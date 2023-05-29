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Полюсы или полюса? Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по русскому языку

А вы справитесь или придется гуглить правильные ответы?

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Тысячи выпускников в эти дни надеются, что ЕГЭ — это просто страшный сон

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Кто бы мог подумать 20 лет назад, что всего три буквы будут способны ввести школьников в ужас, а тем, кто постарше, подарит возможность оценивать молодежь уничижительной фразой «поколение ЕГЭ». А пока свидетели советской модели образования настаивают на своем превосходстве, школьники продолжают сдавать тот самый ЕГЭ. Чтобы хоть немного облегчить им эту участь, мы решили сделать серию тестов по предметам, которые сдают ребята. Недавно, например, мы всем миром готовились к экзамену по литературе, а сейчас предлагаем проверить свои знания по русскому языку. А вы справитесь?

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