Волна увольнений и камеры в туалетах: в Бердске разгорелся скандал вокруг лицея из топ-100 школ России

19 увольнений

После новогодней дискотеки для старшеклассников в лицее №7 учитель ОБЖ и многодетный отец Игорь Рябцев подошёл к своему кабинету за подарками ученикам и обнаружил, что ключ не подходит. Замок заменили.



— Завхоз потупил глаза и сказал, что сделал это по распоряжению директора: мол теперь мне отдельный кабинет не положен, — рассказывает Рябцев. — Также я узнал, что с меня в одностороннем порядке и без предупреждения, так же как с замком, сняли обязанности руководителя 5 «В» классом.



Уже после нового года Игорь Рябцев отвоевал и свой кабинет, и руководство классом: за учителя заступились родители учеников, подав коллективное обращение на имя директора лицея Сергея Пилипушки. Конфликт с ним у Рябцева начался еще в начале учебного года: учителя не устроил размер стимулирующих выплат по итогам сентября.

