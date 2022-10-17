Учителям рекомендовали не пользоваться иностранными мессенджерами — что об этом думают директора новосибирских школ

В Минпросвещения РФ нашим коллегам из MSK1.RU рассказали, что действительно рекомендовали «ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров», но о запрете речи не идет.

— Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители, — говорится в сообщении Министерства просвещения.

