начинает экскурсию педагог.
Справа по коридору в советские годы была пионерская комната. Сыновья и муж учительницы перегородили узкое длинное помещение стеной, разделив на туалет и столовую.
— Тут везде лиственница, стену выпилить было очень тяжело: хоть здание и не садится пока, но дает сильную вибрацию. С дверями в туалет тоже непросто пришлось.
Двое ее сыновей, которые и сами учились в этой школе, предприниматели. Один из них когда-то держал небольшой магазинчик. Они помогают не только руками, но и рублем. Другие дети
— Когда у нас было трое своих сыновей, мы увидели по телевизору передачу, в которой говорили о федеральной программе по усыновлению «Дети России». Тогда мы не надеялись, что у нас когда-нибудь родится дочь, поэтому взяли из приюта нашу первую девочку. Через год к нам обратились органы опеки и попросили приютить еще одного ребенка. Передали записку мне о том, что ребенок погибает — второй дочери было тогда всего
В столовой приятно пахнет едой. Техничка накрывает стол: сегодня горячий чай, макароны с сыром и яблоки. Обеды для своих учеников Ольга Петровна привозит в термосах из школы соседнего села, где преподает русский язык в старших классах. Педагог встает в шесть утра: доит трех коров, кормит кур и телят, собирает семерых детей на учебу и одного в детсад, а затем едет за 17 километров в Серебряное. Потом на школьном автобусе или машине возвращается на основное место работы в начальную школу Исаковки. И так каждый день.
— Показать вам тайное место? — смеется учительница и подводит к умывальнику в конце столовой. За ним стена, а за ней огромный резервуар с водой. — В нашей школе не было водопровода, а теперь, видите, водичка бежит. Сын придумал такую конструкцию: установили бак, в который мы закачиваем техническую воду с улицы из бочки через отверстие в стене. Насосом вода качается — так она у нас теперь питает всю школу. По нормам Роспотребнадзора вода должна быть и в классах, и в умывальной комнате, и в столовой.
На противоположной стороне коридора два учебных кабинета. Учительница заводит в свой. Первое, что бросается в глаза, — обилие комнатных растений.
— Вы у меня еще в классе в серебрянской школе не были. Там вообще всё цветет, — улыбается Ольга Петровна. — Когда меня позвали туда работать, семьей решили сделать ремонт в классе. Опять подключились сыновья. Два пластиковых окна установила сама школа, выделила деньги, а с третьим помогли дети — и деньгами, и установкой.
Пластик на окнах Ольга Петровна установила и в кабинете исаковской школы — профинансировала приемная дочь. Также дети учительницы помогли починить потолок. Прежний из гипсокартона провис пузырями, так как протекала старая крыша. Позже, глядя на старания семьи Сергеевых, районная администрация заменила шифер на профлист.
Работать в исаковскую школу Ольга Петровна пришла
— У нас в Серебрянском сельском поселении остались только две школы — наша начальная в Исаковке и средняя в Серебряном. Еще одну школу в деревне Согра закрыли. В Исаковке тоже раньше поднимался такой вопрос, но сейчас, слава богу, пока речи об этом не идет. Мы стараемся делать всё, чтобы школа жила, чтобы детям было комфортно. И мне нисколько не жалко ни сил, ни времени — я люблю свою работу и без нее уже не смогу.