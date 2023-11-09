Бизнес разбирает с руками и ногами: интервью с ректором вуза, где готовят сильнейших инженеров

— А где работают выпускники Политеха?



— В научно-исследовательских институтах, государственных и коммерческих структурах. Большая часть выпускников составляет основу инженерных и руководящих кадров крупнейших промышленных предприятий Прикамья.



Бизнес охотно берет наших специалистов, ведь компании растят их вместе с нами. Ребята с 1-го курса проходят практику на производстве, погружаются в реальные задачи, над которыми нередко продолжают работу в своих дипломах и диссертациях. Многие студенты трудоустраиваются даже раньше получения диплома. С каждым предприятием мы выстраиваем уникальные форматы взаимодействия, которые позволяют студентам еще во время обучения максимально погрузиться в профессию, а работодателю на выходе получить квалифицированного специалиста.

