Даты осенних каникул назвали в Новосибирской области
Первая четверть подходит к концу
Каникулы в большинстве школ Новосибирской области начнутся с 29 октября. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
В ведомстве добавили, что каждая школа самостоятельно определяет режим работы: «пятидневка» или «шестидневка», учебные четверти, триместры, модули и самостоятельно устанавливает график каникул, придерживаясь рекомендованных дат Минпросвещения РФ.
— Осенние каникулы начинаются с 29 октября по 6 ноября 2022 года в большинстве школ Новосибирской области, — отметили в Министерстве образования Новосибирской области. — Есть время обратить внимание на успеваемость детей, решить организационные вопросы, пообщаться со школой, с родителями.
В начале недели Минпросвещения России рекомендовало учителям отказаться от использования WhatsApp и других иностранных мессенджеров в образовательной деятельности. Новосибирские директора высказали свое мнение об этом.