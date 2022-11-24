«Это какой-то конфликт»: как начальная военная подготовка в школах отразится на детях

Со следующего года в российских школах появится начальная военная подготовка. Сначала ее хотели сделать обязательной, но позже Минпросвещения пообещало, что занятия будут внеурочными и необязательными для посещения. Наши коллеги из 161.RU спросили у психолога Романа Крюкова, помогут ли такие уроки детям.



— Я не уверен, что военная подготовка дает детям ощущение безопасности, — рассуждает эксперт. — Потому что военная подготовка — это какой-то конфликт, осознание, что есть страна, где я живу, у страны есть армия, и в случае нападения эта армия может защитить. Это слишком сложные понятия для ребенка.

