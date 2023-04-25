Для школы в районе НГПУ построят новый корпус — проект подготовит челябинская компания

Аукцион на проектирование нового корпуса власти объявили в марте. Подрядчиком стала проектная группа «Урал». Она выполнит работы за 23 миллиона 480 тысяч рублей, об этом говорится на сайте госзакупок. Договор с ней пока не подписан.



По информации сервиса «Контур.Фокус», проектная группа «Урал» зарегистрирована в Челябинске в 2015 году. Директор — Максим Купцов. В 2022 году ее выручка составила 94,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 33,2 миллиона. Компания занималась проектно-изыскательными работами для строительства школ, детской филармонии, колледжа и других объектов в Челябинской области.

