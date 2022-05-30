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Тема дня«Это просто люди такие засранцы»
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Полезные тесты по понедельникамТест

Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах

Вы удивитесь, сколько неверных вариантов мы считаем правильными

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Даже в самых простых словах можно запутаться

Даже в самых простых словах можно запутаться

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Лингвисты подсчитали, что мы используем в своей речи в среднем пару тысяч слов. Жалко, они не подсчитали, сколько из них мы говорим неправильно! Вот это была бы любопытная статистика. Даже самые простые слова — по незнанию или по привычке — мы часто произносим не так, как они звучат на самом деле. Для этого теста мы взяли десять самых простых слов, в которых не так-то просто разобраться с верным ударением.

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