Энергетические установки, кораблестроение и океанотехника. В Донском техническом вузе появились новые направления

Москва или Питер? Казань или Краснодар? Выпускники школ вместе с родителями рано или поздно начинают перебирать города и задумываться о будущей альма-матер. Мы поговорили с ректором Донского государственного технического университета Бесарионом Мехси и узнали, что в Ростове выпускают проектировщиков судов и мостов, девелоперов и создателей роботов. О направлениях подготовки, крутом общежитии с дизайнерскими квартирами и веселом студенчестве читайте в интервью.
— Бесарион Чохоевич, по каким направлениям впервые началась подготовка в этом году, а какие специальности пользуются большей популярностью?
— В 2023 году мы открыли набор по следующим направлениям: высокотехнологические плазменные и энергетические установки, кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, таможенное дело, монументально-декоративное искусство.
Самыми популярными, как и много лет подряд, являются юриспруденция, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, экономика и управление, информационная безопасность, строительство, эксплуатация, восстановление и техническое покрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, а также информатика и вычислительная техника.
— Ваш вуз прошел аккредитацию ENAEE — европейской сети по аккредитации в области инженерного образования. Что это даст будущим выпускникам?
— Выпускники программ, аккредитованных ENAEE, могут в будущем пройти сертификацию и получить звание «Европейский инженер» — EUR ING, а также претендовать на включение в реестр профессиональных инженеров Европейской федерации национальных инженерных ассоциаций FEANI и регистр инженеров стран АТЭС –APEC Engineer Register. Это дает выпускникам дополнительное преимущество при трудоустройстве.
— Где сегодня работают выпускники Донского государственного технического университета? И помогает ли вуз с трудоустройством?
— На сегодняшний день у ДГТУ более тысячи стратегических партнеров. Мы сотрудничаем с российскими и международными компаниями, государственными органами власти, образовательными учреждениями, научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро, общественными и некоммерческими организациями. А еще каждый год вместе с ведущими предприятиями региона вуз запускает новые направления подготовки. Студенты проходят практику на реальном производстве, где лучше понимают свою будущую профессию и часто получают предложение о трудоустройстве еще до окончания вуза.
— ДГТУ участвует в программе «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Что это дает вузу и студентам?
— К 2030 году наш вуз переведет все процессы на цифровые платформы и станет полностью цифровым университетом. В ближайшие 10 лет мы хотим стать научно-технологическими лидерами региона в агропромышленном комплексе, зеленой урбанистике и здоровьесбережении. Студенты ДГТУ активно вовлечены во все эти проекты, а нашими партнерами в достижении этих целей стали правительство Ростовской области и крупнейшие агропромышленные предприятия страны.
— Расскажите об институте опережающих технологий «Школа Икс».
— Здесь есть три образовательные программы бакалавриата в сфере строительства, робототехники и информационных технологий, а также программа магистратуры в сфере технологического предпринимательства. С ребятами работают молодые и перспективные сотрудники — кандидаты наук.
В «Школе Икс» мы сделали большой упор на практику — подразделение активно взаимодействует с индустриальными и академическими партнерами. Встречи случаются не менее четырех раз в год, а дважды в семестр проходит открытая защита проектов.
А еще бизнес ставит реальные задачи, а студенты ДГТУ их успешно решают. Например, по заказу компании «Бастион» в «Школе Икс» разработали логистического робота для автоматизации перемещения комплектующих.
— Ваши студенты участвуют в научной деятельности? Расскажите о самых необычных проектах.
— Самое интересное, на мой взгляд, — транскрипционная система китайских иероглифов на основе русского алфавита факультета «Прикладная лингвистика». Этот проект создала научный лидер Анастасия Атамас, и он вошел в топ-3 регионального конкурса на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Еще один наш студент Василий Яронтовский получил финансирование по программе «УМНИК» с научно-исследовательской работой «Разработка интенсивной экологичной технологии Biofloc — BFT — для товарного выращивания африканского клариевого сома».
А инновационную разработку студента Даниила Чеботарева по эффективной дезинфекции салонов автомобилей могут успешно применять в каретах скорой помощи и реанимобилях.
— Насколько ДГТУ популярен среди иностранных студентов? Из каких стран едут сюда учиться?
— Давайте отвечу в цифрах. Сегодня в ДГТУ обучается примерно три тысячи иностранных студентов из
— С учебой всё понятно. А чем студенты занимаются после пар?
— На прилегающей к кампусу территории разбит зеленый парк, в котором есть удобные зоны отдыха, детские и спортивные площадки — можно отдыхать и заниматься.
А вообще ДГТУ — это большая экосистема. Здесь для ребят и легкоатлетический манеж, и ФОК с бассейном, и поля для мини-футбола и волейбола, несколько игровых и тренажерных залов. Нравится танцевать? Выступай! Поешь — участвуй в концертах. Можно волонтерить, состоять в студсовете, заниматься спортом или вписываться в крутые проекты вуза: «Голос», «Большие танцы», международный студенческий фестиваль «Кавказ — наш общий дом», «Студенческая весна», «Кубок первокурсника», областной открытый молодежный хореографический конкурс «Танцуй в ДГТУ», «Татьянин день» и другие.
— Где и в каких условиях живут студенты ДГТУ?
— В 2020 году в студенческом городке открылось современное
— И давайте о самом приятном. Назовите пять успешных выпускников Донского государственного технического вуза: кто они и чем занимаются?
— Это действительно приятно. Первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда окончил университет в