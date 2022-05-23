«Бог» с большой буквы: Минпросвещения предложило новые правила для религиозных слов

Глава Минпросвещения заявил, что новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку. Ранее Минпросвещения опубликовало документ с новыми правилами русского языка. В них в том числе рекомендовалось писать с большой буквы «имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания»: Бог, Господь, Всевышний, Святой Дух, Святая Троица, Аллах и тому подобные (сюда же входят и имена языческих богов).