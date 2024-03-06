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Камеры в кабинетах и учительской: прокуратура подтвердила слежку за учениками бердского лицея

Главе Бердска внесли предписание

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Поводом для прокурорской проверки послужила коллективная жалоба учителей на скрытую съемку в лицее №7

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За учителями и учениками лицея №7 в Бердске как минимум три месяца вели скрытое наблюдение. Видеокамеры были установлены в 14 кабинетах, снятые материалы архивировались, а доступ к ним был только изнутри учебного заведения. Это следует из результатов прокурорской проверки, которую провели после коллективной жалобы педагогов.

— Доводы о том, что в кабинетах МОУ «Лицей №7» ведется видеонаблюдение за обучающимися нашли свое подтверждение. Система видеонаблюдения включена, функционирует и осуществляет видеофиксацию (в том числе и звука) на флэш-накопитель в 14 кабинетах и помещении учительской, — говорится в ответе прокуратуры (документ есть в распоряжении НГС, его достоверность подтвердили в ведомстве).

Наблюдение велось и архивировалось как минимум 12 недель и 3 дня. Педагогов о скрытой съемке не предупреждали.

— Места, где ведется видеонаблюдение, знаками, табличками, надписями не помечены. Опрошенные работники лицея пояснили, что о ведении видеонаблюдения в известность под роспись не уведомлялись, — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор внес главе Бердска Роману Бурдину предписание об устранении выявленных нарушений. В пресс-службе городской администрации не смогли предоставить НГС оперативный комментарий по ситуации с лицеем №7.

В конце февраля мы рассказали о проблемах в лицее №7. До недавнего времени школа входила в топ-100 России, но с приходом нового директора Сергея Пилипушки сдала свои позиции. За 2,5 года из лицея уволилось 19 сотрудников, несогласных с политикой Пилипушки. Половина из оставшихся написали жалобы об обмане со стимулирующими выплатами и о скрытом видеонаблюдении. Видеокамеры были замечены даже в школьных туалетах.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
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Видео: читатель НГС

Директор лицея Сергей Пилипушка с середины февраля находился на больничном. Он не ответил на звонки НГС на сотовый телефон.

Лицеем управлять временно поручено директору школы №5 Ольге Гареевой, она руководит обеими заведениями. По данным издания «Бердск-онлайн», волнения в лицее №7 ее приходом прекратились

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