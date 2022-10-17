Правда ли, что учителям запретили пользоваться WhatsApp? Отвечает Минпросвещения

— Эти программы уже прошли апробацию и привычны учителям, существенно снизили излишнюю бюрократическую нагрузку, сделав учебный процесс комфортным и интересным для всех участников, — сообщает Минпросвещения.



Об «утечке конфиденциальной информации» в письме, которое министерство разослало по регионам, не говорится.