СЕЙЧАС +21°С
Пробки 7/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дняРазработка патриотической игры «Смута»
Все новости
Все новости

«Бог» с большой буквы: Минпросвещения предложило новые правила для религиозных слов

Эта норма есть в проекте нового свода правил русской орфографии

1 103
Скоро школьникам нужно будет учить новые правила

Скоро школьникам нужно будет учить новые правила

Поделиться

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что по новым правилам русской орфографии написание слова «бог» предлагается закрепить с заглавной буквы. Об этом министр заявил на открытии XXX Международных образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

— Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых, — передает слова Кравцова ТАСС.

Глава Минпросвещения заявил, что новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку. Ранее Минпросвещения опубликовало документ с новыми правилами русского языка. В них в том числе рекомендовалось писать с большой буквы «имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания»: Бог, Господь, Всевышний, Святой Дух, Святая Троица, Аллах и тому подобные (сюда же входят и имена языческих богов).

Это была уже вторая попытка изменений за последние полгода: первую версию публиковали в ноябре 2021 года, но тогда в орфографической комиссии РАН проект раскритиковали за «необдуманные нововведения».

правиларусский языкМинпросвещения РФ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ14
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2