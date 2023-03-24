«Даже если я напишу плохо, кто узнает?»: новосибирский министр образования каждый год сдает ЕГЭ — зачем ему это

— Чтобы показать, что я тоже нормальный, живой, — поделился Сергей Федорчук. — На самом деле, мне нравится. У меня, правда, не очень много времени. Тесты заполню, а сочинение коллеги не советуют писать — это долго. В своих силах уверен. Даже если я напишу плохо, кто об этом узнает?

