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«Даже если я напишу плохо, кто узнает?»: новосибирский министр образования каждый год сдает ЕГЭ — зачем ему это

Сергей Федорчук признался, что ни разу не узнавал свои результаты

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Во время тестового ЕГЭ соблюдаются все правила, в том числе досмотр

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Сегодня, 24 марта, в Новосибирске прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». В этот день все желающие могли сдать ЕГЭ по русскому языку. Среди участников был и министр образования региона Сергей Федорчук — он рассказал, зачем каждый год пишет ЕГЭ.

— Чтобы показать, что я тоже нормальный, живой, — поделился Сергей Федорчук. — На самом деле, мне нравится. У меня, правда, не очень много времени. Тесты заполню, а сочинение коллеги не советуют писать — это долго. В своих силах уверен. Даже если я напишу плохо, кто об этом узнает?

Он добавил, что не спрашивал о результатах своих экзаменов в предыдущие годы:

— Но я точно знаю, что в тестах всё правильно ответил. По русскому я занимался на 4, поэтому помню всё хорошо. Конечно, 100 баллов я бы не набрал, но справился. А так как я, как чиновник, пишу много текстов, думаю, и сочинение бы написал. А так как с журналистами общаюсь еще чаще, думаю, и с эссе бы справился, — сказал Сергей Федорчук.

Всего в этом году ЕГЭ в Новосибирской области сдадут 15 500 человек. 13 700 из них — выпускники этого года. Самыми популярными необязательными предметами стали обществознания и профильная математика. Самыми непопулярными — немецкий, французский и испанский языки.

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ЕГЭСергей ФедорчукМинистерство образования Новосибирской области
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