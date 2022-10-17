Правда ли, что учителям запретили пользоваться WhatsApp? Отвечает Минпросвещения
Публикуем документ, который министерство отправило регионам
«Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство просвещения и науки Хабаровского края и администрацию Курской области сообщил, что Минпросвещения РФ запретило учителям пользоваться WhatsApp и другими иностранными мессенджерами. По данным источников издания, в письме, которое министерство разослало регионам, говорилось, что вместо иностранных мессенджеров рекомендуется перейти на «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум».
В нижегородском Минобразования изданию также рассказали, что сотрудникам школ рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах WhatsApp, Viber, Skype и Google Drive. Всё для того, чтобы «исключить возможность утечки конфиденциальной информации».
В Минпросвещения РФ, в свою очередь, говорят, что действительно рекомендовали «ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров», но о запрете речи не идет.
— Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители, — говорится в сообщении Министерства просвещения.
Вместе с тем в министерстве обращают внимание на то, что рекомендовали в качестве эксперимента перейти на систему «Моя школа» и «Сферум».
— Эти программы уже прошли апробацию и привычны учителям, существенно снизили излишнюю бюрократическую нагрузку, сделав учебный процесс комфортным и интересным для всех участников, — сообщает Минпросвещения.
Об «утечке конфиденциальной информации» в письме, которое министерство разослало по регионам, не говорится.