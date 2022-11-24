«Это какой-то конфликт»: как начальная военная подготовка в школах отразится на детях

Со следующего года в российских школах появится начальная военная подготовка. Сначала ее хотели сделать обязательной, но позже Минпросвещения пообещало, что занятия будут внеурочными и необязательными для посещения. Наши коллеги из 161.RU спросили у психолога Романа Крюкова, помогут ли такие уроки детям.
— Я не уверен, что военная подготовка дает детям ощущение безопасности, — рассуждает эксперт. — Потому что военная подготовка — это какой-то конфликт, осознание, что есть страна, где я живу, у страны есть армия, и в случае нападения эта армия может защитить. Это слишком сложные понятия для ребенка.
Что еще рассказал психолог? Смотрите в небольшом видеосюжете, который опубликован чуть выше.
В подростковом возрасте, по его словам, родители отступают на второй план, а на первый выходят сверстники и группы по интересам. И именно причастность к «стае», объясняет психолог, помогает чувствовать подростку безопасность и комфорт.
— Если мои друзья ходят в какой-то военно-патриотический кружок, — объясняет эксперт, — и я тоже туда хожу, и меня принимают в стаю, я занимаю какое-то место в иерархии — это всё да, это дает подростку ощущение безопасности.
Однако, по словам психолога, причастность подростки могут почувствовать и в любом другом кружке — «хоть он будет по макраме». При этом если интересы школьника лежат в военной сфере, то, по мнению Крюкова, никакого вреда психике курс не принесет.
— Наверное, здорово — знать, что делать в непредсказуемых ситуациях, — добавляет эксперт.