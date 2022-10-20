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Даты осенних каникул назвали в Новосибирской области

Первая четверть подходит к концу

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У детей осталось не так много времени, чтобы подтянуть свои оценки

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Каникулы в большинстве школ Новосибирской области начнутся с 29 октября. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В ведомстве добавили, что каждая школа самостоятельно определяет режим работы: «пятидневка» или «шестидневка», учебные четверти, триместры, модули и самостоятельно устанавливает график каникул, придерживаясь рекомендованных дат Минпросвещения РФ.


— Осенние каникулы начинаются с 29 октября по 6 ноября 2022 года в большинстве школ Новосибирской области, — отметили в Министерстве образования Новосибирской области. — Есть время обратить внимание на успеваемость детей, решить организационные вопросы, пообщаться со школой, с родителями.

В начале недели Минпросвещения России рекомендовало учителям отказаться от использования WhatsApp и других иностранных мессенджеров в образовательной деятельности. Новосибирские директора высказали свое мнение об этом.

Осенние каникулыУчебный годШкола
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