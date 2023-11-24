Энергетические установки, кораблестроение и океанотехника. В Донском техническом вузе появились новые направления

— Бесарион Чохоевич, по каким направлениям впервые началась подготовка в этом году, а какие специальности пользуются большей популярностью?



— В 2023 году мы открыли набор по следующим направлениям: высокотехнологические плазменные и энергетические установки, кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, таможенное дело, монументально-декоративное искусство.



Самыми популярными, как и много лет подряд, являются юриспруденция, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, экономика и управление, информационная безопасность, строительство, эксплуатация, восстановление и техническое покрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, а также информатика и вычислительная техника.

