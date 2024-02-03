«Я засыпала в слезах»: история девочки-вундеркинда со сломанной жизнью

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был самым умным, успешным и талантливым. Но иногда, вместо того чтобы помочь детям, их жизнь навсегда калечат. Так случилось с девочкой-вундеркиндом Ириной Поляковой, которая в 14 лет поступила в МГУ. Ценой этому стали литры пролитых слез, бессонные ночи, поломанное детство и сердечный приступ, который вундеркинд перенесла в шесть лет.
Мать-учительница с идеей фикс
Ирина Полякова родилась в 1880 году в семье офицера и учительницы начальных классов. Когда девочка была еще совсем маленькой, ее матери достался очень слабый класс: семилетние ученики кое-как читали и совсем не хотели учиться. Тогда женщина решила — ее дочка точно не будет такой, она станет гением!
Чтобы сделать из дочери вундеркинда, мама Ирины Поляковой бросила работу и стала посвящать всё свое время ребенку. В два года девочка уже научилась читать, и родители постоянно подыскивали ей всё новые и новые книжки. Прочитав все книги дома, Ирина Полякова отправилась на поиски в библиотеку, где познакомилась с Жюлем Верном.
— Собрание сочинений Жюля Верна было, наверное, единственной литературой, которая на взгляд библиотекарши подходила ребенку, и вот она дала мне почитать один том, — рассказала Ирина Полякова в интервью. — Мне понравилось, и я за год прочитала 25 томов.
Времени на чтение у пятилетней Ирины Поляковой было предостаточно: родители не считали, что ребенку нужно проводить время с другими детьми, и почти всё свободное время она проводила дома. Прогулки разрешались только под присмотром родителей, которые старались оградить Ирину от сверстников.
Очень быстро между Ириной Поляковой и остальными детьми появилась непреодолимая пропасть: девочка не умела общаться с ребятами, вела себя тихо и скромно. Разрыв усилился в школе: юному вундеркинду было не интересно заниматься по программе первого класса.
— Сказано, что надо читать по слогам. А я под партой сидела, читала какую-то другую книжку, потому что мне было не интересно читать по слогам. Или вот эти палочки писать, потому что я уже нормально умела считать, — рассказала Ирина Полякова.
Позже у Ирины начались проблемы с учителями — как-то раз девочка заметила ошибку, которую сделала педагог, и указала на нее перед всем классом. С тех пор классная руководительница то и дело ставила вундеркинду двойки.
Однажды учительница в очередной раз поставила Ирине Поляковой двойку и заставила ее переписать всю тетрадь. Девочка потратила на это всю ночь, а с утра почувствовала себя нехорошо. Оказалось, что у шестилетнего ребенка случился сердечный приступ.
— После всей этой истории мама пошла скандалить в школу и решила всё-таки наплевать на свои принципы, пошла работать в школу и забрала меня к себе в класс, — вспоминает Ирина Полякова.
Из школы в МГУ
После двух лет в школе Ирина Полякова начала перескакивать из класса в класс. Программу третьего года обучения девочка осилила до зимних каникул и после праздников оказалась в четвертом классе. Летом Ирина самостоятельно освоила программу пятого класса и в сентябре собиралась пойти в шестой, но в этом году произошла реформа образования, и в итоге девочка стала ходить на уроки с семиклассниками.
В это время разрыв с одноклассниками стал огромный:
— Все у меня списывали, а я была добрая, мне вообще было не жалко, мне очень хотелось, чтобы со мной дружили. Поэтому я была готова всем всё дать, за всех всё сделать, но, конечно, так это не работает, — признается Ирина Полякова. — Списывать списывали, дружить не дружили, смеялись, исключали из своих компаний, тусовок.
Впрочем, до сильного буллинга дела так и не дошло: по словам Ирины, все ограничивалось небольшими пакостями вроде выпотрошенного пенала и полным игнором.
— Стоят девчонки на перемене, ты к ним подходишь, они так смотрят на тебя, замолкают и отходят, — вспоминает Ирина Полякова, — Вроде бы ничего катастрофического, но ощущается очень сильный надлом в психике.
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— Они не разрешали модно одеваться, красить волосы, не отпускали меня в гости, на дни рождения, не позволяли ездить в студенческие лагеря. На все был один ответ: '«Ты что, с ума сошла, там будут пить, курить и ругаться матом». Я до истерик билась с родителями за свои права, — признавалась Ирина.
Но подростковый бунт оказался тихим, и до того, чтобы сбежать из дома или прекратить учиться, дело не доходило.
Уже в следующем году Ирина Полякова поступила на мехмат МГУ. В университете девушке было проще найти друзей:
— Но уже было поздно, поскольку как-то уже получилось влиться в коллектив, — вспоминает Ирина Полякова. — Мое отличие было в том, что у меня были, на взгляд одногруппников, странненькие родители, потому что они меня возили до университета и обратно, до дверей.
Возможно, именно поддержка однокурсников помогла Ирине продержаться до совершеннолетия. Всё могло закончиться куда печальнее: параллельно с ней в МГУ учился еще один вундеркинд — мальчик поступил в университет в том же году, что и Ирина, ему было 10 лет. Он несколько раз попадал в клинику с нервным срывом, а закончилась его жизнь трагически — он покончил с собой.
Совершеннолетие и свобода
Когда Ирине Поляковой исполнилось 18 лет, она уже получила два высших образования. Каждый день до совершеннолетия родители продолжали контролировать жизнь девушки, и вот, вскоре после дня рождения, Ирина сбежала из дома с молодым человеком, с которым встречалась всего пару месяцев. Родители пытались вернуть своего ребенка, но безуспешно — девушка оборвала с ними все связи на долгие годы.
Вскоре Ирина Полякова уехала жить в Канаду — когда первые отношения начали разваливаться, в интернете она познакомилась с русским эмигрантом, который позвал ее в отпуск на Кубу, где сделал предложение и пригласил жить к себе.
— Сейчас, анализируя это как бы задним числом, я поняла, что, конечно, мне вот хотелось каких-то таких вот эмоций, которых у меня не было, — признается Ирина Полякова.
Бурно начавшаяся романтичная жизнь заграницей также быстро закончилась: вскоре отношения в Канаде развалились, и Ирина вернулась в Россию. Еще долгое время у девушки не выходило построить свою любовь — сказывалось тяжелое детство.
— Я выбирала неподходящих партнеров. Я считала себя не особо красивой, да, но мне казалось, что я добрая, умная. Но всё равно опыт был такой, что что-то со мной не так, — вспоминает Ирина Полякова. — Мне казалось нормальным, что как будто бы я не могу рассчитывать на какого-то очень классного партнера, и у меня никогда не было завышенных ожиданий, наоборот, они были занижены. Кто-то обратил внимание, и слава богу.
После нескольких разводов и многих лет психотерапии Ирина Полякова наконец-то нашла свою любовь, вырастила сына и сейчас воспитывает двухлетнюю дочь.
— Нельзя считать, что учеба важнее, например, дружбы или чего-то еще. Важно давать ребенку возможности для развития, — считает Ирина Полякова. — И, конечно же, не лишать его вот такого нормального детства, исключительно ставя в приоритет какие-то тренировки. Те же дети-спортсмены, которые семь раз в день по несколько часов тренируются, у которых тоже нет детства, я тоже считаю, что это никому не нужно.