«Даже если я напишу плохо, кто узнает?»: новосибирский министр образования каждый год сдает ЕГЭ — зачем ему это

Сегодня, 24 марта, в Новосибирске прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». В этот день все желающие могли сдать ЕГЭ по русскому языку. Среди участников был и министр образования региона Сергей Федорчук — он рассказал, зачем каждый год пишет ЕГЭ.
— Чтобы показать, что я тоже нормальный, живой, — поделился Сергей Федорчук. — На самом деле, мне нравится. У меня, правда, не очень много времени. Тесты заполню, а сочинение коллеги не советуют писать — это долго. В своих силах уверен. Даже если я напишу плохо, кто об этом узнает?
Он добавил, что не спрашивал о результатах своих экзаменов в предыдущие годы:
— Но я точно знаю, что в тестах всё правильно ответил. По русскому я занимался на 4, поэтому помню всё хорошо. Конечно, 100 баллов я бы не набрал, но справился. А так как я, как чиновник, пишу много текстов, думаю, и сочинение бы написал. А так как с журналистами общаюсь еще чаще, думаю, и с эссе бы справился, — сказал Сергей Федорчук.
Всего в этом году ЕГЭ в Новосибирской области сдадут