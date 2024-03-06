Камеры в кабинетах и учительской: прокуратура подтвердила слежку за учениками бердского лицея

По результатам проверки прокурор внес главе Бердска Роману Бурдину предписание об устранении выявленных нарушений. В пресс-службе городской администрации не смогли предоставить НГС оперативный комментарий по ситуации с лицеем №7.



В конце февраля мы рассказали о проблемах в лицее №7. До недавнего времени школа входила в топ-100 России, но с приходом нового директора Сергея Пилипушки сдала свои позиции. За 2,5 года из лицея уволилось 19 сотрудников, несогласных с политикой Пилипушки. Половина из оставшихся написали жалобы об обмане со стимулирующими выплатами и о скрытом видеонаблюдении. Видеокамеры были замечены даже в школьных туалетах.