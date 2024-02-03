«Я засыпала в слезах»: история девочки-вундеркинда со сломанной жизнью

В это время разрыв с одноклассниками стал огромный: 9-летняя девочка-вундеркинд оказалась за одной партой с подростками. Но несмотря на разницу в возрасте, Ирина старалась подружиться с одноклассниками.



— Все у меня списывали, а я была добрая, мне вообще было не жалко, мне очень хотелось, чтобы со мной дружили. Поэтому я была готова всем всё дать, за всех всё сделать, но, конечно, так это не работает, — признается Ирина Полякова. — Списывать списывали, дружить не дружили, смеялись, исключали из своих компаний, тусовок.

Впрочем, до сильного буллинга дела так и не дошло: по словам Ирины, все ограничивалось небольшими пакостями вроде выпотрошенного пенала и полным игнором.



— Стоят девчонки на перемене, ты к ним подходишь, они так смотрят на тебя, замолкают и отходят, — вспоминает Ирина Полякова, — Вроде бы ничего катастрофического, но ощущается очень сильный надлом в психике.

