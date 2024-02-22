Волна увольнений и камеры в туалетах: в Бердске разгорелся скандал вокруг лицея из топ-100 школ России

20 февраля коллективу лицея №7 в Бердске представили нового и.о. директора — Ольгу Гарееву, которая также руководит бердской школой №5. Действующий директор лицея Сергей Пилипушка — на больничном, но источники НГС уверяют, что с больничного он на пост не вернется. Лицей сотрясают скандалы, бердчане дошли до министерства образования, главы города и прокуратуры и главы СК России Александра Бастрыкина. Учителя коллективно жалуются на обман с выплатами и на другие нарушения их трудовых прав. Тревогу бьют и родители: за 2,5 года их лицей из топ-100 школ России превратился в заурядное и малоприятное место. Чашу их терпения переполнила новость о появившихся в туалетах школьников видеокамерах. Подробности — в материале корреспондента НГС Виктора Бобровникова.
19 увольнений
После новогодней дискотеки для старшеклассников в лицее №7 учитель ОБЖ и многодетный отец Игорь Рябцев подошёл к своему кабинету за подарками ученикам и обнаружил, что ключ не подходит. Замок заменили.
— Завхоз потупил глаза и сказал, что сделал это по распоряжению директора: мол теперь мне отдельный кабинет не положен, — рассказывает Рябцев. — Также я узнал, что с меня в одностороннем порядке и без предупреждения, так же как с замком, сняли обязанности руководителя 5 «В» классом.
Уже после нового года Игорь Рябцев отвоевал и свой кабинет, и руководство классом: за учителя заступились родители учеников, подав коллективное обращение на имя директора лицея Сергея Пилипушки. Конфликт с ним у Рябцева начался еще в начале учебного года: учителя не устроил размер стимулирующих выплат по итогам сентября.
— Я вёл уроки ОБЖ у двенадцати классов, был классным руководителем у двух из них, вдобавок меня нагрузили «уроками о важном» и профориентацией. Нагрузка солидная, но увидев сумму, которую мне начислили за сентябрь, я просто опешил. Размер стимулирующих выплат составил 5 тысяч рублей, а по моим подсчетам должно было выйти больше 20. Начал разбираться с этими выплатами и попросил снять с меня всю дополнительную нагрузку. С тех пор меня пытаются выжить, — рассказал Игорь Рябцев.
В этом Рябцев не одинок. За 2,5 года из лицея уволился 21 сотрудник, 19 из них — учителя. Многие как раз из-за размера стимулирующих выплат. Прокурорская проверка подтвердила, что зарплата у сотрудников непропорциональна отработанному времени, а во внутренней документации царит полный бардак.
— Доводы обращения в части нарушений законодательства при начислении заработных плат нашли свое подтверждение. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения, связанные с ведением личных дел сотрудников, а также при заключении и расторжении трудовых договоров. Прокурором главе города внесено представление с требованием принять по устранению выявленных нарушений и принятии мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам, — говорится в ответе прокуратуры учителям от 9 января (документ есть в распоряжении редакции).
Содержание разговора главы администрации Романа Бурдина с Сергеем Пилипушкой доподлинно неизвестно, но последнего в лицее не видели уже почти две недели. Официальная причина — больничный.
Под колпаком
Сергей Пилипушка стал директором лицея в мае 2021 года, после того как городская администрация расторгла контракт с предыдущим руководителем — Татьяной Смирновой. Вскоре после этого родители и учителя заметили разницу в политике нового начальства: первые — в кадровой и образовательной, вторые — в финансовой.
— Мой сын тут с первого класса, сейчас в десятом. При Татьяне Александровне лицей вёл активную деятельность: конференции, выставки, внедрение новых технологий образования. Мы входили в топ-100 школ России. Сейчас все иначе: половина действующих учителей подписали коллективное письмо с жалобой на политику Пилипушки. Атмосфера в коллективе такая, что многие не выдержали и уволились, — говорит председатель Совета лицея №7 Наталья Агуреева.
Из коллективной жалобы учителей следует, что Сергея Пилипушку назначили в обход конкурса, а его отношение к подчиненным доводит последних до постоянного стресса.
— Мы никогда не испытывали такое унижение чести и достоинства, как при руководстве Пилипушки и его приближенных. Все наши обращения в управление образования, мэрию и прокуратуру игнорируются, ситуация остается без изменения, всю информацию о действиях коллектива передают Пилипушке, который тут же реагирует по отношению к коллективу «не в лучшую сторону», — написали главе СК России Александру Бастрыкину учителя лицея.
Недавно родительские чаты облетело видео из женского туалета лицея: ученица заметила на потолке устройство, похожее на камеру видеонаблюдения.
Камеры установлены и в кабинетах девятых классов — для возможности проведения ОГЭ. Родители школьников расписывались о том, что не возражают против аудио- и видеофиксации, но только в рамках единого экзамена. Учителя же заявили, что эти камеры втайне от окружающих не отключали, при этом, вероятно, доступ к ним был у руководства лицея.
— Мы живём в Сибири, педагогам-женщинам приходится переодеваться в кабинете перед началом рабочего дня и после уроков. Кто-то поправляет внешний вид, кто-то говорит с коллегами о личном, не подозревая, что за ними наблюдают. Да и дети началки на физкультуру переодеваются в кабинетах. Это неприемлемо! — рассказала НГС на условиях анонимности одна из учительниц.
Уходя, уходи
До перехода в лицей №7 Сергей Пилипушка директорствовал в искитимской школе №1. Уже в Бердске он неожиданно для подчиненных переметнулся в городскую администрацию: 28 февраля 2023 года учителя из газет узнали, что их директор теперь — заместитель мэра по социальным вопросам. Но на новой должности он пробыл всего два месяца: стало известно, что в прямом подчинении нового замглавы работает его жена. По результатам прокурорской проверки чиновник принял решение вернуться в лицей.
— В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес представление главе Бердска, по результатам рассмотрения которого заместитель главы написал заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь результатов служебного расследования, — так описали в прокуратуре обстоятельства увольнения Пилипушки с поста вице-мэра изданию «Бердск-онлайн».
Последние же события в лицее в прокуратуре Бердска пока не прокомментировали, подтвердив, впрочем, что взяли в работу жалобы бердчан.
— В настоящее время проверка по заявлению сотрудников лицея №7 не закончена, — заявили в надзорном ведомстве.
Сегодня на сайте лицея директором указана Ольга Гареева, педагоги рассказали, что им ее представили как исполняющую обязанности директора. Узнать у Сергея Пилипушки, планирует ли он возвращаться с больничного на свою должность, не получилось: мужчина не ответил на звонки журналиста НГС.
В пресс-службе городской администрации за время подготовки публикации не прокомментировали ситуацию в лицее №7. Не ответил на звонки и начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин. 9 февраля он заявил изданию «Бердск-онлайн», что слова учителей лицея о том, что им недоплачивают, — это ложь.