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Истории

«Мы смогли выжить»: как учительница в селе 16 лет тянет в одиночку огромную школу

Надежда Хмельницкая преподает уроки для 10 детей

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Надежда Николаевна окончила педагогический университет

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Из райцентра до деревни Каменки в Омской области — двадцать километров убитой дороги. Автобусы сюда ходят только в определенные дни и часы — спонтанной поездки не получится, если у тебя нет лишних 400 рублей на такси. В селе живут не более 200 человек, и, честно признаться, в голове рисовалась картина тлена: перекосившиеся деревянные избушки, вросшие почти по самые ставни в землю, заброшенные строения с пустыми глазницами вместо окон. Но ожидание разошлось с реальностью. На первый взгляд, Каменка живет довольно-таки неплохо: некоторые дворы оформлены новенькими цветными заборами, за ними виднеются симпатичные ухоженные домики.

В маленькой деревне — большая школа

В маленькой деревне — большая школа

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Большое удивление вызывает школа — ее уютный просторный двор и огромное двухэтажное здание, которое по внешнему виду ничуть не уступает многим городским. Удивительно, что на такие владения здесь осталась всего одна учительница. С 1991 года после постройки учебного заведения много чего изменилось: из средней школы сделали начальную и упразднили педагогический состав до одного сотрудника, а два года назад перестали отапливать половину здания. Как держится сельская школа на одном педагоге — в материале нашей омской коллеги, корреспондента NGS55.RU Анны Никитенко.

Сначала учительница сильно волновалась

Сначала учительница сильно волновалась

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Как только мы входим во двор, сразу же из-за двери сельской школы показывается хрупкая фигура учительницы. 54-летняя Надежда Николаевна Хмельницкая ждет нас давно, заметно волнуется: гости в учебном заведении появляются редко, а журналисты тем более. В большом фойе всё по-домашнему: слева во всю стену растянулся деревенский пейзаж — березы, озеро, луг, на котором пасутся кони. Здесь же продолговатый столик с чайником для питьевой воды, советское трюмо с разросшимся декабристом. Справа разместилась этажерка с уличной обувью — дети оставляют ботинки прямо у входа. Сейчас в каменской школе учатся 10 человек — три второклассника и семь третьеклассников.

Пока будут дети учиться...

Пока будут дети учиться...

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Кому водицы?

Кому водицы?

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Учительница, вооружившись указкой по привычке, проводит экскурсию по первому этажу. Она ведет нас по темному коридору мимо опечатанных дверей: здесь раньше была раздевалка, а этот кабинет когда-то принадлежал завхозу. От стука ее каблуков и голоса раздается эхо — кроме нас, здесь больше никого нет. По аромату супа становится ясно: мы идем в столовую. Надежда Николаевна откуда-то мигом достает ключи и распахивает закрытые на замок до жути скрипучие двери. Она поясняет, что повар ушел еще до обеда, как и другие из немногих сотрудников. Помимо учительницы, здесь работают кухарка, дворник, два сторожа и уборщица служебных помещений, в обязанности которой входит подавать звонки на перемену — в колокольчик.

По темным коридорам

По темным коридорам

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Тридцать два года назад здесь кипела жизнь. В 1991 году школу возвели на деньги совхоза. Его директор пригласил Надежду Николаевну работать учителем географии и биологии — по специальности, а ее мужа, который на тот момент преподавал математику в соседней деревне Гостиловке, где и жила семья, — директором учебного заведения. Семья с ребенком ютилась в небольшой квартире, а им предложили большой дом — они согласились на переезд. На момент открытия школы, помимо Надежды Николаевны, набрали еще шестерых учителей. Они обучали 24 ребенка. Спустя семнадцать лет всё изменилось.

32 года назад школа процветала

32 года назад школа процветала

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— Тогда асфальтировали дороги, строили новые дома. Мы хорошо жили до 2006 года. А потом стали считать подушевое население, во сколько обходится ученик. И, как нам объясняли, нужно было провести реорганизацию: сократить финансирование на 600 тысяч рублей. У нас забрали среднее звено и оставили только начальную школу. Раньше у нас дети учились до 9-го класса, а теперь выпускников 4-го класса возят до Еремеевки, в 15 километрах отсюда, на автобусе. В минут пятнадцать восьмого они уже отправляются — рано.

Учительница осталась одна в школе в 2008 году

Учительница осталась одна в школе в 2008 году

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— В 2007 году сократили и педагогический состав. Нас собрали всех вместе и объявили, кто уходит. Приоритеты какие были? Оставить тех, у кого было высшее образование и категория. Первый год после сокращения нас работало двое — я и другая учительница, потом она сама перешла работать в другую школу. Конечно, тогда было тяжело, ведь уволили педагогов, у которых семьи, дети. В общем, я уже 16 лет преподаю здесь одна, — Надежда Николаевна не может сдержать слёз, но продолжает рассказ, делая небольшие паузы, чтобы набрать воздух. — Я, помню, плакала. Во-первых, у меня специфика совершенно другая. Плюс меня сделали заведующей, а это все приказы, вся хозяйственная часть, отчеты — всё навалилось. Один директор из другой школы мне тогда сказал: «Надя, тяжело первые 5 лет, потом пройдет».

Раньше здесь была учительская

Раньше здесь была учительская

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За 16 лет работы в одиночку действительно «прошло». Надежда Николаевна привыкла и приноровилась. За это время она выпустила 12 классов. Она ведет нас в библиотеку, мимо учительской, в которой давно никто не заполняет журналы и не обсуждает успехи учеников — кабинет переформатировали в спортзал.

Хоть в школе всего один класс-комплект, звонок с урока на урок всё равно подается, как и положено

Хоть в школе всего один класс-комплект, звонок с урока на урок всё равно подается, как и положено

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«Кинолента памяти»

«Кинолента памяти»

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Учительница достает огромный плакат, который называет «кинолентой памяти». На ней фотографии ее последних выпускников.

— Это не для съемок я показываю, а просто чтобы вы увидели, как много мы чего с детьми делаем. Вот мы на празднике «Дары осени», а это Новый год. В деревне дети не видят того, что городские, хочется создать для них какой-то праздник, чтобы их тянуло в школу, — отвлеклась учительница и снова обратилась к плакату. — А здесь дети в поле. Я всегда учу их видеть в простом прекрасное. Когда у нас проходит День бегуна на улице, то мы останавливаемся и смотрим, как идет уборка, как вообще хлеб выращивается. Иногда просто смотрим на поле — на его красоту. Какие у нас сейчас дети? С гаджетами и в своем маленьком мире, но они же дети сельские, должны это знать.

Педагог учит детей не только предметам, но и прекрасному

Педагог учит детей не только предметам, но и прекрасному

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Она ведет нас в учебный кабинет, где ее уже заждались ученики, и дает им домашнее задание — на правой половине доски пишет, какие уроки нужно сделать детям из второго класса, на левой — для третьего. Школьники собираются домой, учительница провожает их до выхода. По возращении объясняет, как она организовала учебный процесс в классе-комплекте.

Сейчас в школе обучаются 10 учеников

Сейчас в школе обучаются 10 учеников

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Дети в сельской школе спокойные и послушные

Дети в сельской школе спокойные и послушные

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— Переключаться от одного класса в другой тяжело, конечно. У меня одни могут работать самостоятельно, а с другими я могу обсуждать новую тему. В этом году хорошо по новым ГОСам, потому что темы третьего класса пересекаются с темами второго класса. Например, мы изучаем «Мой край», тему «Омская область». Во втором классе мы более объемно знакомимся с регионом, а в третьем классе — с достопримечательностями края: чуть больше дополняется. Я детям говорю иногда: «Всё, я ухожу во второй класс», — смеется педагог и предлагает продолжить экскурсию по школе. По длинным коридорам она ведет нас в левое крыло здания.

— Ура, домой!

— Ура, домой!

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После уроков учитель провожает детей

После уроков учитель провожает детей

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— Мы же в школе не одни всё-таки. У нас еще и садик есть, группа дошкольного образования, работает с 2013 года. Дети сейчас спят. Здесь работают воспитатель и его помощник. В 2018–2019 учебном году у меня был один ребенок в классе, я думала, что школу закроют, но благодаря садику мы как-то смогли выжить, там было ребятишек много. Сейчас в сад ходят семеро детей, — говорит с надеждой учительница, ведь это значит, что в ближайшие годы она обеспечена новыми учениками и школа продолжит работу.

В дальнем крыле школы расположен детсад

В дальнем крыле школы расположен детсад

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Переходим в правое крыло здания — Надежда Николаевна хочет показать нам историко-краеведческий музей, экспонаты для которого приносили местные жители. Снова долго идем по длинным и темным коридорам. Новичкам здесь запросто можно потеряться. В один момент температура воздуха резко падает — становится холодно.

— Вести такое большое хозяйство и иметь такую огромную школу сложно. Мы были на угле, а в 2020 году нам отрезали котельную, и теперь у нас электроотопление — посчитали, что так будет дешевле. Мы наполовину прикрылись. Здание от этого рушится, конечно. Чувствуете, как здесь холодно и какой запах? — спрашивает Надежда Николаевна, открывая двери музея.

Учительница гордится школьным музеем

Учительница гордится школьным музеем

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Через некоторое время за учительницей приехал муж — пару пригласили на концерт в райцентре, посвященный Дню учителя. Хмельницкие предложили подвезти нас до районного центра. По дороге Надежда Николаевна призналась, что до сих пор переживает, что школу могут закрыть, и в первую очередь вовсе не из-за того, что она останется без работы.

— Хотелось бы, чтобы жили деревни, были и школы, и ФАПы, фермы и клубы, была работа у людей, отцы видели, как растут их дети, чтобы они не уезжали далеко в поисках работы, чтоб не исчезали деревни и сёла России.

Надежда Николаевна хочет, чтобы село развивалось

Надежда Николаевна хочет, чтобы село развивалось

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Сельская школаУчительница
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