freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 4/10
usd 88.35
eur 96.05
Тема дняЧто известно о загоревшейся школе охранников
Все новости
Все новости
Тест

Русский не родной? Значения этих 10 слов вы вряд ли знаете

Пополняем словарный запас вместе с Владимиром Далем

2 056

Пополнять словарный запас с помощью наших тестов куда интереснее, чем в школе

Поделиться

Считается, что в своей речи мы используем в среднем две-три тысячи слов. Это совершенно незначительное количество по сравнению с их общим числом. Впрочем, этого хватает для того, чтобы ни разу не повториться, например, в тексте, который вы сейчас читаете. Вместе с тем в словарях есть уйма интересных терминов. Стоит добавить их в лексикон, как он существенно преобразится. Вот только смысл отдельных изречений еще пойди пойми. Кстати, вы смогли бы определить, о чем говорит человек, начавший выражаться незамыленными изречениями? Давайте проверим.

По теме

ТестРазвлеченияОбразованиеРусский языкЗнанияШкольные знанияВладимир Даль
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter