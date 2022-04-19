У первоклассников появится новый предмет
Раньше эту науку начинали преподавать только с пятого класса
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории с первого класса школы. Об этом министр сообщил сегодня,
— Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, — сказал Кравцов.
Сейчас историю в российских школах начинают преподавать с пятого класса.
Также на днях министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил начинать учебную неделю в школах с поднятия государственного флага под гимн России. Эту инициативу уже поддержали в некоторых регионах страны.