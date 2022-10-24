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Две школы под Новосибирском отправили на дистант — министр образования назвал причины

Дети временно учатся из дома

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Из-за отключения тепла слишком холодными стали помещения двух школ

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Две школы в Краснообске временно перевели на дистанционное обучение из-за проблем с теплоснабжением. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе НСО.

— 20 октября было зафиксировано отключение теплоснабжения в Краснообске и поселке Мичуринском в связи с дефектом на магистрали. В настоящее время отключение ликвидировано, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Из-за отключения тепла слишком холодными стали помещения двух школ.

— Две школы в Краснообске сегодня на дистанте. Восстанавливаем температурный режим из-за проблем, которые были озвучены выше, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Дети должны вернуться в школу в ближайшее время, при этом точную дату министр не озвучил.

На прошлой неделе были озвучены даты осенних каникул в Новосибирской области. Детям осталось учиться совсем немного в первой четверти.

Отключение теплаШколаДистант
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