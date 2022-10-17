Учителям рекомендовали не пользоваться иностранными мессенджерами — что об этом думают директора новосибирских школ
Вместо WhatsApp и Viber педагогам посоветовали перейти на клиент от Vk
Минпросвещения России рекомендовало учителям отказаться от использования WhatsApp и других иностранных мессенджеров в образовательной деятельности. Об этом сегодня, 17 октября 2022 года, написал «Коммерсантъ». Вместо этого школам, по данным издания, рекомендовали перейти на клиент VK и другие отечественные продукты. НГС узнал у директоров школ из Новосибирска, что они думают о грядущих изменениях.
В Минпросвещения РФ нашим коллегам из MSK1.RU рассказали, что действительно рекомендовали «ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров», но о запрете речи не идет.
— Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители, — говорится в сообщении Министерства просвещения.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в разговоре с НГС отметил, что речь идет о письме федерального ведомства и попросил направить запрос. НГС направил соответствующее письмо, комментарий будет опубликован после получения.
Как рассказал директор СОШ №216 Александр Ситников, он еще не задумывался над полным отказом от иностранных мессенджеров:
— Даже не знаю, как эти рекомендации на нас отразятся на уровне конкретного нормативно-правового документа. Посмотрим, изучим... Мы, в принципе, и так стараемся использовать возможности всех мессенджеров, не только WhatsApp, всерьез думаем про возможности Telegram [...]. Может быть, будет даже удобнее.
Александр Ситников добавил, что возможностей проконтролировать использование WhatsApp в качестве родительских чатов, в которых общаются без классного руководителя и сотрудников администрации школы, у школы нет, но такой необходимости он не видит.
По мнению директора школы №16 Веры Рубан, рекомендации фактически давно уже выполняются учителями:
— Из практики ковидных годов понятно стало, что загруженность шла на одни и те же платформы, и нас сама жизнь сподвигла переходить на РЭШ (на «Российскую электронную школу»), «Электронный журнал». [...] Через «Электронный дневник» идет и полная связь с родителями, и домашние задания, и комментарий под каждой оценкой можно [оставить]. В принципе это все [отказ от иностранных мессенджеров и платформ] можно сделать, справимся.
Накануне 1 сентября НГС поговорил с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком. Он рассказал о том, когда учителям повысят зарплаты, и почему нельзя отбирать у школьников гаджеты.