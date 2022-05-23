«Бог» с большой буквы: Минпросвещения предложило новые правила для религиозных слов
Эта норма есть в проекте нового свода правил русской орфографии
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что по новым правилам русской орфографии написание слова «бог» предлагается закрепить с заглавной буквы. Об этом министр заявил на открытии XXX Международных образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.
— Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых, — передает слова Кравцова ТАСС.
Глава Минпросвещения заявил, что новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку. Ранее Минпросвещения опубликовало документ с новыми правилами русского языка. В них в том числе рекомендовалось писать с большой буквы «имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания»: Бог, Господь, Всевышний, Святой Дух, Святая Троица, Аллах и тому подобные (сюда же входят и имена языческих богов).
Это была уже вторая попытка изменений за последние полгода: первую версию публиковали в ноябре 2021 года, но тогда в орфографической комиссии РАН проект раскритиковали за «необдуманные нововведения».