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Тема дняНовый корпус для школы на Выборной
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Для школы в районе НГПУ построят новый корпус — проект подготовит челябинская компания

Сейчас школа № 189 на улице Выборной переполнена

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Сроки строительства школы пока неизвестны

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В Новосибирске построят новый корпус школы № 189 на улице Выборной, 120 в районе НГПУ. Это позволит вдвое увеличить наполняемость учебного заведения.

— Решение о строительстве нового здания школы № 189 было принято в связи со значительным превышением реальной наполняемости образовательного учреждения и в целом с высокой потребностью в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях в микрорайоне на улице Выборной, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Действующее здание рассчитано на 825 детей. В этом году в школу ходит 1705 учащихся. Новый корпус также рассчитан на 825 мест, там смогут учиться 33 класса. В мэрии объяснили, что после окончания строительства большая часть учеников сможет ходить на уроки в первую смену.

— Будут также созданы все необходимые условия для организации дополнительного образования детей во второй половине учебного дня, — пояснили в Департаменте образования мэрии Новосибирска.

Аукцион на проектирование нового корпуса власти объявили в марте. Подрядчиком стала проектная группа «Урал». Она выполнит работы за 23 миллиона 480 тысяч рублей, об этом говорится на сайте госзакупок. Договор с ней пока не подписан.

По информации сервиса «Контур.Фокус», проектная группа «Урал» зарегистрирована в Челябинске в 2015 году. Директор — Максим Купцов. В 2022 году ее выручка составила 94,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 33,2 миллиона. Компания занималась проектно-изыскательными работами для строительства школ, детской филармонии, колледжа и других объектов в Челябинской области.

Проект должны подготовить к маю 2024 года. Сроки строительства нового корпуса пока неизвестны.

В этом году в Новосибирске планируют достроить и сдать 10 новых школ в разных районах города. Посмотрите на интерактивной карте, где они будут расположены.

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