А чего так дорого? Сколько стоит подготовить ребенка к ЕГЭ в 2024 году

1
Правда ли учеников становится больше с каждым годом
Если верить статистике, спрос на частные занятия и правда растет с каждым годом. Причем на некоторые предметы всего за год стали искать в несколько раз больше учителей: например, спрос на репетиторов по физике вырос на 186%, а на учителей географии — на 370%. О том, что репетиторов в последние годы стали чаще искать работодатели, нам также рассказали в Hh.ru: по данным сайта по интернет-рекрутингу, в 2023 году в России открыли около 11 тысяч вакансий для репетиторов, что в 5,7 раза больше, чем в 2019 году.
О том, что ученики всех возрастов всё чаще обращаются за помощью к репетиторам, нам рассказала учитель математики высшей категории школы «Гелиос» в Екатеринбурге Людмила Марнова.
— Спрос на репетиторов с каждым годом растет. Кто-то уже в начальной школе обращается к услугам репетиторов, а ОГЭ и ЕГЭ постоянно усложняются по всем предметам. Я думаю, это объективная реальность, — рассказала Людмила Марнова. — У меня все знакомые учителя востребованы и как репетиторы.
О том, что всё больше детей хотят попасть на урок, также рассказала нам репетитор по химии со стажем 6 лет Мария Давыдова.
— За последние 5–7 лет спрос заметно увеличился, — подтвердила Мария Давыдова. — Хочется отметить, что на данный момент складывается впечатление, что у каждого школьника есть репетитор, может быть, и не один.
По мнению Дарьяны Белоглазовой, пять лет занимающейся репетиторством, спрос на уроки русского языка и литературы не сильно изменился за последние несколько лет.
— Я репетиторствую с 2019 года. Спрос абсолютно не меняется из года в год, он стабильно высокий на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, — считает Дарьяна Белоглазова. — Но в этом году у меня лично впервые пришло несколько уже взрослых учеников, с которыми мы готовимся к повторной сдаче экзаменов.
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2
Сколько стоит один урок
Когда листаешь сайты с репетиторами, удивляет разброс цен — можно наткнуться и на учителя, готового работать за 500 рублей в час, и на профессионала с ценником в несколько тысяч рублей. Оказывается, стоимость зависит не только от уровня репетитора, но и от того, что именно хочет получить ученик.
— Цена зависит от того, к чему готовится ученик: просто повышает успеваемость, готовится к ЕГЭ или хочет получить высокий балл на олимпиаде или международных экзаменах, — объяснила Дарьяна Белоглазова. — Самый высокий ценник всегда у тех, кто готовит к олимпиаде, или у преподавателей английского, которые готовят к IELTS или TOEFL.
IELTS и TOEFL — международные системы оценки знания английского языка. Позволяют определить уровень и навыки владения английским у людей, для которых он не является родным.
Но и среди репетиторов, готовящих к ЕГЭ, разброс цен может быть приличным: оказывается, за профильные предметы придется заплатить чуть дороже, чем за обязательные.
— За часовой урок по русскому языку цена в среднем будет от 500 до 2500 рублей. По литературе цены сильно выше — от 800 рублей и до 3000 за урок, — отмечает Дарьяна Белоглазова. — В этом плане цена за последние пару лет не сильно поменялась: как четыре года назад можно было найти репетитора по русскому за 500 рублей, так и сейчас.
В среднем, как отмечают аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», подготовка одного выпускника к поступлению в вуз обходится его родителям в среднем в 120–200 тысяч рублей.
Репетиторы также отмечают, что рост цены за услуги репетитора не гарантирует рост качества учебы: можно найти подходящего студента, который подтянет ученика за 500 рублей, или ходить к репетитору за две с половиной тысячи, который так ничему и не научит ребенка. Главное — чтобы между учеником и учителем сформировался контакт.
Всё это касается цен на персональные уроки. Но в последние годы некоторые репетиторы начали пытаться объединять детей в группы и проводить занятия сразу с несколькими учениками — за ту же цену.
— Репетиторы, насмотревшись на онлайн-школы, решили, что прикольно объединять детей в группы — зарабатывать больше, работать меньше, — заявила Дарьяна Белоглазова. — Сейчас родители прямо в комментариях к заказу пишут «только индивидуальное занятие», запрос идет на индивидуальную подготовку.
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3
За сколько времени до ЕГЭ нужно идти к репетитору
Понятное дело, что чем раньше ученик начнет готовиться к экзамену, тем больше шансов у него подготовиться хорошо. Но иногда для успешной сдачи хватает всего полгода.
— Всё зависит от уровня знаний ученика. Есть ребята с пятерками по русскому языку, с которыми мы решаем варианты и исправляем небольшие пробелы в знаниях, для таких и полгода занятий будет более чем достаточно, чтобы подготовиться на высокий балл, — рассказала Дарьяна Белоглазова. — Есть и те, кто приходит с очень низким уровнем знаний, но и с ними за полгода подготовиться к экзаменам вполне реально. Не на 100 баллов, но на 60–80, при хорошем желании, выполнении домашних заданий и минимум 2–3 часами занятий в неделю абсолютно спокойно можно подготовиться.
Но время на подготовку зависит не только от успеваемости ученика, но и от самого предмета. И если к ЕГЭ по русскому языку можно подготовиться за полгода, то вот для высокого балла по химии потребуется куда больше времени.
— Подготовку к экзамену лучше начать как можно раньше. Например, ОГЭ в 9-м классе по химии довольно простой, но требует дополнительной подготовки, однозначно времени в школе будет недостаточно. Всё, конечно, индивидуально и зависит от способности школьника. Но за 3–4 часа занятий в неделю в течение года можно набрать 100 баллов, — считает Мария Давыдова. — С ЕГЭ по химии всё сложнее. Тут лучше начать готовиться с 10-го класса с углубленным изучением. По времени — опять индивидуально, но примерно 6–7 часов в неделю.
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4
Можно как-то обойтись без репетиторов?
Зависит от того, какого результата хочет добиться ребенок и его родители. Если главная цель — сдать экзамен на проходной бал, то можно обойтись и без репетитора.
— Если цель — перейти порог на экзаменах, то достаточно хорошо заниматься в школе и дома, выполнять домашнее задание. Но если нужен балл для поступления на бюджет, то спасут только курсы или репетиторы, — заключила Людмила Марнова.
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5
Репетитор гарантирует высокий балл на экзамене?
В том, что репетитор не дает гарантии высокого балла, признаются сами репетиторы.
— Надо понимать, ни один репетитор адекватный не даст гарантию того, что ты точно сдашь на сто баллов. Потому что всё зависит от ученика. Если он не занимается, то не будет никакого толка, — считает Дарьяна Белоглазова.
Такого же мнения придерживается и репетитор по химии Мария Давыдова:
— Однозначно я могу сказать, что репетитор — это не лишнее время и дополнительные занятия пойдут на пользу для сдачи экзамена. Однако 90% успеха на экзамене зависит от школьника. Тут большой вклад вносят школьные знания, самодисциплина, желание самого ребенка.
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6
Опрос
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