А чего так дорого? Сколько стоит подготовить ребенка к ЕГЭ в 2024 году

Если верить статистике, спрос на частные занятия и правда растет с каждым годом. Причем на некоторые предметы всего за год стали искать в несколько раз больше учителей: например, спрос на репетиторов по физике вырос на 186%, а на учителей географии — на 370%. О том, что репетиторов в последние годы стали чаще искать работодатели, нам также рассказали в Hh.ru: по данным сайта по интернет-рекрутингу, в 2023 году в России открыли около 11 тысяч вакансий для репетиторов, что в 5,7 раза больше, чем в 2019 году.

О том, что ученики всех возрастов всё чаще обращаются за помощью к репетиторам, нам рассказала учитель математики высшей категории школы «Гелиос» в Екатеринбурге Людмила Марнова.

— Спрос на репетиторов с каждым годом растет. Кто-то уже в начальной школе обращается к услугам репетиторов, а ОГЭ и ЕГЭ постоянно усложняются по всем предметам. Я думаю, это объективная реальность, — рассказала Людмила Марнова. — У меня все знакомые учителя востребованы и как репетиторы.

О том, что всё больше детей хотят попасть на урок, также рассказала нам репетитор по химии со стажем 6 лет Мария Давыдова.

— За последние 5–7 лет спрос заметно увеличился, — подтвердила Мария Давыдова. — Хочется отметить, что на данный момент складывается впечатление, что у каждого школьника есть репетитор, может быть, и не один.

По мнению Дарьяны Белоглазовой, пять лет занимающейся репетиторством, спрос на уроки русского языка и литературы не сильно изменился за последние несколько лет.

— Я репетиторствую с 2019 года. Спрос абсолютно не меняется из года в год, он стабильно высокий на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, — считает Дарьяна Белоглазова. — Но в этом году у меня лично впервые пришло несколько уже взрослых учеников, с которыми мы готовимся к повторной сдаче экзаменов.