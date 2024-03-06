Камеры в кабинетах и учительской: прокуратура подтвердила слежку за учениками бердского лицея

За учителями и учениками лицея №7 в Бердске как минимум три месяца вели скрытое наблюдение. Видеокамеры были установлены в 14 кабинетах, снятые материалы архивировались, а доступ к ним был только изнутри учебного заведения. Это следует из результатов прокурорской проверки, которую провели после коллективной жалобы педагогов.
— Доводы о том, что в кабинетах МОУ «Лицей №7» ведется видеонаблюдение за обучающимися нашли свое подтверждение. Система видеонаблюдения включена, функционирует и осуществляет видеофиксацию (в том числе и звука) на флэш-накопитель в 14 кабинетах и помещении учительской, — говорится в ответе прокуратуры (документ есть в распоряжении НГС, его достоверность подтвердили в ведомстве).
Наблюдение велось и архивировалось как минимум 12 недель и 3 дня. Педагогов о скрытой съемке не предупреждали.
— Места, где ведется видеонаблюдение, знаками, табличками, надписями не помечены. Опрошенные работники лицея пояснили, что о ведении видеонаблюдения в известность под роспись не уведомлялись, — уточнили в прокуратуре.
По результатам проверки прокурор внес главе Бердска Роману Бурдину предписание об устранении выявленных нарушений. В пресс-службе городской администрации не смогли предоставить НГС оперативный комментарий по ситуации с лицеем №7.
В конце февраля мы рассказали о проблемах в лицее №7. До недавнего времени школа входила в топ-100 России, но с приходом нового директора Сергея Пилипушки сдала свои позиции. За 2,5 года из лицея уволилось 19 сотрудников, несогласных с политикой Пилипушки. Половина из оставшихся написали жалобы об обмане со стимулирующими выплатами и о скрытом видеонаблюдении. Видеокамеры были замечены даже в школьных туалетах.
Директор лицея Сергей Пилипушка с середины февраля находился на больничном. Он не ответил на звонки НГС на сотовый телефон.
Лицеем управлять временно поручено директору школы №5 Ольге Гареевой, она руководит обеими заведениями. По данным издания «Бердск-онлайн», волнения в лицее №7 ее приходом прекратились