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У первоклассников появится новый предмет

Раньше эту науку начинали преподавать только с пятого класса

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Теперь школьники будут сохранять историческую память с первого класса

Теперь школьники будут сохранять историческую память с первого класса

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории с первого класса школы. Об этом министр сообщил сегодня, 19 апреля, на Первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

— Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, — сказал Кравцов.

Сейчас историю в российских школах начинают преподавать с пятого класса.

Также на днях министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил начинать учебную неделю в школах с поднятия государственного флага под гимн России. Эту инициативу уже поддержали в некоторых регионах страны.

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