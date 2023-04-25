Для школы в районе НГПУ построят новый корпус — проект подготовит челябинская компания

В Новосибирске построят новый корпус школы
— Решение о строительстве нового здания школы
Действующее здание рассчитано на 825 детей. В этом году в школу ходит 1705 учащихся. Новый корпус также рассчитан на 825 мест, там смогут учиться 33 класса. В мэрии объяснили, что после окончания строительства большая часть учеников сможет ходить на уроки в первую смену.
— Будут также созданы все необходимые условия для организации дополнительного образования детей во второй половине учебного дня, — пояснили в Департаменте образования мэрии Новосибирска.
Аукцион на проектирование нового корпуса власти объявили в марте. Подрядчиком стала проектная группа «Урал». Она выполнит работы за 23 миллиона 480 тысяч рублей, об этом говорится на сайте госзакупок. Договор с ней пока не подписан.
По информации сервиса «Контур.Фокус», проектная группа «Урал» зарегистрирована в Челябинске в 2015 году. Директор — Максим Купцов. В 2022 году ее выручка составила 94,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 33,2 миллиона. Компания занималась проектно-изыскательными работами для строительства школ, детской филармонии, колледжа и других объектов в Челябинской области.
Проект должны подготовить к маю 2024 года. Сроки строительства нового корпуса пока неизвестны.
В этом году в Новосибирске планируют достроить и сдать 10 новых школ в разных районах города. Посмотрите на интерактивной карте, где они будут расположены.