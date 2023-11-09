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Бизнес разбирает с руками и ногами: интервью с ректором вуза, где готовят сильнейших инженеров

В этом вузе создают программы вместе с промышленными предприятиями

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Многие абитуриенты предпочитают пермский Политех столичным вузам

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Выбор вуза — это, пожалуй, первый действительно судьбоносный шаг в жизни вчерашних школьников. Пермяки поглядывают в сторону столиц, но остаются дома. Более того, за образованием в столицу Прикамья съезжаются даже из-за рубежа. Почему сегодня многие стремятся попасть в Пермский национальный исследовательский политехнический университет — в интервью с исполняющим обязанности ректора пермского Политеха Анатолием Ташкиновым.

В этом году вузу исполняется 70 лет

В этом году вузу исполняется 70 лет

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— Политеху 70 лет. Чего удалось добиться за это время?

— Пермский Политех был основан в 1953 году как Молотовский горный институт, который готовил инженеров для разработки и освоения Кизеловского угольного бассейна. Промышленность Пермского края развивалась, и вместе с ней расширялся вуз — открывал направления обучения, которые решали новые задачи и отвечали на технологические вызовы.

70 лет — это не много по меркам университетов, но мы прошли значимый путь и стали ведущим научно-технологическим вузом России. За это время мы подготовили более 160 тысяч высококвалифицированных специалистов и порядка 2500 кандидатов и докторов наук. Только за последние 10 лет в университете провели более 7 тысяч фундаментальных и прикладных исследований и разработок по государственным заданиям, грантам и заказам от реального сектора экономики. Наши сотрудники и студенты опубликовали порядка 25 тысяч научных статей, получили около 1200 патентов и свидетельств. И мы уверены, что многое еще впереди.

Инженеры уже давно не стоят за кульманами

Инженеры уже давно не стоят за кульманами

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Анатолий Александрович Ташкинов — исполняющий обязанности ректора ПНИПУ, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, лауреат Строгановской премии за выдающиеся достижения в науке и технике.

Исполняющий обязанности ректора ПНИПУ Анатолий Александрович Ташкинов

Исполняющий обязанности ректора ПНИПУ Анатолий Александрович Ташкинов

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— Политех громко заявил о себе в университетском сообществе. Какими самыми яркими достижениями последних лет можете похвастаться?

— В 2009 году Политех в числе 12 российских вузов получил статус «Национальный исследовательский университет», а в 2018 году — право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.

С 2019 года вуз является якорным участником научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», созданного по национальному проекту «Наука и университеты». В Политехе реализуют проекты, которые помогают обеспечить кадровый и технологический суверенитет России в нефтегазовой и горной отраслях, химической промышленности и энергетике, здоровьесбережении и экологии. В 2020 году мы приняли стратегию устойчивого развития до 2035 года.

Политех выпускает востребованных специалистов

Политех выпускает востребованных специалистов

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2021 год оказался насыщенный: Политех стал победителем Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». В том же году в университете открыли Политехническую школу для 10–11 классов. Это было частью проекта «Профильные школы при вузах», созданного по инициативе губернатора Пермского края Д.Н. Махонина. Вместе с Объединенной двигателестроительной корпорацией мы открыли Высшую школу авиационного двигателестроения. Также в 2021 году Пермский Политех получил статус опорного вуза в числе 18 университетов России, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической промышленности. Это лишь некоторая часть наших значимых результатов.

— Мир быстро меняется. Какие вызовы кидает современность?

— Мы тесно взаимодействуем с предприятиями, поэтому во многом решаем задачи, которые стоят перед промышленностью. Это импортозамещение, создание новых конструкционных материалов, разработка отечественных станков и оборудования, современных двигательных установок, опережающее внедрение цифровых технологий.

Внедрение современных технологий — одна из задач, которая стоит перед предприятиями

Внедрение современных технологий — одна из задач, которая стоит перед предприятиями

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Другой масштабный вызов, который стоит перед всем университетским сообществом, — выход из Болонской системы, которая дала нам бакалавриат и магистратуру. В России создают новую систему высшего образования, которая учитывает интересы национальной экономики и направлена на качественную подготовку современных инженерных кадров.

Что значит быть инженером сегодня, как изменилась профессия?

— Профессия возрождает свой престиж. Предприятия растут, и на производстве нужны грамотные специалисты, которые творчески мыслят, обладают soft skills и имеют крепкую подготовку в области матмоделирования, финансово-экономического менеджмента, автоматизации и цифровизации производственных процессов.

Дополнительно к основной программе обучения наши студенты могут бесплатно получить компетенции в области искусственного интеллекта, аналитики данных, разработки информационных систем. Это возможно благодаря проекту «Цифровые кафедры» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этом году такое обучение прошли 540 ребят с разных факультетов и направлений.

Спорт помогает развивать целеустремленность и командный дух

Спорт помогает развивать целеустремленность и командный дух

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Здесь раскрываются таланты

Здесь раскрываются таланты

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Студентам дают проявить себя

Студентам дают проявить себя

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Почему абитуриенты выбирают Политех?

— Пермский Политех — один из ведущих многопрофильных инженерных вузов России. 94% наших выпускников устраиваются по специальности. Крепкие связи с крупными предприятиями региона позволяют своевременно актуализировать образовательные программы, что и определяет высокую востребованность выпускников нашего университета. Абитуриенты, выбирая пермский Политех, четко понимают, где их знания и компетенции найдут применение.

В Политехе много иностранных студентов

В Политехе много иностранных студентов

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А где работают выпускники Политеха?

— В научно-исследовательских институтах, государственных и коммерческих структурах. Большая часть выпускников составляет основу инженерных и руководящих кадров крупнейших промышленных предприятий Прикамья.

Бизнес охотно берет наших специалистов, ведь компании растят их вместе с нами. Ребята с 1-го курса проходят практику на производстве, погружаются в реальные задачи, над которыми нередко продолжают работу в своих дипломах и диссертациях. Многие студенты трудоустраиваются даже раньше получения диплома. С каждым предприятием мы выстраиваем уникальные форматы взаимодействия, которые позволяют студентам еще во время обучения максимально погрузиться в профессию, а работодателю на выходе получить квалифицированного специалиста.

Иногородние студенты живут в отремонтированных красивых общежитиях

Иногородние студенты живут в отремонтированных красивых общежитиях

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Наши стратегические партнеры помогают формировать современную материально-техническую базу — новое оборудование, пособия и т.д., оказывают стипендиальную поддержку студентам. Одним из ярких примером взаимодействия с промышленным предприятием стало создание вместе с ПАО «ЛУКОЙЛ» Образовательного центра в Когалыме. Он открывается в этом году и позволит нам вывести подготовку инженеров для топливно-энергетического комплекса на качественно новый уровень.

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