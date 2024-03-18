«Всё здесь сделано руками моей семьи»: как учительница, мать восемнадцати детей не дает развалиться крохотной сельской школе

— Когда у нас было трое своих сыновей, мы увидели по телевизору передачу, в которой говорили о федеральной программе по усыновлению «Дети России». Тогда мы не надеялись, что у нас когда-нибудь родится дочь, поэтому взяли из приюта нашу первую девочку. Через год к нам обратились органы опеки и попросили приютить еще одного ребенка. Передали записку мне о том, что ребенок погибает — второй дочери было тогда всего 1,5 месяца . Я не смогла отказать. Многие спрашивают, мол, куда мы их столько понабрали? А я отвечаю, что у любого ребенка должна быть любящая семья. У меня самой семья была большая — мама, папа, восемь братьев и сестер, я — девятая.

