«Мы смогли выжить»: как учительница в селе 16 лет тянет в одиночку огромную школу

Учительница достает огромный плакат, который называет «кинолентой памяти». На ней фотографии ее последних выпускников.



— Это не для съемок я показываю, а просто чтобы вы увидели, как много мы чего с детьми делаем. Вот мы на празднике «Дары осени», а это Новый год. В деревне дети не видят того, что городские, хочется создать для них какой-то праздник, чтобы их тянуло в школу, — отвлеклась учительница и снова обратилась к плакату. — А здесь дети в поле. Я всегда учу их видеть в простом прекрасное. Когда у нас проходит День бегуна на улице, то мы останавливаемся и смотрим, как идет уборка, как вообще хлеб выращивается. Иногда просто смотрим на поле — на его красоту. Какие у нас сейчас дети? С гаджетами и в своем маленьком мире, но они же дети сельские, должны это знать.